Services financiers Innovation CIBC fournit du capital de croissance à Swoogo





Services financiers Innovation CIBC a annoncé aujourd'hui qu'ils ont fourni du capital de croissance à Swoogo, un important fournisseur de logiciels de gestion d'événements pour les événements en personne, numériques et hybrides. Swoogo utilisera ce financement pour consolider sa position et son offre en matière de gestion d'événements d'entreprise, ce qui aidera les organisateurs à tenir des événements à grande échelle.

Fondée en 2015 par des professionnels des événements pour des professionnels des événements, la plateforme Swoogo simplifie la gestion des événements. Elle comprend l'organisation d'événements, qu'il s'agisse de l'inscription et de la planification de séances, de la création de sites Web, des rapports de données et des communications après les événements. Swoogo permet également aux spécialistes du marketing d'événements de créer un site Web adapté à leurs besoins, avec des ressources intégrées pour l'inscription, le marketing et les conférenciers.

« L'équipe de Services financiers Innovation CIBC comprend nos besoins d'affaires, a déclaré Anthony Vega, premier vice-président, Finance, Swoogo. Cette ronde de financement créera des occasions que nous n'aurions pas pu saisir autrement. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec la Banque CIBC pour de nombreuses années à venir. »

David Healey, de Bain Capital, principal investisseur de Swoogo depuis 2021, a déclaré : « Swoogo a connu une croissance rapide et rentable, en plus d'afficher un rendement exceptionnel. La Banque CIBC est un excellent partenaire, et nous sommes heureux de travailler avec elle pour soutenir l'accélération de Swoogo. »

« Nous sommes heureux de collaborer avec Swoogo alors qu'elle amorce la prochaine phase de croissance, a déclaré Andrew Phillips, directeur général au bureau de Boston de Services financiers Innovation CIBC. Swoogo est bien placée pour combler l'écart entre les événements en personne et les événements à distance. »

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Services financiers Innovation CIBC offre des conseils stratégiques, des solutions de gestion de trésorerie et des services de financement aux entreprises du secteur de l'innovation en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et dans certains pays européens, à toutes les étapes du cycle économique, du démarrage aux premiers appels publics à l'épargne et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, à Austin, à Boston, à Chicago, à Denver, à Durham, à Londres, à Menlo Park, à Montréal, à New York, à Reston, à Seattle, à Toronto et à Vancouver, l'équipe est riche d'une vaste expérience et adopte une approche solide axée sur la collaboration qui s'étend aux activités à l'échelle de Groupe Entreprises, de Privabanque, de Gestion de patrimoine et de Marchés des capitaux de la Banque CIBC.

À propos de Swoogo

La plateforme de gestion d'événements de premier plan de Swoogo permet à tous de réunir des gens en offrant aux organisateurs un moyen de concrétiser les événements qu'ils imaginent. Swoogo permet aux équipes responsables d'événements de personnaliser les sites, les processus d'inscription, les ordres du jour des participants, les portails des conférenciers et les communications par courriel, et d'offrir des événements sur mesure et conformes à leur marque qui renforcent l'authenticité de l'entreprise et maximisent les répercussions. Grâce à l'écosystème de partenaires et à l'interface ouverte de programmation d'applications de Swoogo, les organisateurs d'événements disposent de tous les outils pour réunir les partenaires les plus exceptionnels et offrir des expériences événementielles inégalées. Lancée en 2015, Swoogo est déterminée à offrir des solutions d'entreprise de qualité, une tarification transparente et un soutien à la clientèle exemplaire. Pour en savoir plus, visitez le site swoogo.events.

6 mars 2024 à 09:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :