GGPoker, le plus grand salon de poker en ligne au monde, présente la World Series of Poker (WSOP) à Toronto





L'événement qui se déroule du 22 mars au 1er avril marque le lancement d'activités conçues pour permettre aux joueurs du Canada d'être au coeur de l'action toute l'année.

TORONTO, le 7 mars 2024 /CNW/ - GGPoker, le plus grand salon de poker en ligne au monde et au Canada, annonce la présentation de la WSOP à Toronto pour la toute première fois. La présentation à Toronto de cette étape du circuit de la WSOP, du 22 mars au 1er avril au complexe Great Canadian Casino Resort de Toronto, marque le lancement d'une série d'activités offertes par GGPoker pour permettre aux joueurs du Canada de se retrouver au coeur de l'action et de participer à des événements exceptionnels de poker en direct. Les qualifications pour la WSOP à Toronto sont maintenant ouvertes. Les personnes intéressées peuvent obtenir plus de renseignements en cliquant ici pour les résidents du Québec, ou ici ailleurs au Canada.

Les mises montent au Canada

Conçu par des joueurs de poker, pour des joueurs de poker, GG (Good Game) Poker est devenu le plus grand salon de poker en ligne au monde. Avec un total de plus de 3 milliards de dollars de prix et 3,8 milliards de mains jouées en 2023 seulement, l'entreprise est aussi un chef de file du marché canadien et souhaite continuer à intéresser activement les joueurs d'un océan à l'autre.

« Rendre le poker amusant, c'est la motivation dans tout ce que nous faisons, et notre succès dans le marché canadien est la preuve que notre démarche axée sur l'expérience vécue par les joueurs fonctionne, explique Sarne Lightman, directeur général de GGPoker. Que ce soit avec notre application ou lors de l'un de nos événements de calibre mondial de la WSOP, GGPoker permet aux joueurs du Canada d'être au coeur du jeu et de l'action. »

Avec des centaines de tournois présentés chaque jour et plus de 20 séries de grands tournois toute l'année, GGPoker a mis les bouchées doubles pour devenir la destination pour les tournois de poker. En partenariat avec la WSOP, qui organise le tournoi le plus prestigieux de l'industrie, le circuit de la WSOP à Toronto fait partie d'une série d'événements de la WSOP en 2024. Chacun de ces événements permet aux joueurs du Canada de se qualifier pour courir la chance de s'inscrire dans l'histoire du poker canadien. Après l'événement de la WSOP à Toronto, la prochaine étape sera l'édition de la WSOP de Las Vegas (du 28 mai au 17 juillet), suivie de l'événement WSOP international en ligne (du 10 au 17 octobre), offrant de nombreuses occasions de se qualifier - uniquement avec GGPoker.

Le circuit de la WSOP arrive à Toronto

Pour la toute première fois, les résidents de l'Ontario et les joueurs de partout au Canada auront l'occasion de participer à un tournoi local en direct du circuit de la WSOP au complexe Great Canadian Casino Resort de Toronto, du 28 mars au 1er avril. L'événement réunira les personnes qualifiées au Canada ainsi que les joueurs par frais d'entrée qui pourront côtoyer certains des maîtres du poker au Canada et d'anciens champions, notamment Daniel Negreanu, grand talent de sa génération et ambassadeur de la marque GGPoker dans le monde, détenteur de six bracelets de la WSOP et d'une bague du circuit de la WSOP. Il se joindra à ses collègues ambassadeurs de GGPoker, Kevin Martin et Greg « Goes All In » Liow aux tables pour se mesurer à des milliers d'autres joueurs pour une bague du circuit de la WSOP à Toronto.

« Il y a longtemps que l'on aurait dû faire participer la population locale à des événements de poker en direct de ce niveau, et je suis ravi d'en faire partie, a déclaré Negreanu. Que vous souhaitiez vous qualifier ou simplement voir l'action de près, le circuit de la WSOP à Toronto offrira aux joueurs du Canada un aperçu sans précédent du poker de haut niveau et j'invite tout le monde à venir voir cet événement. »

Le circuit complet de la WSOP à Toronto aura lieu du 22 mars au 1er avril, et l'événement principal se tiendra du 28 mars au 1er avril. Les membres du public sont invités à participer en payant des frais d'entrée, en se qualifiant sur le site GGPoker, ou gratuitement à titre de spectateur pour assister aux parties dans le salon de poker en ligne afin de voir de plus près le talent de certains des meilleurs joueurs de poker du monde. Pour obtenir des renseignements complets et le programme détaillé, veuillez consulter le site : https://greatcanadian.com/fr/promotions/evenements-du-wsopc/

À propos de GGPoker

GGPoker est le plus important salon de poker en ligne au monde, avec des joueurs de partout dans le monde. Il offre une gamme de jeux et de fonctionnalités novateurs comme les jeux de poker breveté Rush & Cash, All-In or Fold, Flip & Go, Spin & Gold, Battle Royale, GGCare & GGCheers, une plateforme de mise intégrée, la messagerie vidéo SnapCam, PokerCraft et Smart HUD, tous conçus pour améliorer l'expérience de jeu et rendre le poker plus amusant que jamais.

En 2020, GGPoker a accueilli l'événement principal en ligne de la WSOP, qui a alors battu le record mondial, ainsi que l'événement principal de la WSOP 2020. En 2021, GGPoker a remporté le prix du « Meilleur logiciel de poker » décerné par PokerListing. En 2022, GGPoker est devenu le plus important salon de poker en ligne au monde et a reçu le prix Opérateur de poker en ligne de l'année lors de l'événement SiGMA Americas Gaming Awards. En 2023, GGpoker a permis à plus de 750 joueurs de participer en direct à l'événement principal de la WSOP 2023 grâce à ses célèbres tournois satellites Road to Vegas, et à plus de 1 000 autres joueurs de participer à la WSOP Paradise, aux Bahamas.

À propos de la World Series of Poker

La World Series of Poker® fait partie des activités Caesars Digital de Caesars Entertainment, et constitue l'événement de jeu en ligne le plus important, le plus prestigieux et avec les prix les plus importants au monde, soit plus de 4 milliards de dollars de prix et le prestigieux bracelet d'or, reconnu mondialement comme le prix par excellence de cette discipline. Avec un éventail complet de tournois dans toutes les principales variantes du poker, la WSOP est le plus vieux tournoi de poker au monde, ayant été créé en 1970. En 2023, l'événement a attiré 214 641 participants de plus de 114 pays différents au Paris Las Vegas et au Horseshoe Las Vegas, pour des prix de plus de 403 millions de dollars. La WSOP a également conclu de nouvelles alliances dans les domaines de la radiodiffusion, des médias numériques et du parrainage d'entreprise, tout en développant la marque à l'échelle internationale avec l'avènement de la WSOP Europe en 2007, de la WSOP Asie-Pacifique en 2013, de la WSOP International Circuit Series en 2015 et de la WSOP Paradise au complexe Atlantis Paradise Island, en 2023. Tous les événements de la WSOP sont soumis aux règles de tournoi en vigueur et applicables de la WSOP. Pour un complément d'information, veuillez consulter le site www.wsop.com.

SOURCE GGPoker

7 mars 2024 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :