SubwayMD Canada offre aux Canadiens une qualité exceptionnelle à bas prix avec l'arrivée de viandes fraîchement tranchées





Les Canadiens sont toujours à la recherche de produits offrant le meilleur rapport qualité-prix. SubwayMD Canada profite de l'occasion pour offrir le sandwich de 6 po Jambon Forêt-Noire avec de la viande fraîchement tranchée pour seulement 4,99 $*. Gage de qualité, Subway offre maintenant des charcuteries fraîchement tranchées dans certains sandwichs préparés à la main, qui sauront assurément satisfaire les plus grandes envies de charcuteries.

Cela fait partie de l'engagement continu de Subway à améliorer l'expérience client et à faire de la qualité une priorité, sans compromis sur le prix. Dans les restaurants participants d'un océan à l'autre, les Canadiens peuvent maintenant déguster du jambon, de la dinde, du pepperoni et du salami fraîchement tranchés, accompagnés de classiques comme la moutarde jaune**.

Voici les délicieux sandwichs préparés avec des viandes fraîchement tranchées :

Jambon Forêt-Noire : Un classique indémodable. Préparé à partir de dos de porc 100 % d'ici, style charcuterie, notre Jambon Forêt-Noire n'a jamais été aussi savoureux. À déguster avec vos légumes préférés sur le pain fraîchement cuit de votre choix.

Dinde : Un sandwich des plus simples, mais toujours débordant de saveurs. Ajoutez vos légumes préférés à la poitrine de dinde de charcuterie provenant de fermes canadiennes.

Italien B.M.T.?? : Ce classique italien est rempli de salami de Gênes, de pepperoni épicé et de jambon Forêt-Noire de charcuterie fait de porc canadien, puis garni des légumes de votre choix, le tout sur un pain fraîchement cuit.

En plus d'ajouter les viandes fraîchement tranchées à votre sandwich personnalisé, vous pourrez également les savourer dans certains sandwichs de la Série Subway.

« Nous cherchons toujours de meilleures façons novatrices d'attirer nos clients », déclare Courtney Hindorff, directeur général de Subway Canada. « Nous sommes ravis d'être le premier grand restaurant à service rapide au Canada à offrir de la viande fraîchement tranchée à nos clients, faisant de chaque visite chez Subway une expérience encore plus fraîche et plus délicieuse, sans compromis sur le prix. »

L'ajout de trancheuses à viande dans les restaurants partout au pays représente un investissement important dans le réseau Subway, et ce, sans frais pour les franchisés. Le succès lié au lancement des protéines fraîchement tranchées aux États-Unis a poussé la marque à faire de même au Canada, qui représentait le prochain marché prioritaire auquel offrir des sandwichs de meilleure qualité et encore plus savoureux.

Notes aux réviseurs

* Dans les restaurants participants. Les taxes et les extras ne sont pas inclus. L'offre ne peut être jumelée à aucune autre offre. Expire le 18 avril 2024.

** Les viandes fraîchement tranchées sont offertes dans certains restaurants et varient selon le restaurant.

À propos des restaurants SubwayMD

En tant que l'une des plus grandes marques de restauration rapide au monde, Subway sert chaque jour des sandwichs, des wraps, des salades et des bols fraîchement préparés à la commande à des millions de clients dans près de 37 000 restaurants de plus de 100 pays dans le monde. Les restaurants Subway sont détenus et exploités par des franchisés Subway (un réseau qui comprend des milliers de propriétaires de petites entreprises et d'entrepreneurs dévoués) qui s'engagent à offrir la meilleure expérience possible aux clients de leur collectivité locale.

SubwayMD est une marque déposée de Subway IP LLC. © Subway IP LLC, 2024.

7 mars 2024 à 11:25

