Les beignes de rêve avec CADBURY MINI EGGS® et les biscuits avec CADBURY MINI EGGS® sont de retour dans les restaurants Tim Hortons partout au pays





TORONTO, le 6 mars 2024 /CNW/ - C'est l'heure de faire le plein de cocos! Venez faire un tour chez Tim; de délicieux nouveaux produits saisonniers vous attendent : les beignes de rêve avec CADBURY MINI EGGS® et les biscuits avec CADBURY MINI EGGS®!

Le beigne de rêve avec CADBURY MINI EGGS® est un délicieux beigne festif trempé dans le fondant blanc et décoré de vermicelles colorés et d'un nid de CADBURY MINI EGGS®. Nous offrons également les biscuits avec CADBURY MINI EGGS®, garnis des succulents CADBURY MINI EGGS® chocolatés et croquants dont vous raffolez tant.

« Nos produits avec CADBURY MINI EGGS® sont la parfaite combinaison entre nos pâtisseries et les populaires oeufs chocolatés, et nos invités ont toujours hâte de les savourer chaque printemps pour une durée limitée! », a déclaré Carolina Berti, vice-présidente, Marketing et innovation chez Tim Hortons.

« Nos beignes de rêve avec CADBURY MINI EGGS® et nos biscuits avec CADBURY MINI EGGS® sont les parfaits délices de Pâques à savourer en compagnie de vos proches! »

Les beignes de rêve avec CADBURY MINI EGGS® et les biscuits avec CADBURY MINI EGGS® sont maintenant offerts dans les restaurants Tim Hortons partout au Canada, et il est aussi possible de les commander pour livraison sur l'appli Tim Hortons.

CADBURY MINI EGGS est une marque de commerce du groupeMondel?z International, utilisée avec permission

À PROPOS DE TIM HORTONS

Tim Hortons® a ouvert son premier?restaurant en 1964 à Hamilton, en Ontario. Depuis maintenant 60 ans, l'entreprise ravit les coeurs en servant de savoureux beignes et Timbits, et le café préféré des gens d'ici. Tim est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays : ses 4 000 restaurants répartis partout au Canada font partie du tissu social de nos communautés. Ils proposent des boissons chaudes et froides (comme des lattes, cappuccinos, doses d'espresso, thés, ou les célèbres cappuccinos glacés), d'irrésistibles déjeuners, sandwichs, wraps et soupes, et bien plus encore! Il y a plus de 5 700 restaurants Tim Hortons® au Canada, aux États-Unis et dans le monde.?? Pour en savoir plus sur Tim Hortons®, veuillez consulter le?TimHortons.ca.

6 mars 2024 à 06:00

