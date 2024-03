Étude sur la langue de travail au Québec - Dans la RMR de Gatineau, 52 % des personnes utilisent généralement ou exclusivement le français au travail





MONTRÉAL, le 7 mars 2024 /CNW/ - L'Office québécois de la langue française dévoile aujourd'hui les résultats de l'étude Langue de travail au Québec en 2023, qui porte sur l'usage du français au travail chez les adultes résidant au Québec et ayant occupé un emploi au Québec au cours de l'année 2023.

Plus précisément, cette étude dresse un portrait de la langue de préférence pour travailler, de l'usage général du français au travail et de l'usage du français dans différentes situations de communication au travail. Elle a été réalisée à partir d'une enquête menée auprès de 7 932 travailleuses et travailleurs à temps plein ou à temps partiel au Québec.

L'Office québécois de la langue française diffuse des données sur la langue de travail au Québec depuis 2002.

En 2023, plus des trois quarts (76 %) des travailleuses et travailleurs du Québec préfèrent travailler en français. La préférence pour l'utilisation du français au travail est moins élevée sur l'île de Montréal (57 %) et dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Gatineau (69 %) que dans les RMR regroupées de Drummondville , de Saguenay et de Trois-Rivières (90 %), par exemple.

La majorité (88 %) des travailleuses et travailleurs francophones et un peu plus de la moitié (54 %) des travailleuses et travailleurs allophones préfèrent travailler en français. Quant aux anglophones, la majorité (62 %) d'entre eux préfèrent travailler en anglais et près du quart (24 %) n'ont pas de préférence.

Les travailleuses et travailleurs de 18 à 34 ans sont proportionnellement moins nombreux à préférer travailler en français (71 %) que ceux de 35 à 44 ans (74 %) ou de 55 ans et plus (79 %).

En 2023, environ les deux tiers (66 %) des travailleuses et travailleurs du Québec utilisent le français au moins 90 % du temps au travail. Entre 2010 et 2023, la proportion de travailleuses et travailleurs du Québec utilisant exclusivement le français au travail a diminué, passant de 37 % à 32 %.

Dans la RMR de Gatineau , 19 % des travailleuses et travailleurs font un usage exclusif du français et 34 % en font un usage général (de 90 % à 99 % du temps).

Lors des réunions, 75 % des travailleuses et travailleurs du Québec utilisent le français au moins 90 % du temps et 12 % d'entre eux emploient cette langue moins de 50 % du temps.

Quant à la RMR de Gatineau , 62 % des personnes qui y travaillent utilisent le français au moins 90 % du temps dans les réunions.

La plupart des travailleuses et travailleurs du Québec emploient le français au moins 90 % du temps lorsqu'ils communiquent avec les supérieurs immédiats (82 %), les collègues (76 %) et la clientèle du Québec (72 %).

Les travailleuses et travailleurs évoquent deux raisons principales pour expliquer le fait qu'ils utilisent une autre langue que le français avec leurs supérieurs immédiats ou leurs collègues de travail : leurs supérieurs ou leurs collègues ne connaissent pas tous le français (35 %); dans certains contextes, les travailleuses et travailleurs n'utilisent pas eux-mêmes le français (34 %).

Les travailleuses et travailleurs devant interagir avec des personnes de l'extérieur du Québec utilisent l'anglais le plus souvent pour communiquer avec les fournisseurs (55 %) et avec la clientèle (57 %) ou pour consulter ou produire de la documentation (46 %).

Dans la RMR de Gatineau , 56 % des travailleuses et travailleurs assurent le service à la clientèle du Québec en français au moins 90 % du temps.

En vertu de la Charte de la langue française, l'Office québécois de la langue française a le mandat de surveiller l'évolution de la situation linguistique au Québec et d'en faire rapport tous les cinq ans au ministre de la Langue française. L'Office a également pour mission d'assurer le respect de la Charte et de veiller à ce que le français soit la langue normale et habituelle du travail, des communications, du commerce, des affaires et, de concert avec le ministère de la Langue française, de l'Administration.

