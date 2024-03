Enregistrement de podcast devant public : Paroles d'alliées





7 mars 2024 au MC Hall, 3729 Avenue Lacombe, Montréal à 17h.

Remarque: L'accès à l'espace se fait malheureusement uniquement par escaliers.

MONTRÉAL, le 7 mars 2024 /CNW/ - L'organisme Femmes du monde à Côte-des-Neiges est ravi d'annoncer un événement incontournable le 7 mars prochain à Côte-des-Neiges. La soirée, sous le signe de l'engagement et de la solidarité, mettra en lumière notre projet « Quartiers Alliés pour _____ », avec un enregistrement de podcast live animé par la créatrice de contenu Jessica Prudencio.

Le projet Quartiers alliés pour _____ a été possible grâce au support de l'Arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce durant ces 3 dernières années. Notre objectif est de créer un réseau solide d'alliés parmi tous les acteurs sociaux, des jeunes aux citoyen.ne.s, en passant par les commerces locaux. Nous croyons fermement en une approche féministe qui reconnaît et adresse les différentes formes de discrimination auxquelles les femmes et les diversités de genre peuvent être confrontées en raison de leur identité de genre, mais aussi de leur ethnicité, de leur parcours migratoire, de leur orientation sexuelle et d'autres aspects de leur identité. Le projet a touché 1120 personnes directement à travers les ateliers et activités et 710 820 personnes indirectement à travers la campagne publicitaire. L'objectif principal de cette campagne est de sensibiliser et de prévenir les violences genrées en mobilisant activement le quartier.

La discussion, centrée sur les moyens de lutter contre les violences genrées et le renforcement des liens communautaires, promet d'être aussi enrichissante que mobilisatrice. Nous sommes particulièrement honorées d'accueillir des invitées spéciales de renom pour cette occasion, à savoir Marlihan Lopez co-fondatrice du collectif Harambec et coordonnatrice à l'Institut Simone de Beauvoir de l'Université Concordia, Kenza Chahidi militante de la Voix des jeunes compte, Bianca Rocha artiste et militante féministe, France Stonher directrice générale centre Kapwa et la directrice générale de la Société de développement commercial, Felicia Balzano. Leurs perspectives inspirantes et leur expertise contribueront à éclairer la soirée et à stimuler la réflexion.

Tous les membres de la communauté sont chaleureusement invités à participer. Votre présence est cruciale pour faire de cette soirée un moment fort de partage et de mobilisation.

Unissons-nous pour promouvoir les droits des femmes et combattre les violences genrées!

SOURCE Femmes du monde à Côte-des-Neiges

7 mars 2024 à 08:45

