2024 Prix Lionel Gelber décerné à Timothy Garton Ash pour Homelands : Une histoire personnelle de l'Europe





Homelands : A Personal History of Europe sélectionné comme le meilleur livre de non-fiction publié en anglais sur le thème des affaires internationales

Le prix Lionel-Gelber est choisi chaque année par un jury international de journalistes, de praticiens et de chercheurs, et décerné par la Munk School of Global Affairs & Public Policy de l'Université de Toronto

TORONTO, le 6 mars 2024 /PRNewswire/ -- Judith Gelber, présidente du conseil d'administration du prix Lionel-Gelber, a annoncé aujourd'hui que le gagnant du prix Lionel-Gelber 2024 est Homelands : A personal history of Europe de Timothy Garton Ash, publié par Yale University Press. Choisi par un jury de journalistes, praticiens et universitaires internationaux, le prix Gelber est décerné chaque année au meilleur livre sur les affaires internationales publié en anglais. Le prix est remis par la Munk School of Global Affairs & Public Policy de l'Université de Toronto. Le gagnant recevra 50000 $.

La présidente du jury et professeure d'université Janice Stein a déclaré : « Le livre de Timothy Garton Ash est magnifiquement écrit. Homelands est l'histoire de la liberté, son déclin en Europe après une décennie d'optimisme que l'espace pour la démocratie libérale en Europe était en expansion. Garton Ash a écrit une lettre d'amour à la liberté, imprégnée de passion, de déception, et surtout de profonde préoccupation que nous n'apprécions pas sa fragilité et ne la chérissons pas assez." Elle a ajouté que l'engagement personnel de l'auteur est ce qui rend ce livre si remarquable. « Homelands n'est pas un livre typique d'un historien qui se démarque de l'histoire. Il est écrit par quelqu'un qui est profondément impliqué dans l'histoire qu'il vit. Je pense que tous ceux qui liront ce livre en seront enrichis. »

Le Prix Lionel Gelber 2024 a été choisi par la Prof. Janice Gross Stein (présidente du jury), la Prof. Rosa Brooks (Washington), le Prof. Francis J. Gavin (Washington), Iain Martin (Londres) et Eric Reguly (Rome).

Le gagnant

Patries : une histoire personnelle de l'Europe , Timothy Garton Ash (Yale University Press)

Timothy Garton Ash, "historien du présent" en Europe, "respire l'Europe" depuis un demi-siècle. Dans Homelands, il entreprend un voyage dans le temps et dans l'espace autour du continent d'après-guerre, en puisant dans ses propres notes de nombreux grands événements, en racontant de vive voix ses principaux acteurs, en revisitant les lieux où son histoire a été faite, et rappelant ses triomphes et ses tragédies à travers leur empreinte sur le présent.

Garton Ash offre un compte rendu des événements vus du sol ? histoire illustrée par des mémoires. Il décrit comment l'Europe est sortie de la dévastation de la guerre pour reconstruire, triompher avec la chute du mur de Berlin, se démocratiser et s'unir. Et puis de faiblir. C'est l'histoire singulière d'une période de progrès sans précédent et d'un compte rendu lucide de tout ce qui a mal tourné, de la crise financière de 2008 à la guerre en Ukraine. De la plume de quelqu'un qui, malgré le Brexit, se décrit avec emphase comme un Européen anglais, c'est à la fois un tour d'horizon et un tour de force.

Timothy Garton Ash est professeur d'études européennes à l'Université d'Oxford et agrégé supérieur à la Hoover Institution de l'Université de Stanford. Ses livres comprennent The Magic Lantern, son témoignage des révolutions de 1989; The File : A Personal History, basé sur la lecture de son propre fichier Stasi; et History of the Present. Il vit à Oxford, en Angleterre.

L'événement

La conférence et la discussion sur le prix Lionel-Gelber auront lieu le 18 avril 2024 et seront présentées dans un format hybride par la Munk School de l'Université de Toronto.

Pour plus d'informations, visitez le site du Prix Lionel Gelber.

Le Prix

Le prix Lionel Gelber a été fondé en 1989 par le diplomate canadien Lionel Gelber. Un prix en argent de 50000 $ CA est remis au gagnant. Le prix est remis chaque année par le conseil d'administration du prix Lionel-Gelber et la Munk School of Global Affairs & Public Policy de l'Université de Toronto.

6 mars 2024 à 10:00

