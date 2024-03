Nedgroup Investments lance le Global Strategic Bond Fund





Nedgroup Investments, un gestionnaire d'actifs mondial avec plus de 20 milliards USD d'actifs sous gestion, annonce aujourd'hui le lancement de son nouveau fonds Global Strategic Bond (« le fonds »).

Ce fonds sera cogéré par Alex Ralph et David Roberts, qui ont plus de cinquante ans d'expérience combinée dans l'industrie. Alex Ralph a passé plus de quinze ans chez Artemis, où elle a créé et géré le fonds Artemis Strategic Bond de 1,8 milliard GBP. David Roberts a passé quatorze ans chez Aegon Asset Management (anciennement Kames Capital) en tant que responsable des titres à revenu fixe, et a également été responsable des obligations mondiales chez Liontrust Asset Management.

Le fonds de base actif se concentrera sur le risque de taux d'intérêt et de crédit au sein d'un portefeuille d'obligations mondiales de base sans effet de levier qui met l'accent sur la liquidité. Les gestionnaires éviteront les obligations de moindre qualité qui ne sont pas liquides.

Alex Ralph, cogestionnaire du fonds, déclare : « Nous pensons que le marché actuel offre l'opportunité idéale pour les investisseurs obligataires de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire que les obligations constituent désormais la partie valeur d'un portefeuille. De nombreux fonds obligataires de premier plan ont recherché la croissance, mais nous limiterons les actifs similaires aux actions, tels que le haut rendement, les pays émergents et la dette subordonnée, car les investisseurs devront élargir leur approche du risque dans ce nouveau régime. »

David Roberts déclare : « Les marchés obligataires peuvent être inefficaces et s'éloignent souvent de leur juste valeur. Grâce à notre philosophie axée sur la valeur et à notre gestion de portefeuille flexible, les investisseurs bénéficieront d'une combinaison de croissance du capital à long terme et de revenus. »

Tom Caddick, directeur général de Nedgroup Investments, déclare : « Ce fonds est une proposition rare sur le marché obligataire, car il combine un portefeuille d'obligations mondiales de base liquide et sans levier avec une approche orientée vers la valeur des taux d'intérêt et du risque de crédit. Alex et David sont des gérants que je connais et respecte depuis vingt ans, c'est donc un plaisir de voir se concrétiser la stratégie de Nedgroup consistant à trouver des gérants convaincants et à leur permettre de lancer leurs propres stratégies. »

Pour nous, c'est un témoignage de notre approche entrepreneuriale et d'investissement à long terme pour trouver l'excellence et, pour nos investisseurs, cela signifie que nous pouvons leur offrir un avantage concurrentiel accru en accédant à des gestionnaires de fonds exceptionnels avec lesquels ils n'auraient autrement pas pu investir.

La stratégie du fonds consistera à surperformer l'indice Bloomberg Global Aggregate Total Return (couvert en USD) sur une période glissante de trois ans. Sa devise de base est l'USD, mais des classes d'actions couvertes sont disponibles en GBP et en EUR. La durée est de 3 à 8 ans et le fonds est sous article 8.

Il est actuellement disponible sur les plateformes suivantes :

Hargreaves Lansdown

Interactive Investor

Aviva

Fundment

Quilter

Transact

Wealthtime/Novia

À propos de Nedgroup

Nedgroup Investments est un gestionnaire d'actifs mondial avec plus de 20 milliards de dollars d'actifs sous gestion et un héritage de 20 ans. Chez Nedgroup Investments, nous pensons que tout le monde devrait bénéficier de la différence qu'apportent les meilleurs investisseurs spécialisés. En tant qu'entreprise axée sur l'investissement, nous nous consacrons à la recherche de gestionnaires de fonds exceptionnels et à la mise en place de conditions favorables à leur performance. Nous entretenons des relations sur plusieurs décennies afin de permettre aux gestionnaires et aux équipes de prospérer sur le long terme et d'offrir à nos clients un plus grand choix, un meilleur accès et un meilleur alignement sur leurs investissements.

Nous sommes des leaders de l'investissement spécialisé. Nous sélectionnons uniquement l'exceptionnel. Nous nous associons pour des décennies.

6 mars 2024 à 13:05

