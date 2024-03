La Société régionale inuvialuit et le Canada progressent sur la voie de la réconciliation en tant que partenaires de traité





INUVIK, NT, le 6 mars 2024 /CNW/ - La prise en compte des préjudices subis par les survivants, leurs familles et leurs communautés est au coeur de la réconciliation et est essentielle au renouvellement et à l'établissement de relations avec les partenaires, les communautés et les gouvernements autochtones au Canada.

C'est pourquoi Duane Smith, président-directeur général de la Société régionale inuvialuit (SRI), et l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, se sont rencontrés aujourd'hui pour annoncer d'importantes initiatives et engager des discussions en vue de réaliser de réels progrès en matière de réconciliation au Canada :

L'Inuvialuit Residential Schools Missing Children Initiative to Locate, Document and Memorialize Burial Sites recevra un financement de 854 437 $ sur deux ans pour aider la Société régionale inuvialuit à mener des travaux de recherche, de collecte de connaissances, de commémoration et d'engagement communautaire liés à neuf anciens pensionnats (Shingle Point au Yukon et Hay River Anglican, All Saints, Fort McPherson , Grollier Hall, Stringer Hall, Akaitcho Hall, Grandin College et Breynat Hall, tous situés dans les T.N.-O.). Ces écoles étaient fréquentées par des enfants des communautés d' Aklavik , d' Inuvik , de Paulatuk , de Sachs Harbour , de Tuktoyaktuk et d'Ulukhaktok.

recevra un financement de 854 437 $ sur deux ans pour aider la Société régionale inuvialuit à mener des travaux de recherche, de collecte de connaissances, de commémoration et d'engagement communautaire liés à neuf anciens pensionnats (Shingle Point au et Hay River Anglican, All Saints, , Grollier Hall, Stringer Hall, Akaitcho Hall, et Breynat Hall, tous situés dans les T.N.-O.). Ces écoles étaient fréquentées par des enfants des communautés d' , d' , de , de , de et d'Ulukhaktok. Le protocole d'entente sur la réconciliation entre la SRI et le Canada a été signé aujourd'hui entre la SRI et le Canada afin d'orienter les travaux de la SRI et du Canada, en tant que partenaires de traité, en vue de faire progresser la réconciliation et de renouveler les relations entre les Inuit et la Couronne. Ce protocole d'entente renforcera la relation respectueuse entre les Inuit et la Couronne et contribuera à établir un processus de discussion sur les questions importantes pour l'Inuvialuit. Ce protocole d'entente contribue à la mise en oeuvre de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones en répondant à la mesure 24 du plan d'action : « Éliminer et réduire les obstacles à la conclusion d'ententes de règlements conjointement identifiés et élaborer conjointement des approches pour la mise en oeuvre du droit à l'autodétermination par l'entremise de traités, d'accords négociés et d'autres ententes constructives, de même que de nouvelles politiques et de nouveaux mécanismes législatifs. »

a été signé aujourd'hui entre la SRI et le Canada afin d'orienter les travaux de la SRI et du Canada, en tant que partenaires de traité, en vue de faire progresser la réconciliation et de renouveler les relations entre les Inuit et la Couronne. Ce protocole d'entente renforcera la relation respectueuse entre les Inuit et la Couronne et contribuera à établir un processus de discussion sur les questions importantes pour l'Inuvialuit. Ce protocole d'entente contribue à la mise en oeuvre de la en répondant à la mesure 24 du plan d'action : « Éliminer et réduire les obstacles à la conclusion d'ententes de règlements conjointement identifiés et élaborer conjointement des approches pour la mise en oeuvre du droit à l'autodétermination par l'entremise de traités, d'accords négociés et d'autres ententes constructives, de même que de nouvelles politiques et de nouveaux mécanismes législatifs. » Le Centre de bien-être familial de l'Inuvialuit est un nouveau projet de refuge, financé dans le cadre d'un investissement plus important de 85 millions de dollars du gouvernement du Canada, qui fournira des services et un soutien culturellement sûrs et tenant compte des traumatismes aux survivants de la violence et à leurs familles. Ce projet garantit l'existence d'un lieu de refuge à Inuvik pour les femmes autochtones afin qu'elles puissent accéder à des programmes de soutien et créer un environnement stable dans lequel elles pourront commencer à retrouver une vie indépendante. Alors que nous nous efforçons de mettre un terme à la crise nationale des femmes, filles, personnes bispirituelles et personnes de diverses identités de genre autochtones disparues et assassinées, le gouvernement du Canada continuera à répondre au besoin urgent de nouveaux refuges et logements de transition pour les Premières Nations, les Inuit et les Métis dans tout le pays, y compris dans les réserves, dans le Nord et dans les zones urbaines.

Ces discussions au sein des communautés et le soutien financier constituent une part importante du travail du Canada avec ses partenaires autochtones pour faire progresser la réconciliation, démanteler l'héritage colonial du racisme, des promesses non tenues et du déni des droits, et construire ensemble des relations renouvelées et transformées.

Citations

« Il y a quarante ans, la Convention définitive des Inuvialuit a permis aux Inuvialuit d'exercer leur droit inhérent de prendre soin de leurs familles, de leurs communautés et de leur région. Il s'agissait d'un engagement sous serment pris par le Canada et les Inuvialuit ensemble. Aujourd'hui, nous démontrons ce qui peut être réalisé grâce à un partenariat fondé sur le respect mutuel, la prévoyance créative et la volonté d'apprendre l'un de l'autre. Par exemple, en travaillant directement avec nous sur des projets d'infrastructure essentiels, de nombreux ministères fédéraux ont compris que les coûts de construction sont plus élevés dans le Nord et qu'il est nécessaire d'en tenir compte au stade de la planification. Nous espérons que cet apprentissage touchera tous les ministères afin que nous puissions poursuivre notre bon travail. Nos collaborations aideront à guérir les blessures pour que nos familles puissent aller de l'avant, à mettre fin à la transmission de la violence d'une génération à l'autre et à aider les Inuvialuit et le Canada à poursuivre leur travail essentiel en toute confiance. »

Duane Smith,

Président-directeur général de la Société régionale inuvialuit

« La Société régionale inuvialuit accomplit un travail difficile mais d'une importance cruciale, sur le terrain, dans ses communautés, pour démanteler l'héritage du colonialisme et ses effets persistants. En partenariat avec la SRI, nous continuerons à l'aider à entreprendre ce travail solennel pour retrouver les enfants qui ne sont pas revenus des pensionnats, pour reconnaître les droits des Inuvialuit, pour moderniser nos relations fondées sur les traités, et pour garantir à l'avenir un espace sûr pour les femmes, les enfants et les personnes de diverses identités de genre autochtones d'Inuvik, alors que nous nous efforçons de mettre un terme à cette crise nationale persistante. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

Société régionale inuvialuit

Les Inuvialuit sont des Inuit qui vivent dans la région arctique de l'ouest du Canada. Ils sont composés de 6 communautés ( Aklavik , Inuvik , Paulatuk , Sachs Harbour , Tuktoyaktuk et Ulukhaktok). Les Inuvialuit appartiennent à trois groupes linguistiques. L'ensemble des trois dialectes qu'ils parlent est connu sous le nom de langue inuvialuktun.

, , , , et Ulukhaktok). Les Inuvialuit appartiennent à trois groupes linguistiques. L'ensemble des trois dialectes qu'ils parlent est connu sous le nom de langue inuvialuktun. Créée en 1984 pour gérer le règlement défini dans la Convention définitive des Inuvialuit (CDI), la Société régionale inuvialuit (SRI) représente les intérêts collectifs des Inuvialuit sur une superficie de 90 650 kilomètres carrés et une population de plus de 5 000 personnes.

L'objectif de la SRI est d'améliorer continuellement le bien-être économique, social et culturel des Inuvialuit par la mise en oeuvre de la CDI et par tous les autres moyens disponibles.

Pensionnats indiens

L'identification de sépultures anonymes sur les sites des anciens pensionnats partout au Canada est un rappel tragique des mauvais traitements subis par de nombreux enfants autochtones dans ces établissements. Le gouvernement du Canada travaille avec les survivants, les dirigeants autochtones et les familles et communautés touchées pour réparer les torts historiques et les préjudices physiques, émotionnels, mentaux et spirituels durables liés à l'héritage des pensionnats. Une partie de ce travail consiste à localiser et à commémorer les tombes et les lieux de sépulture anonymes et à commémorer la vie de tous les enfants qui ont fréquenté les pensionnats. Ces initiatives répondent aux appels à l'action 72 à 76 de la Commission de vérité et réconciliation - Enfants disparus et informations sur les sépultures.

Le budget 2022 a alloué 122 millions de dollars au cours des trois prochaines années au programme Enfants disparus des pensionnats - financement de l'aide communautaire, ce qui porte l'investissement total du gouvernement du Canada à 238,8 millions de dollars à ce jour pour mettre en oeuvre les appels à l'action 72 à 76 de la Commission de vérité et réconciliation concernant les enfants disparus dans les pensionnats et les informations sur les sépultures.

Financement des abris d'urgence

En décembre 2023, le gouvernement du Canada a annoncé un financement de plus de 85 millions de dollars pour 12 nouveaux refuges d'urgence dirigés par des Autochtones dans tout le pays. Ces établissements fournissent des mesures de soutien et des services essentiels et adaptés à la culture pour aider les femmes, les enfants, les personnes bispirituelles et les personnes de diverses identités de genre autochtones pour qu'elles échappent à la violence familiale. Un nouveau refuge pour femmes à Inuvik , construit et géré par la Société régionale inuvialuit, est l'un des projets sélectionnés.

, construit et géré par la Société régionale inuvialuit, est l'un des projets sélectionnés. Le financement de projets de refuges et de logements de transition permet de répondre aux appels à la justice 4.7, 16.19 et 18.25 de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Lignes d'assistance

La ligne d'écoute téléphonique nationale pour les pensionnats offre du soutien émotionnel et des services d'orientation en cas de crise pour les survivants des pensionnats et leurs familles. Appelez la ligne d'écoute gratuite au 1-866-925-4419. Ce service est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être offre également du soutien à tous les Autochtones. Des conseillers sont disponibles par téléphone ou par clavardage. Ce service est disponible en anglais et en français et, sur demande, en cri, en ojibway et en inuktitut. Appelez la ligne d'aide gratuite au 1-855-242-3310 ou branchez-vous au clavardage en ligne à www.espoirpourlemieuxetre.ca

La ligne d'écoute pour les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées est disponible pour fournir du soutien émotionnel et des services d'orientation en cas de crise aux personnes touchées par la disparition et l'assassinat de femmes et de filles autochtones, de personnes bispirituelles et de personnes de diverses identités de genre. Appelez la ligne d'écoute gratuite au 1-844-413-6649. Ce service est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Liens connexes

Société régionale inuvialuit

Enfants disparus des pensionnats - financement de l'aide communautaire

Programme de soutien en santé : résolution des questions des pensionnats indiens

Enfants disparus et renseignements sur l'inhumation - appels à l'action 71 à 76

Inuvialuit Final Agreement

Plan d'action sur la Déclaration des Nations Unies

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

X : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.rcaanc.gc.ca/filsrss.

Mise en garde : Nous sommes conscients que ce communiqué de presse peut contenir de l'information susceptible de causer de la détresse pour de nombreuses personnes et que nos efforts pour rendre hommage aux survivants et à leurs familles peuvent constituer un rappel malvenu pour ceux qui ont souffert des traumatismes liés à des générations de politiques gouvernementales néfastes pour les peuples autochtones.

La Ligne d'écoute nationale des pensionnats offre un soutien émotionnel et des services d'orientation en cas de crise aux survivants des pensionnats et à leurs familles. Appelez sans frais la ligne de crise au 1-866-925-4419. Ce service est disponible 24 heures par jour, 7 jours par semaine.

La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être offre également de l'aide à tous les Autochtones. Des conseillers sont disponibles par téléphone ou par clavardage. Ce service est disponible en anglais et en français et, sur demande, en cri, en ojibwé et en inuktitut. Appelez sans frais la ligne d'écoute au 1-855-242-3310 ou connectez-vous au clavardage à l'adresse www.espoirpourlemieuxetre.ca.

La ligne d'écoute pour les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées est disponible pour fournir un soutien émotionnel et des services d'orientation en cas de crise aux personnes touchées par la question des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées et aux personnes 2ELGBTQIIA+. Appelez la ligne d'écoute gratuite au 1-844-413-6649. Ce service est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

6 mars 2024 à 14:56

Communiqué envoyé leet diffusé par :