Planforge annonce l'accès gratuit à un outil PPM normalisé pour l'enseignement supérieur

Alors que les industries font face à des défis sans précédent, la demande de chefs de projet qualifiés équipés de méthodologies et de stratégies à jour est plus grande que jamais. Par conséquent, l'importance de la formation professionnelle en gestion de projet dans l'enseignement supérieur a considérablement augmenté ces dernières années.

Planforge, un fournisseur leader de logiciels de gestion de portefeuille de projets (PPM), relève ce défi avec son tout nouveau programme de partenariat éducatif, offrant aux étudiants un accès gratuit à sa plateforme.

Programme de partenariat éducatif de Planforge

Le nouveau programme de partenariat de Planforge est conçu pour soutenir activement une éducation en gestion de projet plus orientée vers la pratique. Le partenariat offre aux écoles et aux universités un accès illimité et gratuit au logiciel PPM sur site de Planforge, ainsi qu'un accès gratuit sur demande limité à la plateforme cloud du fournisseur en fonction des ressources disponibles.

« En raison de notre approche de la PPM basée sur des normes, nous sommes en contact avec des écoles et des universités depuis un certain temps déjà », a déclaré Gerald Aquila, fondateur et PDG de Planforge. « Maintenant, nous voulons faire passer les projets pilotes que nous avons dans quelques organisations ici en Europe au niveau supérieur. »

Étude de cas avec FH CAMPUS 02

L'une des premières organisations à rejoindre le programme de partenariat éducatif est l'Université des sciences appliquées FH CAMPUS 02 à Graz, en Autriche. Le département de la comptabilité et du contrôle de gestion utilise Planforge pour une formation plus axée sur la pratique de tous les étudiants qui suivent des cours de gestion de projet basés sur l'IPMA. Le programme de l'organisation va de la planification et du contrôle des projets à la gestion des ressources et au suivi de l'avancement des travaux.

« Ce qui nous séduit, c'est que Planforge est basé sur des normes internationales, soutient plus qu'une simple planification et est en phase avec les meilleures pratiques enseignées par nos experts en gestion de projet », explique René Thaller, coordinateur en R&D et transfert chez FH CAMPUS 02. « L'outil est également facile à utiliser ? pour une véritable application PPM ? donc l'intégration ne constituera pas un problème pour nos étudiants. »

Disponibilité du programme des partenaires

Le programme de partenariat en éducation de Planforge est maintenant offert aux établissements d'enseignement supérieur dispensant une formation en gestion de projet. Pour en savoir plus sur le Programme des partenaires, visitez le site web ou envoyez un courriel électronique à [email protected] pour les demandes de partenariat.

À propos de Planforge

Planforge est l'un des principaux fournisseurs de logiciels hybrides de gestion de programmes et de portefeuilles. En intégrant des processus interfonctionnels allant de Jira à la gestion des ressources, en passant par la planification agile d'entreprise (SAFe), la solution PPM basée sur le Web comble les lacunes entre les silos d'information. Planforge permet à votre organisation de s'adapter plus rapidement à des environnements changeants, de transformer la stratégie en action et de prendre de meilleures décisions basées sur la valeur.

7 mars 2024 à 14:20

