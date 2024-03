LA RÉGLEMENTATION SANS RENFORCEMENT NE FONCTIONNE PAS : LES MÉDIAS RAPPORTENT QUE DES PRODUITS DE VAPOTAGE AROMATISÉS SONT TOUJOURS VENDUS ET CONSOMMÉS ILLÉGALEMENT AU QUÉBEC





Il est grand temps que le gouvernement provincial se penche sur cette politique qui a échoué

MONTRÉAL, QC, le 7 mars 2024 /CNW/ - Deux rapports d'enquête publiés hier dans Le Soleil et Le Journal de Montréal démontrent que l'interdiction visant la vente de produits de vapotage aromatisés au Québec a échoué à plusieurs égards et met à risque la santé des Québécois.

« Ce qui nous préoccupe le plus, c'est le manque d'uniformité dans l'application de la réglementation, affirme Éric Gagnon, vice-président des affaires corporatives et réglementaires d'Imperial Tobacco Canada. Bien que l'on ait découvert que 91 % des boutiques de vapotage proposaient des rehausseurs de saveurs ou d'autres produits aromatisés, seule une boutique a été jugée non conforme à la loi et contrainte de payer une amende. En outre, les ventes en ligne sont endémiques. N'importe qui, y compris les jeunes, peut commander des produits de vapotage aromatisés et se les faire livrer à domicile. »

L'élaboration et la mise en oeuvre médiocres de l'interdiction relative à la vente de produits de vapotage aromatisés ne sont qu'un autre exemple de la mise en oeuvre par le gouvernement du Québec d'une réglementation sans en évaluer l'efficacité et la portée, deux facteurs essentiels pour garantir que les produits de vapotage ne tombent pas entre les mains de mineurs. Ignorer l'importance des arômes pour les fumeurs adultes qui souhaitent abandonner la cigarette a poussé le marché du vapotage à redevenir clandestin, comme c'était le cas avant la légalisation en 2018.

Imperial Tobacco Canada a prévenu le gouvernement du Québec que son interdiction malavisée des arômes n'atteindrait pas les objectifs fixés. Il est maintenant temps que le gouvernement et le ministre Dubé s'attaquent au gâchis qu'ils ont créé en mettant en oeuvre une politique visant à satisfaire les exigences de quelques groupes de pression antitabac très bruyants.

« La Coalition québécoise pour le contrôle du tabac (CQCT), par l'entremise de sa porte-parole Flory Doucas, a été le groupe le plus véhément à suggérer qu'une interdiction visant les arômes protégerait les jeunes Québécois contre le vapotage, a déclaré M. Gagnon. Maintenant que les produits aromatisés continuent d'être vendus sur le marché, nous nous demandons pourquoi nous n'avons pas vu Mme Doucas faire pression publiquement sur le gouvernement du Québec pour qu'il applique la loi pour laquelle elle a tant plaidée. »

Imperial Tobacco Canada a récemment rencontré le gouvernement du Québec et lui a fourni des renseignements précis et détaillés sur les manquements observés à plusieurs endroits. Nous avons également formulé une série de six recommandations, à court et à long terme, qui permettraient de renforcer la loi et, en fin de compte, d'endiguer les ventes aux mineurs.

À propos d'Imperial Tobacco Canada

Imperial Tobacco Canada est un chef de file des produits du tabac et de nicotine au Canada et fait partie du groupe international le plus important au monde : BAT. BAT est une société internationale de biens de consommation multicatégories qui exerce ses activités dans plus de 180 marchés. Sa vision consiste à bâtir Un Avenir Meilleur en atténuant les répercussions de ses activités sur la santé grâce à un plus grand choix de produits agréables et présentant moins de risques pour ses consommateurs adultes.

