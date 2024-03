Annonce des projets retenus dans le cadre du 350e anniversaire de Pointe-aux-Trembles





MONTRÉAL, le 7 mars 2024 /CNW/ - Le comité organisateur du 350e anniversaire de Pointe-aux-Trembles est ravi de dévoiler aujourd'hui les 8 projets retenus dans le cadre de l'appel de projets lancé l'automne dernier. Ces activités s'ajouteront aux festivités de la programmation officielle et permettront aux citoyennes et citoyens de profiter du 350e de diverses façons. Les projets sélectionnés reflètent l'ingéniosité, la passion et l'enracinement des participants de notre communauté et apporteront une touche unique et mémorable à cet événement historique.

Voici les 8 projets sélectionnés :

L'Atelier d'histoire de la Pointe-aux-Trembles étendra les heures d'ouverture du musée de Pointe-aux-Trembles et offrira des visites guidées quelques samedis durant la période estivale.





étendra les heures d'ouverture du musée de et offrira des visites guidées quelques samedis durant la période estivale. Le Comité de la zone d'intervention prioritaire Jacques-Cartier mettra en place le projet Bioblitz - Découverte du patrimoine naturel de Pointe-aux-Trembles qui permettra aux citoyennes et citoyens de découvrir la faune et la flore du quartier à travers un rallye bien spécial.





mettra en place le projet qui permettra aux citoyennes et citoyens de découvrir la faune et la flore du quartier à travers un rallye bien spécial. Les Jeunes Marins Urbains , avec leur projet Navigue ton fleuve! , offriront à la population plus de 3 500 heures de navigation gratuites sur le Saint-Laurent .





, avec leur projet , offriront à la population plus de 3 500 heures de navigation gratuites sur le . La Compagnie des autres souhaite profiter des festivités pour offrir une ou des prestations de cirque durant l'été.





souhaite profiter des festivités pour offrir une ou des prestations de cirque durant l'été. La Maison des jeunes de Pointe-aux-Trembles soulignera les festivités grâce à une fête de quartier près des habitations Séguin.





soulignera les festivités grâce à une fête de quartier près des habitations Séguin. Le Comité Cultivons le Plaisir célébrera en grand la 10e édition de Cultivons Le Plaisir cette année avec encore plus d'activités.





célébrera en grand la 10e édition de cette année avec encore plus d'activités. Le Marché public de Pointe-aux-Trembles se joindra à la fête avec une édition spéciale du 350 e pour le Buvette Fest et une inauguration unique de ses installations semi-permanentes.





se joindra à la fête avec une édition spéciale du 350 pour le et une inauguration unique de ses installations semi-permanentes. La troupe de théâtre RousScène présentera la pièce À la bonne aventure ce printemps et offrira un rabais aux spectateurs qui seront vêtus de vêtements historiques pour l'occasion.

C'est un budget de près de 40 000 $ qui a été alloué pour ces initiatives. Nous tenons à exprimer notre reconnaissance envers tous les participants pour leur dévouement et leur créativité. Leurs efforts contribueront de manière significative à l'éclat de nos célébrations !

À propos de la Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles

Rappelons que la Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles a reçu le mandat d'organiser les festivités en lien avec le 350e anniversaire de Pointe-aux-Trembles.

Un comité-conseil soutient les initiatives entourant les festivités et est composé de :

Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles (Centre Roussin)

(Centre Roussin) Arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

Bureau de Mme Caroline Bourgeois , mairesse d'arrondissement

, mairesse d'arrondissement Bureau de Mme Chantal Rouleau , députée et ministre

, députée et ministre Bureau de M. Mario Beaulieu , député

, député CDC de la Pointe

Atelier d'histoire de la Pointe-aux-Trembles

Centre communautaire Le Mainbourg

Chambre de commerce de la Pointe-de-l'île

