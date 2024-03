Boston Metal inaugure sa filiale brésilienne de production de métaux à haute valeur





Boston Metal, une société mondiale de solutions de technologies des métaux, inaugure aujourd'hui la première installation de sa plateforme technologique d'électrolyse des oxydes fondus, qui permettra de récupérer des métaux à haute valeur à partir des déchets miniers au Brésil. La mise en oeuvre de cette installation est une étape majeure pour la technologie et les opérations de Boston Metal, qui prévoit de commercialiser la MOE aux fins de produire de l'acier vert d'ici 2026.

La cérémonie d'inauguration de l'usine Boston Metal do Brasil a lieu aujourd'hui, en présence du gouverneur de l'État de Minas Gerais, des autorités locales et de nombreux représentants du syndicat d'investisseurs de la Société.

« Ce premier déploiement commercial est un phare en matière d'avancée de la promotion d'une production durable de métaux », a déclaré Tadeu Carneiro, PDG de Boston Metal. « Nous sommes déjà très fiers aujourd'hui, mais ce n'est qu'un début. Notre activité de production de métaux à haute valeur se développera rapidement et nous soutiendra au fur et à mesure que nous ferons évoluer notre plateforme MOE pour qu'elle puisse répondre à la demande mondiale croissante d'acier vert. »

Au Brésil, Boston Metal donnera aux sociétés minières les moyens de récupérer la valeur de ce qui représente un passif, tout en faisant progresser l'économie circulaire de l'industrie des métaux. La technologie MOE de la Société ? la même plateforme qui sera finalement utilisée pour l'exploitation commerciale de sa solution d'acier vert ? utilise l'électricité pour extraire sélectivement les métaux utiles des matériaux complexes à faible concentration actuellement considérés comme des déchets. Cela permet aux sociétés minières de réduire les passifs financiers et environnementaux liés aux scories en tirant parti de ce sous-produit naturel de la production de métaux pour créer de nouvelles sources de revenus.

« Cette usine témoigne du dévouement et de l'expertise de notre remarquable équipe », a déclaré Itamar Resende, président de Boston Metal do Brasil. « Nous visons l'excellence et nous avons hâte de transformer l'avenir de la production métallurgique grâce à notre activité de production de métaux à haute valeur. »

La Société se mobilise déjà en vue de la prochaine phase de ses opérations au Brésil, ce qui implique le développement de l'équipe locale, qui devrait passer de 80 employés à plus de 250 dans les années à venir. En outre, Boston Metal a été sélectionnée par le Département de l'énergie des États-Unis pour créer à Weirton (Virginie occidentale) une usine de production nationale de chrome métal, un matériau essentiel pour les industries aérospatiale, chimique et nucléaire.

À propos de Boston Metal

Boston Metal commercialise Molten Oxide Electrolysis (MOE, ou électrolyse par oxyde fondu), une plateforme pour la production de métaux en grosse quantité fonctionnant à l'électricité, afin de décarboner le secteur sidérurgique et de transformer la façon dont les métaux sont fabriqués. MOE fournit à l'industrie des métaux une solution évolutive, compétitive en termes de coûts et verte pour la production d'acier et de métaux à haute valeur ajoutée à partir d'une grande variété de matières premières et de teneurs en minerai de fer. Soutenu par des investisseurs visionnaires et dirigé par une équipe de classe mondiale, Boston Metal a son siège à Woburn, dans le Massachusetts, et possède une filiale en propriété exclusive au Brésil. Pour plus d'informations, veuillez visiter bostonmetal.com.

