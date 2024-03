Loomis Sayles nomme Pramila Agrawal au conseil d'administration





Loomis, Sayles & Company, un gestionnaire d'investissement mondial avec 335 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 31 décembre 2023, a annoncé aujourd'hui l'élection de Pramila Agrawal à son conseil d'administration, à compter du 5 mars 2024. Pramila est à la tête du groupe Custom Income Strategies (CIS) de la société et gestionnaire de portefeuille pour des mandats spécialisés à revenu fixe.

« Nous sommes ravis d'accueillir Pramila au sein de l'équipe de direction », déclare Kevin Charleston, directeur général et président du conseil d'administration. « Son expérience, sa perspicacité et sa passion pour le développement de solutions innovantes pour les clients nous seront très utiles pour positionner Loomis Sayles pour une croissance future. »

Pramila a 16 ans d'expérience dans le secteur de l'investissement et a rejoint Loomis Sayles en 2007 en tant qu'analyste de risque en recherche quantitative. Plus tard, elle a rejoint l'équipe de rendement relatif en tant que stratège et a été promue gestionnaire de portefeuille sur les stratégies d'achat et de maintien de l'équipe en 2018. Depuis 2019, Pramila dirige CIS, qui gère des portefeuilles complexes personnalisés pour des clients de comptes gérés à revenu fixe. Dans ce rôle, elle cogère des actifs avec les équipes d'investissement du cabinet et collabore avec les clients pour concevoir des solutions personnalisées. Pramila est coprésidente du groupe de ressources pour les employés Women@Work de la société.

Avant de rejoindre Loomis Sayles, Pramila occupait un poste de recherche et développement chez Metis Design. Elle est titulaire d'une licence en ingénierie du Birla Institute of Technology and Science, à Pilani, en Inde, ainsi que d'une maîtrise et d'un doctorat en robotique de l'université Vanderbilt à Nashville, dans le Tennessee.

Depuis 1926, Loomis, Sayles & Company contribue à répondre aux besoins d'investissement de clients institutionnels et de fonds communs de placement dans le monde entier. Les investisseurs de la société, axés sur la performance, intègrent une recherche approfondie et une analyse des risques pour prendre des décisions éclairées et judicieuses. Des équipes de gestionnaires de portefeuille, stratèges, analystes de recherche et traders collaborent pour évaluer les secteurs du marché et identifier les opportunités d'investissement où qu'elles se trouvent, au sein de classes d'actifs traditionnelles ou parmi une gamme d'investissements alternatifs. Loomis Sayles dispose des ressources, de la prévoyance et de la flexibilité nécessaires pour trouver la valeur sur des marchés larges ou étroits, dans le cadre de son engagement à fournir à ses clients des rendements attrayants et ajustés au risque. Cette riche tradition a valu à Loomis Sayles la confiance et le respect de ses clients dans le monde entier, pour lesquels elle gère 335,2 milliards de dollars* d'actifs (au 31 décembre 2023).

*Inclut les actifs de Loomis, Sayles & Co., L.P. et de Loomis Sayles Trust Company, LLC. (40,0 milliards de dollars pour la Loomis Sayles Trust Company.) Loomis Sayles Trust Company est une filiale à 100 % de Loomis, Sayles & Company, L.P.

