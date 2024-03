ITB Berlin 2024 : les escapades citadines au Caire vont devenir une nouvelle tendance de voyage en Égypte





Le Caire se transforme en un lieu de prédilection pour les week-ends prolongés grâce à la nouvelle initiative City Break, a annoncé S.E. Ahmed Issa, ministre égyptien du Tourisme et des Antiquités, à l'occasion de l'ITB Berlin 2024.

Le programme City Break du Caire qui ouvre une nouvelle ère du tourisme de luxe

Le nouveau programme City Break du Caire vise à transformer la capitale en une destination dynamique et incontournable pour les week-ends prolongés. Les visiteurs auront l'occasion de découvrir de nombreux sites touristiques et archéologiques en se voyant proposer des expériences touristiques diverses et variées dans différents lieux historiques et culturels, qu'ils soient pharaoniques, coptes ou islamiques.

Cela contribuera à augmenter le nombre des nuitées des touristes au Caire, qui passeront ainsi de trois ou quatre jours en moyenne à 12 jours.

« Aucune autre ville ne peut offrir aux visiteurs des monuments portant sur toutes les grandes civilisations depuis 3500 av. J.-C. Nous avons à coeur de faire du Caire une destination appréciable en plusieurs visites ou pendant un week-end prolongé », a déclaré le ministre du Tourisme et des Antiquités, S.E. Ahmed Issa.

L'Égypte a également développé activement des destinations émergentes et amélioré l'expérience voyageur sur les sites archéologiques en intégrant de nouvelles destinations et des moyens de transport améliorés, plus rapides et respectueux de l'environnement vers des destinations phares telles que Louxor. Par exemple, au quatrième trimestre 2025/premier trimestre 2026, Hurghada et Louxor seront reliées par un train à grande vitesse.

Une réforme transformatrice et le développement des infrastructures

Le secteur du tourisme égyptien subit actuellement une réforme transformatrice visant à la déréglementer, à ouvrir la voie à de nouveaux investisseurs et à repenser les relations entre le gouvernement et le secteur privé. Parallèlement à la réforme, les efforts stratégiques égyptiens de déréglementation et l'allocation de 22 % du PIB au développement des infrastructures au cours des sept dernières années portent leurs fruits, ce qui témoigne d'un solide engagement en faveur du renforcement de la réputation touristique mondiale du pays. L'objectif est de doubler la capacité hôtelière de l'Égypte pour atteindre 60 000 chambres dans les cinq prochaines années.

Résultats touristiques records et principales tendances de voyages

L'Égypte a connu un essor extraordinaire du tourisme en 2023, enregistrant un record de 14 906 millions de visiteurs sur ses côtes, soit une augmentation exponentielle par rapport aux 4,9 millions enregistrés en 2021.

Cette tendance à la hausse devrait se poursuivre en 2024, avec une croissance remarquable de 8 % en glissement annuel au cours des 50 premiers jours de l'année. La plupart des visiteurs viennent d'Allemagne, avec 1,6 million de touristes enregistrés l'année dernière, suivis par la Russie, l'Arabie saoudite, l'Italie et le Royaume-Uni.

À propos de l'Autorité égyptienne du tourisme

Créée en 1981, l'Autorité égyptienne du tourisme a pour mission de promouvoir les nombreuses valeurs historiques et les différentes destinations de l'Égypte, d'encourager le tourisme intérieur et de rapprocher les Égyptiens de leur riche patrimoine. Sous la tutelle du ministre du Tourisme, l'Autorité égyptienne du tourisme mène des stratégies de marketing, soutient le développement du tourisme et sponsorise divers événements afin de renforcer le secteur du tourisme en Égypte.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site suivant Experience Egypt.

6 mars 2024 à 13:50

