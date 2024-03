GLAS renforce sa présence en Asie grâce à un partenariat avec Watiga, le fournisseur de services aux entreprises, aux fiducies et aux fonds





Global Loan Agency Services Limited (« GLAS ») a le plaisir d'annoncer avoir signé un accord pour Watiga Trust et Watiga Asia (collectivement, « Watiga ») pour qu'ils rejoignent le réseau GLAS.

La transaction, qui reste soumise à l'approbation des autorités réglementaires de Singapour, devrait renforcer considérablement les capacités de GLAS dans la région Asie-Pacifique.

L'expertise spécifique de Watiga en matière d'actifs alternatifs et d'investissements transfrontaliers en Asie du Sud-Est constituera un complément précieux à l'offre de GLAS, chef de file sur le marché du prêt, des marchés de capitaux et de la restructuration.

Watiga

Watiga Trust est une société fiduciaire agréée, réglementée par l'Autorité monétaire de Singapour (MAS), et un administrateur agréé pour les régimes de placement collectif. Offrant toute une gamme de services fiduciaires et de conservation de titres sur mesure, Watiga Trust est membre du Singapore Institute of Banking and Finance, de la Singapore Trustees Association, de la Singapore Venture and Private Capital Association et de l'Asia Pacific Loan Market Association. Watiga Asia propose une gamme complète de services d'administration de fonds, de prêts et de sociétés, et est membre de la Singapore Fund Administrators Association.

GLAS

GLAS est au service du marché asiatique depuis plusieurs années, et a notamment participé à de récentes restructurations de dettes très médiatisées en Chine, comme celles d'Evergrande et de Sunac.

La plateforme de Watiga permettra à GLAS d'offrir une gamme plus large de services, y compris ceux réglementés par la MAS, par l'intermédiaire d'une équipe établie à Singapour. Des investissements supplémentaires vont être réalisés pour développer les capacités locales de l'équipe et assurer une prestation cohérente aux clients à l'échelle mondiale, les bureaux de la région Asie-Pacifique de GLAS à Sydney, Melbourne et Brisbane apportant un soutien opérationnel supplémentaire à Watiga.

Les fondateurs de la GLAS, Mia Drennan et Brian Carne, ont déclaré :

« Nous sommes ravis de nous associer à Watiga, une entreprise très respectée et établie de longue date sur le marché asiatique. Les valeurs que nous partageons en matière d'éthique, d'engagement envers les clients et de qualité de la prestation de services, sont apparues clairement lors de nos discussions, et la complémentarité de nos offres de services apportera une valeur ajoutée immédiate à notre clientèle combinée. »

Matt Richards, fondateur et directeur général de Watiga, a confié pour sa part :

« Watiga et GLAS fonctionnent à partir de valeurs communes d'excellence dans le service à la clientèle et possèdent une grande expertise dans leurs domaines respectifs. La fusion va nous permettre de mieux servir notre clientèle combinée et d'offrir à notre équipe des possibilités supplémentaires de développement professionnel. La transaction représente une étape naturelle pour l'entreprise que Kuan Lim et moi-même avons fondée en 2012, et elle assure la continuité pour nos clients. Je me réjouis de continuer à diriger l'entreprise en profitant du soutien et des investissements supplémentaires de GLAS. »

À propos de GLAS

Fondée en 2011, GLAS est le premier fournisseur indépendant non bancaire et sans conflit de services de gestion de prêts et de services de fiduciaire désigné par acte de fiducie. Gérant plus de 360 USD d'actifs, GLAS a son siège à Londres et exerce également ses activités aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Espagne et en Australie. Avec l'intégration de Watiga, GLAS renforce sa position en Asie, disposant désormais d'une équipe de plus de 30 professionnels expérimentés à Singapour et d'une base solide pour poursuivre ses investissements et sa trajectoire de croissance.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

6 mars 2024 à 13:25

Communiqué envoyé leet diffusé par :