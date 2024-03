Harvest annonce le dépôt du prospectus préliminaire pour trois nouveaux FNB





Groupe de portefeuilles Harvest Inc. (« Harvest » ou le « gestionnaire ») a le plaisir d'annoncer qu'il a déposé un prospectus provisoire auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières pour le pour le FNB Harvest de revenu et de croissance équilibré (« HBIG »), le FNB Harvest de revenu et de croissance équilibré amélioré (« HBIE ») et le FNB Harvest de revenu Leaders de l'industrie (« HIND »). HBIG est conçu pour offrir aux investisseurs canadiens l'accès à un portefeuille équilibré composé principalement de FNB de revenu d'actions Harvest et de FNB de titres à revenu fixe Harvest qui offrent des distributions en espèces mensuelles élevées. HBIE investit dans le même portefeuille équilibré que HBIG sur une base de levier afin d'améliorer les distributions en espèces mensuelles élevées. HIND offre aux Canadiens l'accès à un portefeuille innovant d'actions leaders du secteur industriel qui s'appuie sur une stratégie d'achat couverte pour fournir des distributions en espèces mensuelles.

«Harvest est heureux de présenter le premier FNB équilibré générant des revenus élevés au Canada, principalement axé sur l'utilisation d'options d'achat couvertes.» a déclaré Michael Kovacs, président et chef de la direction de Harvest. « HBIG et HBIE fourniront des distributions mensuelles en espèces constantes tout en cherchant à générer des rendements stables grâce à une combinaison équilibrée d'ETF d'actions et de titres à revenu fixe. »

Le FNB Harvest de revenu et de croissance équilibré cherchera à fournir aux porteurs de parts des distributions au comptant mensuelles élevées et la possibilité d'une plus-value en capital en investissant, sans effet de levier, dans un portefeuille d'OPC négociés en bourse qui sont inscrits à la cote d'une bourse de valeurs nord-américaine reconnue et qui procurent une exposition à des titres de capitaux propres de sociétés à grande capitalisation, à des obligations de qualité supérieure ou à des instruments du marché monétaire émis par des sociétés ou des gouvernements, lequel portefeuille comprendra des OPC négociés en bourse qui ont recours à des stratégies d'options d'achat couvertes.

Le FNB Harvest de revenu et de croissance équilibré amélioré cherchera à fournir aux porteurs de parts des distributions au comptant mensuelles élevées et la possibilité d'une plus-value du capital en investissant, au moyen d'un levier financier, dans un portefeuille qui reproduira, autant qu'il est raisonnablement possible de le faire, le portefeuille du FNB Harvest de revenu et de croissance équilibré, un OPC négocié en bourse géré par le gestionnaire.

« Les FNB Harvest de revenu Leaders de l'industrie offrira aux investisseurs un accès au secteur industriel diversifié tout en recevant des distributions en espèces mensuelles attrayantes et constantes grâce à notre stratégie d'achat de couverture. Il s'agit d'un élément logique d'une stratégie de portefeuille et constitue un ajout dynamique à notre gamme d'ETF de revenu d'actions.» dit Kovacs.

Le FNB Harvest de revenu Leaders de l'industrie cherchera à fournir aux porteurs de parts (i) la possibilité d'une plus-value en capital; (ii) des distributions au comptant mensuelles; et (iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur qui serait directement propriétaire de titres de capitaux propres des leaders de l'industrie. Afin d'atteindre une volatilité globale des rendements du portefeuille moindre, le FNB Harvest de revenu Leaders de l'industrie vendra généralement des options d'achat couvertes visant jusqu'à 33 % des titres en portefeuille. L'ampleur des ventes d'options d'achat couvertes peut varier selon la volatilité du marché et d'autres facteurs.

Harvest, gestionnaire de fonds d'investissement enregistré et gestionnaire de portefeuille, agira à titre de promoteur, fiduciaire, gestionnaire et gestionnaire de portefeuille de HBIG, HBIE et HIND et sera responsable de l'administration de HBIG, HBIE et HIND.

Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.harvestportfolios.com, écrire à [email protected] ou composer sans frais le 1 866 998-8298.

À propos de Groupe de portefeuilles Harvest Inc.

Fondé en 2009, Harvest est un gestionnaire canadien indépendant de fonds de placement qui gère 4,0 milliards de dollars d'actifs pour le compte d'investisseurs canadiens. Chez Harvest ETFs, nous pensons que les investisseurs peuvent créer et préserver leur richesse en détenant à long terme des entreprises de haute qualité. Cette philosophie fondamentale est au coeur de l'approche d'investissement de notre gamme de FNB.

Les offres de base de FNB Harvest sont centrées sur des stratégies d'options d'achat couvertes, disponibles sous trois formes: revenu d'actions, revenu d'actions amélioré et revenu fixe. Dans nos portefeuilles de revenu d'actions, nous suivons un processus en trois étapes : identifier les secteurs de croissance prometteurs; sélectionner des entreprises bien positionnées dans ces secteurs; et optimiser les rendements en générant des revenus grâce aux options d'achats couvertes. Pour améliorer les rendements potentiels, nous proposons une exposition à effet de levier à certains FNB Harvest grâce à notre gamme améliorée. Nos ETF à revenu fixe se concentrent sur l'investissement dans les ETF du Trésor américain tout en employant une stratégie d'options d'achat couvertes. Cette approche nous permet de proposer des distributions mensuelles élevées à nos investisseurs. Pour ceux qui recherchent des FNB sans options d'achat, nous proposons également nos FNB axés sur la croissance en actions, spécialement conçus pour saisir les opportunités dans les secteurs de croissance et les principales tendances.

Un prospectus provisoire contenant des informations importantes relatives aux titres de HBIG, HBIE et HIND a été déposé auprès des commissions des valeurs mobilières ou d'autorités similaires dans toutes les provinces et territoires du Canada. Le prospectus provisoire est encore susceptible d'être complété ou modifié. Une copie du prospectus provisoire est disponible sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca). Il n'y aura aucune vente ni acceptation d'une offre d'achat de titres tant qu'un visa pour le prospectus définitif n'aura pas été émis.

Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être associés aux ETF. Les ETF ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter.

