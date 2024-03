Avis aux médias - La ministre Petitpas Taylor tiendra un point de presse lors du Sommet national des intervenants et du Forum des vétéranes





MONTRÉAL, le 7 mars 2024 /CNW/ - L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, sera à la disposition des médias lors de la journée de clôture du Forum des vétéranes 2024, à l'occasion de la Journée internationale des femmes.

La ministre Petitpas Taylor prononcera une brève allocution soulignant le travail important accompli au cours du Sommet national des intervenants, qui s'est tenu pour la première fois en cinq ans les 5 et 6 mars, et du Forum des vétéranes, qui s'est tenu les 7 et 8 mars. Après son allocution, la ministre répondra aux questions des médias.

Date : Vendredi 8 mars 2024



Heure : 11 h (HE)

Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'activité doivent s'inscrire d'ici le vendredi 8 mars à 8 h 30 HE, en écrivant à [email protected], et en indiquant leur nom et le média qu'ils représentent.

Si vous prévoyez des obstacles à l'accessibilité, veuillez nous en informer et nous travaillerons avec vous pour permettre votre participation.

7 mars 2024 à 13:00

