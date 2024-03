Entente de développement culturel autochtone - 240?000 $ pour le développement culturel autochtone avec La Boîte Rouge VIF





QUÉBEC, le 7 mars 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, annoncent une aide financière de 240?000 $ pour la mise en oeuvre de l'entente de développement culturel autochtone de La Boîte Rouge VIF située à Saguenay.

Cette contribution s'inscrit dans le Plan d'action gouvernemental pour le mieux-être social et culturel des Premières Nations et des Inuit 2022-2027. Elle répond notamment au souhait d'augmenter le nombre d'ententes de développement culturel, de renforcer celles déjà conclues ainsi que de poursuivre la formation et l'embauche d'agentes et agents de développement culturel autochtone dans les communautés. La mission de La Boîte Rouge VIF, qui est de préserver, de transmettre et de valoriser les patrimoines culturels des Premières Nations et des Inuit par une approche de concertation et de cocréation, est d'ailleurs complémentaire aux objectifs des ententes de développement culturel autochtone.

«?Cette belle collaboration entre La Boîte Rouge VIF et le gouvernement du Québec contribue au soutien de la vitalité des cultures autochtones et met en lumière les nombreux avantages d'accroître le nombre d'ententes de développement culturel autochtone au Québec. Ces partenariats favorisent le rayonnement des cultures autochtones, tout en créant des alliances profitables pour toutes les parties.?»

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Que ce soit lors d'un pow-wow ou encore en dansant un makusham, la culture a ce pouvoir unique d'unir les Autochtones et les Allochtones autour d'une même passion. Voilà pourquoi il est prioritaire pour notre gouvernement de contribuer au développement culturel des Premières Nations et des Inuit. Bravo à la Boîte Rouge Vif qui sait faire rayonner les multiples talents des Autochtones. Bien hâte de découvrir les projets! »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

Les contributions sont accordées à des instances nationales désignées et à des organismes autochtones dans le cadre du volet 1 du programme Aide au développement culturel autochtone.

Le Ministère soutient au total 15 ententes de développement culturel autochtone au Québec.

Plan d'action gouvernemental pour le mieux-être social et culturel des Premières Nations et des Inuit 2022-2027

7 mars 2024 à 07:00

