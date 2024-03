Appian unifie l'IA générative, les données d'entreprise et l'automatisation des processus de bout en bout





La dernière version d'Appian AI Process Platform fusionne l'intelligence artificielle générative et l'automatisation des processus, prend en charge la gestion de dossiers complexes et offre des analyses de données approfondies.

PARIS, 6 mars 2024 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq : APPN) a annoncé aujourd'hui la disponibilité immédiate de la dernière version de la plateforme Appian , désormais dotée du générateur de prompts d'IA générative, pour tirer facilement parti de l'intelligence artificielle générative via une architecture d'IA sécurisée et privée qui accélère les processus métier. Cette version introduit également Appian Case Management Studio, un concepteur de gestion de cas assistée par l'IA avec des modules prêts à l'emploi pour un déploiement rapide d'applications dédiées aux dossiers complexes. En outre, l'analyse Data Fabric d'Appian se voit optimisée, offrant une puissante capacité de Business Intelligence assistée par l'IA.

Grâce à la nouvelle fonctionnalité AI Skill, un générateur de prompts d'IA générative, les utilisateurs peuvent désormais exploiter l'intelligence artificielle générative privée d'Appian pour automatiser leurs processus. Utiliser Appian's AI Skill Designer permet de fournir un contexte métier à un large language model (LLM), automatisant ainsi diverses tâches telles que le résumé de contenu, la génération de contenu et les communications avec clients ou les employés. La conception low-code d'Appian facilite et accélère le développement de ces compétences d'IA générative, permettant une expérience de conception intuitive et une validation instantanée en ligne.

Le Case Management Studio permet une création rapide et personnalisée de solutions de gestion de cas, grâce à ses outils intuitifs no-code, à la modification de formulaires par glisser-déposer, et à la modélisation simplifiée des données. Cette approche de cas en tant que service (CMaaS) permet de lancer rapidement des applications pour les dossiers complexes. Des fonctionnalités avancées d'IA et d'automatisation aident à chaque étape du traitement des dossiers, facilitant ainsi la gestion des tâches routinières, comme le résumé et la coordination des cas, ainsi que la recherche et la résolution des doublons alimentées par l'IA. Case Management Studio résout également les problèmes opérationnels en connectant les services, en identifiant les inefficacités et en fournissant des informations automatisées pour une amélioration continue des processus.

La dernière version de la plateforme Appian enrichit également son offre avec de nouvelles fonctionnalités, notamment :

Analyse de Data Fabric. Avec Data Fabric Analytics, Appian propose désormais des rapports de Business Intelligence enrichis. Cette fonctionnalité de reporting dédiée désormais en disponibilité générale permet une exploration approfondie des données avec l'aide de l'IA pour identifier des tendances et résumer des informations.

Avec Data Fabric Analytics, Appian propose désormais des rapports de Business Intelligence enrichis. Cette fonctionnalité de reporting dédiée désormais en disponibilité générale permet une exploration approfondie des données avec l'aide de l'IA pour identifier des tendances et résumer des informations. RPA optimisée pour une automatisation de bout en bout plus rapide. L'intégration des tâches robotiques directement exécutées dans les modèles de processus Appian simplifie l'automatisation de bout en bout, rendant les workflows encore plus rapides et efficaces. La nouvelle console d'exploitation enrichie offre une surveillance facilitée des tâches robotiques.

L'intégration des tâches robotiques directement exécutées dans les modèles de processus Appian simplifie l'automatisation de bout en bout, rendant les workflows encore plus rapides et efficaces. La nouvelle console d'exploitation enrichie offre une surveillance facilitée des tâches robotiques. Intégration de plugins populaires dans Appian Portals. Les portails Appian permettent désormais une intégration transparente de fonctionnalités clés telles que les éditeurs de texte enrichi, Google Maps et ESRI ArcGIS Maps, améliorant significativement l'expérience utilisateur.

Les portails Appian permettent désormais une intégration transparente de fonctionnalités clés telles que les éditeurs de texte enrichi, Google Maps et ESRI ArcGIS Maps, améliorant significativement l'expérience utilisateur. Certification FedRAMP pour les portails Appian. La certification FedRAMP est la référence en matière de sécurité et d'évaluation des risques pour les technologies cloud et les agences fédérales. Cette certification fait des Portails Appian un choix de confiance pour les agences fédérales pour construire des applications web publiques et orientées citoyens.

Alice Wei, vice-présidente associée de la transformation numérique et de l'innovation à l'Université de Floride du Sud, souligne : « Avec Appian, nous pouvons facilement combiner des innovations telles que la Data Fabric, la livraison agile et l'activation mobile pour simplifier l'expérience étudiante. L'importance croissante de l'automatisation, de l'efficacité et de la flexibilité nous pousse à améliorer nos processus avec des solutions et workflows basés sur l'IA pour transformer l'expérience des étudiants, tout en réduisant considérablement le temps et les ressources nécessaires pour les tâches routinières que nous pouvons réaffecter à des initiatives plus stratégiques. »

Michael Beckley, directeur technique et fondateur d'Appian, affirme : « Notre générateur de prompts d'IA générative positionne Appian comme la plateforme idéale pour l'automatisation des processus basée sur l'IA. Les entreprises peuvent désormais exploiter l'IA générative dans leurs applications grâce à un large language model (LLM) sécurisé, intégré à notre architecture d'IA privée. Nous sommes fiers d'être parmi les premiers du marché low-code et de l'automatisation à offrir un LLM natif et sécurisé, ouvrant la voie à l'intégration de l'IA générative sécurisée pour tous nos clients. »

La dernière version d'Appian est disponible dès à présent. Pour plus d'informations, visitez: appian.fr .

À propos d'Appian

Appian est un éditeur de logiciels spécialisé dans l'automatisation des processus métiers. La Appian AI Process Platform comprend tout ce dont vous avez besoin pour concevoir, automatiser et optimiser les processus, même les plus complexes, de la première à la dernière étape. Les organisations les plus innovantes au monde font confiance à Appian pour améliorer leurs workflows, unifier les données et optimiser les opérations, ce qui favorise la croissance et améliore les expériences client. Pour plus d'informations, visitez appian.fr . [Nasdaq: APPN]

6 mars 2024 à 03:30

6 mars 2024 à 03:30