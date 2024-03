Les chargé?es de cours de l'Université Laval acceptent l'hypothèse de règlement à 97 %





QUÉBEC, le 6 mars 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, les membres du Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université Laval (SCCCUL-CSN) ont accepté dans une proportion de 97 % l'hypothèse de règlement proposée par le conciliateur. L'entente prévoit que la convention se terminera le 31 décembre 2027 et inclut de nombreuses améliorations pour les membres.

«?Grâce à la mobilisation historique de nos membres, nous avons fait des avancées qui auraient été impossibles autrement. Nos demandes, diminuer la précarité et protéger le pouvoir d'achat étaient raisonnables et l'employeur n'a pas eu le choix d'y faire droit devant la mobilisation de nos membres et les appuis unanimes venant de la communauté universitaire?», se réjouit Louis Emond, président du SCCCUL-CSN.

Les membres vont donc bénéficier d'augmentations totalisant 22,6 % sur 5 ans, d'une amélioration de l'aide pédagogique ainsi que de la stabilisation de l'emploi pour une bonne partie des personnes chargées de cours. Pour le président du syndicat, un tel changement sera bénéfique pour l'ensemble de la communauté universitaire : «?Maintenant, nos membres auront plus facilement accès à du soutien pédagogique, et pour plusieurs parmi ceux qui donnent le plus de cours, plus de stabilité. Ça va permettre à nos membres de pouvoir s'investir davantage auprès des étudiantes et étudiants dans leur tâche première qu'est l'enseignement?».

«?Nous l'avons dénoncé ouvertement dans les dernières semaines : la précarité d'emploi de nos membres était un enjeu majeur et se devait d'être corrigée. En permettant maintenant la signature de contrats à durée indéterminée, nous venons enfin d'augmenter la sécurité d'emploi de nos membres face à leur profession. Ils sont l'un des piliers centraux de l'Université et il est grand temps de les traiter de la sorte?», rappelle Christine Gauthier, vice-présidente de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), responsable du regroupement université.

«?L'Université Laval est un acteur central dans notre région. C'est l'un des plus grands employeurs, et un endroit de savoir et de connaissance névralgique pour le Québec. Il aura fallu plusieurs jours de grève pour que l'administration en vienne enfin à comprendre que pour accomplir son rôle, elle doit miser sur le travail essentiel des personnes chargées de cours. Sans leur présence, l'Université Laval ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Il était grand temps que les membres reçoivent le respect qu'elles et ils méritent?», indique François Proulx-Duperré, secrétaire général du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches (CCQCA-CSN).

Les personnes chargées de cours de l'Université Laval étaient sans contrat de travail depuis décembre 2022 et ont exercé quatre jours de grève en février dernier avant d'en arriver à une entente de principe.

Cependant, seule ombre au tableau, l'Université Laval, lors du versement de la paie suivant l'entente, a retenu des sommes à l'ensemble des personnes chargées de cours, sans vérifier au préalable si l'exercice des moyens de pression par le syndicat avait généré un impact sur l'enseignement de leurs cours et malgré que bon nombre d'entre elles donneront leur pleine prestation de travail au terme de la session. «?Ce ne sont pas tous les cours et toutes les tâches qui ont été affectés de la même manière par la grève. Les retenues de salaires auraient dû être discutées avec le Syndicat et faites en fonction du travail non accompli, pas aveuglément, sans consulter personne et avec un empressement que je m'explique mal?», conclut le président du syndicat, en précisant que, devant la fermeture de l'Université Laval à revoir sa décision, le syndicat étudie les recours possibles pour indemniser les membres lésés par cette décision unilatérale.

À propos

La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN parle au nom de 80 % des chargées et chargés de cours des universités québécoises (11?000 membres). Elle regroupe quelque 35?000 membres dans 45 cégeps, 44 établissements privés et 12 universités.

Le Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches (CCQCA-CSN) regroupe quelque 240 syndicats et 45?000 membres dans les secteurs public et privé.

Fondé en 1987, le Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université Laval (SCCCUL-CSN) représente 1700 membres, dont aucun ne bénéficie de la sécurité d'emploi.

