Le prix Erasmus 2024 est décerné à Amitav Ghosh

AMSTERDAM, 7 mars 2024 /PRNewswire/ -- La Fondation Praemium Erasmianum a décerné le prix Erasmus 2024 à l'écrivain indien Amitav Ghosh. Il reçoit le prix pour sa contribution passionnée sur le thème « imaginer l'impensable », dans lequel une crise mondiale sans précédent, le changement climatique, prend forme à travers l'écriture. M. Ghosh s'est penché sur la question de savoir comment rendre justice à cette menace existentielle qui défie notre imagination. Son oeuvre propose un remède en rendant palpable un avenir incertain grâce à des récits passionnants sur le passé. Il manie également la plume pour montrer que la crise climatique est une crise culturelle qui résulte d'un manque d'imagination.

Né à Calcutta en 1956, M. Ghosh a étudié l'anthropologie sociale à Oxford et partage son temps entre l'Inde et les États-Unis. Il a produit de nombreuses oeuvres, composées à la fois de romans historiques et d'essais journalistiques qui transportent le lecteur à travers les continents et les océans. Chaque ouvrage s'appuie sur des recherches approfondies dans les archives et parvient à transcender les frontières et les époques avec une éloquence littéraire. M. Ghosh rend tangibles des thèmes majeurs tels que la migration, la diaspora et l'identité culturelle, sans jamais perdre de vue la dimension humaine.

La nature est un personnage important de son oeuvre depuis qu'il a mené des recherches sur le paysage de marée des Sundarbans pour son livre Le pays des marées et qu'il a constaté que le changement climatique et l'élévation du niveau de la mer ravageaient la région. S'inspirant de la riche histoire du sous-continent indien, M. Ghosh décrit comment, dans cette partie du monde où il est né, les effets des catastrophes naturelles sont depuis très longtemps inextricablement liés à la destinée humaine. Dans sa passionnante trilogie Ibis, qui a pour toile de fond la culture du pavot et les guerres de l'opium, il montre comment le colonialisme a laissé des traces tout aussi profondes dans le paysage.

Dans son oeuvre de non-ficion La Malédiction de la muscade, il ramène la crise planétaire actuelle à une vision désastreuse qui réduit la terre à une matière première, sans âme et mécanique. Dans son essai Le grand dérangement, il invite les lecteurs à considérer le changement climatique dans le contexte géopolitique de la guerre et du commerce. Par la compréhension et l'imagination, il crée un espace d'espoir, condition préalable au changement. M. Ghosh propage ainsi un nouvel humanisme dans lequel non seulement tous les hommes sont égaux, mais où l'humanité abandonne également la distinction entre l'homme et la nature.

M. Ghosh a remporté plusieurs prix, dont le Jnanpith Award 2018, la plus haute récompense littéraire en Inde. En 2019, il a reçu un doctorat honorifique de l'université de Maastricht et a été classé par le magazine Foreign Policy comme l'un des penseurs mondiaux les plus importants de notre époque.

Le prix Erasmus est décerné chaque année à une personne ou à une institution qui a apporté une contribution exceptionnelle au domaine des sciences humaines ou des arts. Sa Majesté le Roi des Pays-Bas est le parrain de la Fondation. Le prix Erasmus est assorti d'une somme de 150 000 euros. Le prix sera remis à l'automne 2024.

