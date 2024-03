ACTION COLLECTIVE EN VALEURS MOBILIÈRES CONTRE NORTHERN DYNASTY MINERALS LTD.





Avez-vous acquis des titres de Northern Dynasty Minerals Ltd. entre le 29 mars 2018 et le 25 novembre 2020 (inclusivement)?

VANCOUVER, BC, le 7 mars 2024 /CNW/ - Un règlement a été conclu dans une action collective contre Northern Dynasty Minerals Ltd. (« Northern Dynasty »), Ronald W. Thiessen, Thomas C. Collier, Cantor Fitzgerald Canada Corporation, Corporation Canaccord Genuity, BMO Nesbitt Burns Inc., Paradigm Capital Inc., Valeurs Mobilières TD Inc. et Velocity Trade Capital. Dans cette action, il est allégué que certaines communications faites au public et certains documents fournis aux investisseurs par Northern Dynasty contenaient de fausses déclarations.

Le règlement prévoit que les défendeurs et leurs assureurs verseront la somme totale de 2 125 000 $ US pour résoudre les réclamations. Le règlement ne constitue pas un aveu de responsabilité, d'acte répréhensible ou de faute de la part des défendeurs, qui tous ont nié et continuent de nier les allégations présentées contre eux.

Le règlement a été approuvé par la Cour suprême de la Colombie-Britannique.

Pour obtenir plus de renseignements sur vos droits et sur la façon de les exercer, consultez la version détaillée du présent avis et les autres documents fournis en ligne au fr.northerndynastymineralsclassaction.com ou communiquez avec l'administrateur, dont voici les coordonnées : [email protected]; 1-888-352-1072.

Les membres du groupe qui ont acquis des titres de Northern Dynasty Minerals Ltd. à la NYSE pourraient être admissibles à une indemnisation aux termes d'une entente de règlement conclue aux États-Unis. Des renseignements sur la date limite pour les réclamations et les différents processus sont accessibles au www.northerndynastysecuritiessettlement.com.

SOURCE Siskinds LLP and KND Complex Litigation

7 mars 2024 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :