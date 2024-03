PATTISON Affichage remporte l'appel d'offres pour un nouveau partenariat de publicité avec l'aéroport international de Vancouver









L'aéroport international de Vancouver

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 07 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- PATTISON Affichage , la plus importante compagnie d'affichage au Canada, est fière d'annoncer un partenariat publicitaire exclusif avec l'aéroport international de Vancouver (YVR).

À compter du 1er mars 2024, PATTISON Affichage consolide sa position de fournisseur de publicité dominant dans l'Ouest canadien en accueillant YVR dans son vaste portefeuille d'aéroports nationaux, le deuxième en importance au Canada. PATTISON représente désormais 17 aéroports canadiens, et de ce fait, étend plus que jamais sa visibilité auprès des publics voyageurs dans les aéroports.

Au cours des deux prochaines années, PATTISON dévoilera un renouvellement numérique complet à YVR, introduisant une stratégie de contenu innovante pour améliorer la visibilité des marques et l'engagement des partenaires publicitaires de l'aéroport. L'expérience du voyageur sera au coeur de toutes les décisions, avec une attention particulière à la création d'espaces qui inspirent et incarnent la véritable beauté naturelle de la Colombie-Britannique.

Steve McGregor, président de PATTISON Affichage, souligne l'importance de cette collaboration : « YVR représente un partenariat clé pour PATTISON, car celui-ci renforce notre engagement à fournir des solutions publicitaires innovantes qui trouvent un écho auprès des publics locaux et mondiaux. Offrir aux annonceurs des opportunités inégalées pour entrer en contact avec les voyageurs met parallèlement en évidence notre dévouement à rehausser l'expérience publicitaire dans cet aéroport. »

La marque PATTISON est depuis longtemps synonyme d'excellence en matière d'affichage dans toute la Colombie-Britannique et apportera avec elle une force de vente expérimentée et engagée, ayant à la fois des liens locaux solides et une portée nationale.

En tant que plaque tournante diversifiée accueillant près de 25 millions de passagers par an, YVR relie les personnes, les marchandises, les informations et les idées au profit de la communauté et de l'économie qui la soutient. Reconnu pour son excellence, YVR a été reconnu comme l'un des trois meilleurs aéroports d'Amérique du Nord et l'un des 20 meilleurs aéroports au monde par Skytrax en 2023.

Tamara Vrooman, Présidente et Directrice Générale de YVR, souligne l'engagement de l'aéroport à améliorer l'expérience des passagers : « Travailler en équipe avec PATTISON nous donne la possibilité de poursuivre nos engagements communs et de valoriser la culture locale dynamique de la Colombie-Britannique, tout en renforçant notre réputation d'aéroport de classe mondiale et en enrichissant l'expérience des voyageurs. Grâce à cette collaboration, nous sommes impatients d'améliorer les espaces de publicité et la capacité technologique de l'aéroport YVR, ce qui permettra des exécutions créatives et un contenu attrayant pour les millions de personnes qui passent par l'aéroport chaque année. »

La transformation numérique de l'expérience médiatique à l'aéroport de Vancouver devrait commencer cette année.

À propos de PATTISON Affichage

PATTISON Affichage , une division du Groupe Jim Pattison, est la plus importante compagnie d'affichage au Canada. PATTISON Affichage aide les marques et les entreprises à exploiter le pouvoir de l'affichage en leur fournissant la gamme de produits la plus exhaustive au pays ainsi qu'une couverture des marchés, des connaissances et des services de soutien de la clientèle inégalés. Depuis 1908, PATTISON fournit des solutions publicitaires innovatrices pour des campagnes d'affichage grâce à sa multitude de produits, dont des panneaux traditionnels aux formats variés, des réseaux numériques, des unités d'affichage numériques ou statiques au niveau de la rue, dans les transports collectifs, les aéroports, les tours d'habitation et les immeubles de bureaux. PATTISON, dont le siège social est situé à Toronto en Ontario, compte 25 bureaux de vente à travers le pays et propose aux annonceurs une portée et une couverture inégalées grâce à ses nombreux produits d'affichage couvrant quelque 200 marchés d'un océan à l'autre. PATTISON Affichage est le fournisseur exclusif de publicité de la TTC (Toronto Transit Commission), le réseau de transport en commun de Toronto.

www.pattisonoutdoor.com

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7622de2d-6cd9-4d8b-8de7-fc928eba53ae/fr

7 mars 2024 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :