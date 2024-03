Reply obtient la compétence AWS Generative AI démontrant sa capacité et son expertise dans la mise en oeuvre de solutions d'IA générative dans tous les secteurs d'activité.





Reply, intégrateur de systèmes et société de conseil d'envergure mondiale est partenaire AWS Premier Tier Services, Reply a annoncé aujourd'hui avoir obtenu la compétence Generative AI d'Amazon Web Services (AWS) dans la catégorie des services de conseil. Cette spécialisation reconnaît Reply comme un partenaire AWS aidant les clients et le réseau de partenaires AWS (APN) à faire progresser les services, les outils et l'infrastructure essentiels à la mise en oeuvre des technologies d'IA générative.

L'obtention de la compétence AWS Generative AI dans les services de conseil différencie Reply en tant que partenaire AWS ayant démontré une compétence technique et un succès éprouvé auprès des clients pour améliorer la productivité et accélérer le rythme de l'innovation commerciale, ainsi que le développement et le déploiement de solutions d'IA générative de pointe dans tous les secteurs d'activité. Reply possède l'expérience et l'expertise démontrées par des projets réussis qui répondent aux défis des clients en utilisant des solutions d'IA générative. Ces solutions permettent des stratégies de transformation numérique pour améliorer l'expérience client, fournir un contenu hyperpersonnalisé et engageant, rationaliser les flux de travail et fournir des résultats exploitables alimentés par la technologie d'IA générative d'AWS.

Filippo Rizzante, directeur technique de Reply, a déclaré : "Nous sommes fiers d'obtenir la compétence AWS Generative AI dans le cadre des services de conseil. La combinaison de notre expérience approfondie de l'IA et de nos experts en IA avec les capacités avancées des technologies d'IA générative d'AWS aidera les clients à construire de nouvelles applications et solutions basées sur l'IA et apportant une valeur significative. Nous sommes enthousiastes à l'idée de pouvoir explorer de nouveaux horizons dans le domaine de l'IA générative et de permettre à nos clients de réaliser de véritables transformations."

Le programme de compétences AWS vise à aider les clients à se rapprocher des partenaires AWS qui possèdent des connaissances approfondies et une expertise technique dans l'utilisation des technologies AWS et des meilleures pratiques pour adopter l'IA générative. Ces partenaires AWS facilitent l'intégration et le déploiement transparents de solutions basées sur AWS pour répondre aux besoins uniques de tous les clients, qu'il s'agisse de startups ou d'entreprises mondiales.

Depuis l'obtention de la désignation AWS Machine Learning (ML) Competency en 2020, Reply travaille avec ses clients pour mettre en oeuvre des modèles de ML et d'IA d'une manière qui soit reproductible, efficace, évolutive, simple et néanmoins sécurisée. Reply dispose de cadres d'IA générative et d'outils prêts à l'emploi qui tirent parti de la puissance de l'IA générative dans divers domaines, tels que la gestion des connaissances, le développement de logiciels, l'interaction avec les clients, la chaîne d'approvisionnement, la sécurité, la gestion des réseaux sociaux, et plus encore. Reply a déjà intégré avec succès la technologie d'IA générative d'AWS dans certaines applications, couvrant de multiples cas d'utilisation comme les assistants virtuels, les centres de contact, la recherche conversationnelle, la génération de contenu et le résumé, et bien d'autres applications professionnelles.

Michael Pawelke, Product Owner AWS Foundation Services chez Audi AG, a déclaré : "Le chatbot d'IA générative développé par Reply accélérera efficacement notre parcours dans le cloud. Ce chatbot est un excellent exemple de la façon dont une technologie innovante peut être utilisée pour résoudre des cas d'utilisation pratiques dans un délai de mise sur le marché très court. Il réduit les obstacles à la recherche dans les bases de connaissances pour nos parties prenantes internes et devrait nécessiter un effort supplémentaire limité pour être étendu à d'autres cas d'utilisation."

Reply fournit des solutions sur AWS allant du conseil en transformation digitale aux services gérés. Avec des entreprises hautement spécialisées dans les technologies AWS, Reply met en oeuvre des plateformes sur mesure pour les clients ainsi que des solutions prêtes à l'emploi avec un temps de mise sur le marché rapide, nativement construites sur AWS. Plus d'informations sur la relation entre Reply et AWS ici.

Reply

Reply [EXM, STAR : REY] est spécialisé dans la conception et la mise en oeuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. Reply est un réseau d'entreprises hautement spécialisées qui soutient les principaux groupes industriels européens opérant dans les secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque, de l'assurance et de l'administration publique dans la définition et le développement de modèles commerciaux adaptés aux nouveaux paradigmes du big data, du cloud computing, des médias numériques et de l'internet des objets. Les services de Reply comprennent : Le conseil, l'intégration de systèmes et les services numériques.www.reply.com

7 mars 2024 à 03:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :