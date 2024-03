Momcozy dévoile sa campagne 'Her Infinite Power' avec un spot publicitaire télévisé inspirant pour la Journée internationale de la femme





Outre une mère, qui est-elle ? C'est la question que Momcozy explore en redéfinissant la célébration de la maternité à l'occasion de la Journée internationale des femmes avec une campagne révolutionnaire visant à découvrir « Her Infinite Power ». Cette initiative met en lumière les histoires méconnues des mères, s'éloignant des récits traditionnels pour présenter les identités et les rêves multifacettes des femmes à travers le monde.

Au coeur de cette campagne se trouve la publicité télévisée intitulée « More Than a Mom », réalisée par Adi Alfa, une réalisatrice primée et mère qui donne vie aux expériences réelles de quatre mères différentes. À travers cette publicité, Momcozy et Adi Alfa mettent en lumière le fabuleux périple de la maternité, mettant l'accent sur l'importance de la conscience de soi, des soins personnels, et de la force qui découle du fait de prendre soin de soi-même.

Lien de la vidéo : https://youtu.be/3XkOHWIPD9s

De plus, Momcozy propose des offres exclusives du 4 au 8 mars, permettant aux clients de bénéficier de jusqu'à 40% de réduction sur l'ensemble du site web de Momcozy, la célébration s'étendant également à Amazon du 4 au 10 mars.

Célébrer l'individualité à travers des récits divers

La campagne de Momcozy se focalise sur la célébration de l'individualité de chaque mère. En mettant en lumière les expériences diverses de la maternité, la campagne vise à inspirer et encourager les mères à embrasser leur vécu unique. Momcozy invite le monde à voir les mères sous un nouveau jour ? en tant qu'individus dynamiques capables d'équilibrer leurs rêves et leurs responsabilités avec grâce et force.

La réalisatrice de la publicité en est l'exemple pionnier. Adi Alfa, une réalisatrice accomplie et lauréate du prix NAFCA (Oscar africain), qui est également mère, actrice et leader d'opinion féminine au sein d'une communauté de réalisatrices ! Elle a aussi réalisé des vidéos pour la National Trust, Wray & Nephew Wines, et bien d'autres.

Les aspects multiples de la maternité

La publicité de Momcozy met en avant la diversité de la maternité moderne à travers quatre mères, chacune représentant des rôles uniques : une chef, une actrice de films d'action, une danseuse et une artiste. Des moments authentiques et des récits personnels s'entremêlent pour remettre en question l'imagerie maternelle traditionnelle, célébrant la nature multifacette de la maternité.

Rejoignez Momcozy pour célébrer la maternité

La campagne de Momcozy pour la Journée internationale des femmes, mise en valeur par la publicité télévisée « More than a Mom », célèbre la diversité et la force de la maternité. La campagne vise à promouvoir une communauté de soutien qui apprécie les expériences uniques des mères du monde entier. À travers des récits et une participation active, Momcozy encourage une compréhension plus large du rôle essentiel que jouent les mères dans la formation de notre monde. Alors, en cette Journée internationale des femmes, partagez votre histoire, rejoignez la campagne, ou prenez un moment pour honorer l'influence extraordinaire des mères partout.

À propos de Momcozy

Depuis 2018, Momcozy apporte le meilleur du confort aux mères avec des tire-laits portables, des soutiens-gorge d'allaitement et d'autres produits de soins pour les mamans. Approuvé par 3 millions de mères dans plus de 40 pays, Momcozy est un compagnon pour les femmes de la grossesse au début de la maternité. Grâce à une innovation continue et à un engagement à créer des modèles confortables qui sont les fruits de l'amour, Momcozy gagne en portée et en impact pour faciliter la vie des mamans dans le monde entier.

6 mars 2024

