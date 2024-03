Q4 Inc. annonce le départ à la retraite de Donna de Winter et la nomination de Leslie Lewis Westhaver au poste de directrice financière





Q4 Inc. (« Q4 » ou la « Société »), a annoncé aujourd'hui que Donna de Winter s'apprêtait à quitter son poste de directrice financière de Q4, après une brillante carrière remarquable au sein de la Société. Donna a rejoint Q4 en 2019 et, au cours de ses mandats en qualité de directrice financière et de directrice de l'exploitation, elle a contribué de manière significative à la planification de la stratégie, à la gestion financière et au développement commercial de la Société. Elle a dirigé avec succès l'introduction de la Société à la Bourse de Toronto et, plus récemment, l'acquisition de la Société par Sumeru Equity Partners en février 2024. Donna laisse Q4 dans une position solide pour aborder la croissance future. Avec le départ à la retraite prévu de Donna, la Société a décidé de nommer Leslie Westhaver, qui accédera au poste de directrice financière à compter du 1er avril 2024.

« Nous sommes profondément reconnaissants à Donna pour son dévouement envers l'entreprise et son leadership », a déclaré Darrell Heaps, fondateur et PDG de Q4 Inc. « Donna a été ma partenaire lors de plusieurs chapitres de l'histoire de Q4, et j'ai apprécié ses qualités de dirigeante, son sens des affaires et son expertise opérationnelle tout au long du parcours de notre Société. Tous les employés de Q4 et moi-même remercions Donna et lui souhaitons une bonne retraite. »

M. Heaps a ajouté : « Nous souhaitons la bienvenue à Leslie en tant que nouvelle directrice financière de Q4. Elle rejoint nos rangs avec à son actif une solide expérience dans les domaines des services bancaires d'investissement, du capital-investissement, de la finance d'entreprise et des fusions et acquisitions. Ses antécédents au sein d'entreprises à forte croissance spécialisées dans le rachat de sociétés seront un atout pour nos équipes de finance, de planification et d'analyse financières (FP&A) et de haute direction. De plus, le passé sportif de Leslie, son souci de la performance et son obsession du client constituent une forte adéquation culturelle dont nous sommes impatients de faire bénéficier notre équipe. »

À propos de Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX : QFOR) est la principale plateforme d'accès aux marchés financiers qui transforme la façon dont les émetteurs, les investisseurs et les vendeurs entrent en contact, communiquent et interagissent les uns avec les autres. La plateforme Q4 facilite les interactions sur les marchés des capitaux grâce à des produits de sites web axés sur les relations avec les investisseurs, des solutions d'événements virtuels, des analyses du taux d'engagement, des solutions de gestion des relations avec les investisseurs et les clients, des analyses d'actionnaires et de marché, des activités de surveillance et des outils ESG. La plateforme Q4 est la seule plateforme globale d'accès aux marchés des capitaux qui stimule numériquement les connexions, analyse l'impact et cible le bon engagement pour permettre aux entreprises publiques de travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Partenaire de confiance de plus de 2 600 sociétés publiques à travers le monde, dont un grand nombre des marques les plus respectées au monde, Q4 peut s'enorgueillir d'une culture d'entreprise primée au sein de laquelle les membres de son équipe ont la possibilité de croître et de s'épanouir. Q4 est basée à Toronto et dispose également de bureaux à New York et à Londres. Pour de plus amples renseignements, consulter http://www.q4inc.com/.

6 mars 2024 à 15:05

