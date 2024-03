Lattice présentera une programmabilité de pointe optimisée pour la périphérie à l'embedded world 2024





Lattice Semiconductor (NASDAQ : LSCC), leader des solutions programmables à faible consommation d'énergie, annonce aujourd'hui son plan d'exposition pour l'embedded world 2024. La technologie de Lattice sera exposée tout au long du salon avec des sessions de conférence sur la vision intégrée, l'IA, la sécurité et la sûreté fonctionnelle et la connectivité, en plus d'un stand dédié aux démonstrations. Rejoint par un vaste éventail de partenaires d'innovation, Lattice présentera ses dernières avancées dans les solutions FPGA qui permettent aux ingénieurs de pérenniser leurs conceptions pour les applications automobiles, industrielles et de sécurité en périphérie.

Qui : Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor Quoi / quand : Stand de Lattice et stand de démonstrations : du 9 au 11 avril, Hall 4, stand n°528 Sessions de conférence 10 avril de 13h45 à 14h15 GMT+1 Session 1.5 (informatique) : Mise en oeuvre FPGA d'une plateforme IoT industrielle 5G pour l'automatisation de l'industrie 4.0 et l'application de l'IA en périphérie 10 avril de 13h45 à 14h15 GMT+1 Session 5.5 (MIPI) : Défis et solution de la prise en charge ces capteurs de caméra HiRes 13+ MP dans le domaine MIPI D-PHY 10 avril de 16h30 à 17h00 GMT+1 Session 4.6 (vérification) : L'émergence des données de confiance en tant qu'élément crucial pour l'IA de confiance, l'apprentissage automatique et les jumeaux numériques

Où : embedded world 2024, Exhibition Centre Nuremberg, Nuremberg, Allemagne



L'exposition et conférence embedded world à Nuremberg, en Allemagne, est la plateforme mondiale de la communauté des technologies embarquées pour échanger des informations et découvrir les dernières tendances, produits et technologies.

