Festivals et événements de la saison hivernale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de près de 100 000 $ au Festival international de Casteliers





QUÉBEC, le 6 mars 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce qu'une aide financière de 98 200 $ est accordée au Festival international de Casteliers, qui se déroulera jusqu'au 10 mars.

Le Festival est une plaque tournante pour la diffusion des arts de la marionnette, non seulement au pays, mais aussi à l'international, grâce à la présence d'une trentaine de professionnelles et professionnels du Québec, du Canada, des États-Unis, de l'Europe et de l'Asie. Cette édition propose un programme riche qui permettra de découvrir le monde fascinant du 11e art par le biais de nombreux spectacles, de projections de courts métrages, d'expositions, de cafés-causeries, de conférences et bien plus. Cette année, le Festival accueillera, pour la première fois depuis 1986, des membres du comité de direction de l'Union internationale de la marionnette.

Citation

« Je tiens à féliciter l'équipe du Festival international de Casteliers et ses partenaires pour ce rendez-vous incontournable des arts de la marionnette. Grâce à ce festival, les créatrices et les créateurs québécois ont l'occasion de faire rayonner leurs oeuvres, tant ici qu'à l'international. Je souhaite d'ailleurs la bienvenue aux artisanes et artisans venus des différents pays participants pour représenter cet art unique ainsi qu'aux membres du comité de direction de l'Union internationale de la marionnette. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde au Festival international de Casteliers 53 200 $ provenant du programme Soutien à la mission.

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde au Festival international de Casteliers 53 200 $ provenant du programme Soutien à la mission. Le ministère de la Culture et des Communications soutient l'organisme grâce à une somme de 45 000 $ découlant du Programme d'appui aux initiatives internationales, volet 2 Invitation.

Liens connexes

Conseil des arts et des lettres du Québec

Ministère de la Culture et des Communications

Réseaux sociaux

Conseil des arts et des lettres du Québec

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

Ministère de la Culture et des Communications

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

6 mars 2024 à 11:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :