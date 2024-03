L'Association du Barreau canadien et Thomson Reuters publient des rapports sur l'état du marché juridique au Canada





OTTAWA, ON, le 6 mars 2024 /CNW/ - L'Association du Barreau canadien (ABC), en collaboration avec Thomson Reuters, a publié les premières versions du rapport intitulé État du marché des cabinets juridiques canadiens et du Rapport de référence sur les juristes du gouvernement canadien. Ces documents offrent un aperçu de la façon dont les cabinets et les juristes du gouvernement évaluent et mesurent leur succès, leurs objectifs, leurs risques et leurs défis dans le paysage juridique actuel.

Le rapport intitulé État du marché des cabinets juridiques canadiens brosse un tableau généralement optimiste des possibilités de croissance et de rentabilité continues. Dans un même ordre d'idées, les juristes du gouvernement canadien considèrent que leur organisation connaît généralement du succès, mais prévoient d'avoir à surmonter de nombreux défis.

Malgré une solide reprise à la suite de la pandémie, le marché demeure très incertain pour les cabinets canadiens. Le rapport État du marché des cabinets juridiques canadiens met en évidence le manque de planification stratégique et le suivi inadéquat de paramètres de réussite en cette période de changements technologiques rapides, de volatilité mondiale et de préoccupations économiques nationales. L'attraction et la rétention des talents, la concurrence accrue, le temps excessif consacré aux tâches administratives par rapport au travail de plus grande valeur, le contrôle des coûts et les préoccupations en matière de santé mentale figurent parmi les défis auxquels sont confrontés les cabinets.

De même, le Rapport de référence sur les juristes du gouvernement canadien révèle un décalage entre la façon dont les juristes du gouvernement définissent le succès et les indicateurs mesurés par ces derniers. Il souligne également la façon dont les ministères s'efforcent de composer avec les modalités du travail hybride. La gestion du rythme des changements juridiques et réglementaires, l'exécution efficace de tâches administratives, la protection du bien-être mental, le recrutement et la rétention constituent les principaux défis.

Les deux rapports mettent en évidence certaines préoccupations concernant l'utilisation accrue d'outils d'IA générative. Seulement 6 % des juristes du gouvernement canadien explorent actuellement cette technologie, loin derrière leurs homologues des cabinets juridiques (26 %).

« Ces rapports serviront de référence à la profession juridique, a déclaré John Stefaniuk, c.r., président de l'ABC. Ils nous permettront de suivre de plus près l'évolution du marché juridique au cours des prochaines années afin de proposer et de mettre en oeuvre des solutions novatrices pour relever les défis actuels. Nous remercions l'Institut Thomson Reuters d'avoir mis à profit son expertise pour s'occuper de la tâche importante visant à recueillir et à analyser ces données. »

« Les défis auxquels sont confrontés les cabinets juridiques et les organismes gouvernementaux, tout comme les possibilités qui s'offrent à eux, évoluent rapidement, et l'IA va jouer un rôle central dans l'évolution de l'industrie juridique, a ajouté Steve Assie, directeur de Thomson Reuters au Canada. Les professionnels du droit ont besoin de solutions auxquelles ils peuvent se fier pour tirer parti de la puissance de l'IA générative, avec les mesures requises pour fonctionner plus efficacement et mieux servir leurs clients en ce qui concerne les données et la sécurité. En plus de l'IA générative, les cabinets juridiques et les organismes gouvernementaux seront confrontés à des problèmes de talent et à des pressions croissantes pour améliorer leur efficacité, et il leur serait avisé de réévaluer régulièrement la façon dont ils mesurent et gèrent leur succès. »

Méthodologie

L'ABC s'est associée à l'Institut Thomson Reuters pour mener en octobre 2023 un sondage auprès de juristes travaillant dans des cabinets canadiens de taille petite, moyenne ou grande, et de juristes du gouvernement. Des études semblables ont été menées au Royaume-Uni, dans l'UE, en Australie et aux États-Unis.

Au sujet de l'Association du Barreau canadien

L'ABC se voue à la primauté du droit et à l'amélioration du droit et de l'administration de la justice. Elle compte plus de 38 000 membres, dont des juristes, notaires du Québec, professeurs et professeures de droit et étudiants et étudiantes en droit de toutes les régions du Canada.

SOURCE Association du barreau canadien

6 mars 2024 à 11:03

Communiqué envoyé leet diffusé par :