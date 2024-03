Sectigo parraine CloudFest 2024





Sectigo ® , fournisseur le plus innovant de l'industrie dans le domaine de la gestion du cycle de vie des certificats (Certificate Lifecycle Management, CLM) , et de la cybersécurité des sites Web de bout en bout, a annoncé aujourd'hui parrainer CloudFest 2024, qui aura lieu du 18 au 21 mars, à Europa-Park, en Allemagne.

Cette année, CloudFest, premier évènement mondial sur l'infrastructure Internet qui met en relation les acteurs de l'industrie internationale du cloud computing, célèbre son 20e anniversaire et accueillera plus de 8 000 participants venant de plus de 80 pays. Les dirigeants de Sectigo, réunis dans le salon VIP, dévoileront les secrets de la protection de la sécurité des sites Web et de la gestion du cycle de vie des certificats (CLM) cloud-native automatisée. Ils offriront également une expérience sur mesure, personnalisée, à un groupe sélectionné de partenaires et de clients. Les VIP et leurs invités bénéficieront de tout ce qui est compris dans le VIP Vendor Pass et auront également accès à d'autres avantages exclusifs, dont un aperçu de SiteLock de Sectigo mis à jour avant son lancement, et la présentation des dernières innovations concernant la gestion du cycle de vie et la cybersécurité des sites Web à l'intention des fournisseurs de services gérés (Managed Service Provider, MSP).

QUI :

Jairo Fraile , Vice-président des Partenariats internationaux

Sachin Golechha , Directeur de la Gestion des produits

Stephen Nyhan , Responsable de l'Ingénierie commerciale

QUOI : Expo CloudFest 2024

OÙ : Le Salon VIP Sectigo en face du Dome Stage à Europa-Park

QUAND : Du 19 au 21 mars, de 9h00 à 18h00 CET

COMMENT : Contactez-nous pour réserver votre réunion avec l'équipe Sectigo.

Sectigo parraine fièrement CloudFest depuis la création de la conférence il y a 20 ans. SiteLock surveille et protège plus de 16 millions de sites Web en utilisant une suite de solutions qui englobent un système de gestion de contenu (Content Management System, CMS) automatisé, l'application de correctifs, le scanning des vulnérabilités, la détection des programmes malveillants et les solutions de remédiation. Pour en savoir plus sur la manière dont SiteLock et les solutions CLM de Sectigo peuvent mieux protéger les entreprises de vos clients, rendez-vous sur le site https://www.sectigo.com/products .

À propos de Sectigo

Sectigo est le fournisseur le plus innovant de l'industrie dans le domaine de la gestion du cycle de vie des certificats (CLM) de bout en bout, et propose aux plus grandes marques mondiales des solutions automatisées et des certificats numériques qui sécurisent l'identité de chaque individu et de chaque machine. Sa plateforme CLM automatisée, cloud-native et universelle émet et gère des certificats numériques fournis par des autorités de certification (Certificate Authority, CA) de confiance pour simplifier et améliorer les protocoles de sécurité dans toute l'entreprise. Sectigo est l'une des CA les plus anciennes et les plus importantes, comptant plus de 700 000 clients et étant un leader inégalé de la confiance numérique depuis 20 ans. Pour en savoir plus, consultez le site www.sectigo.com , suivez-nous sur LinkedIn , et abonnez-vous à notre podcast Causes profondes, lauréat d'un prix Webby Award.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

7 mars 2024 à 13:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :