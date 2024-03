Molson cache son logo sur les nouveaux chandails de la LPHF pour offrir une meilleure visibilité aux noms des joueuses





Dans l'esprit de sa campagne Tous ensemble, Molson tient à célébrer les athlètes féminines. Son partenariat avec la LPHF débute en force avec un projet pilote de chandail lancé à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes

MONTRÉAL, le 6 mars 2024 /CNW/ - Molson est fière d'annoncer son partenariat sur plusieurs années avec la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) en lançant sa campagne Faire son nom, une initiative qui propose un chandail de hockey au design adapté pour offrir une meilleure visibilité et davantage de reconnaissance aux joueuses de la ligue.

Bien que l'intérêt général pour les sports féminins prenne de l'ampleur, les athlètes féminines ne reçoivent pas encore la reconnaissance qu'elles méritent. Cela s'explique entre autres par une couverture médiatique sportive inéquitable. En effet, selon une étude menée en 2022, le sport féminin ne représente que 15 % de la couverture médiatique accordée aux sports1. De plus, le design habituel des chandails de hockey n'aide pas.

Pour offrir davantage de visibilité et de reconnaissance aux joueuses de la LPHF, Molson, la bière officielle du hockey, commanditera la partie du chandail qui se trouve au-dessus du numéro, souvent cachée par les cheveux plus longs, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. En déplaçant le nom des joueuses sous leurs numéros, Molson cache son nom pour laisser place aux leurs.

« C'est avec beaucoup de fierté que nous annonçons de façon concrète le début de notre partenariat avec la LPHF », dit Kara Fitzpatrick, directrice du marketing chez Molsontm & marques de commerce. « On adore la ligue et ses athlètes incroyables, alors pour nous, lancer Faire son nom, c'est une belle façon de permettre aux joueuses étoiles de la LPHF de briller. »

Ces chandails uniques, qui marquent le début du partenariat entre Molson et la LPHF pour les années à venir, feront leur apparition à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars prochain, lors du match Toronto-Montréal au Centre sportif Mattamy. Ce projet marque le début d'un partenariat sur plusieurs années entre Molson et la LPHF et démontre l'engagement clair de la marque envers la ligue et la promotion de ses joueuses.

« La Journée internationale des droits des femmes joue un rôle important dans la reconnaissance et la célébration des femmes actrices de changement, ce qui en fait la journée parfaite pour des initiatives comme Faire son nom, qui offre une visibilité unique aux joueuses de la LPHF », dit Jayna Hefford, vice-présidente principale des opérations hockey de la LPHF. « J'ai vraiment hâte de voir les joueuses de Montréal et de Toronto porter ces chandails uniques ce vendredi. »

L'initiative Faire son nom de Molson lance un message fort : les athlètes féminines méritent d'être vues, reconnues, et célébrées.

Le match Toronto-Montréal de la LPHF sera diffusé sur Sportsnet ce vendredi 8 mars à 19 h HNE.

