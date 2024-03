HÄAGEN-DAZS ANNONCE SES CINQ LAUREATES POUR THE ROSE PROJECT : CÉLÉBRANT CES FEMMES TALENTUEUSES ET AUDACIEUSES





The Rose Project de Häagen-Dazs est une initiative mondiale, dotée d'une bourse de 100 000 $ afin de soutenir des femmes remarquables, les #WomenWhoDontHoldBack*

Les cinq gagnantes reçoivent chacune 20 000$ pour les aider à poursuivre leur projet exceptionnel

Le concours The Rose Project continue en 2024, les inscriptions sont déjà ouvertes. https://iwd.haagen-dazs.global/

Häagen-Dazs soutiendra des oeuvres caritatives en faveur des femmes au Royaume-Uni, à Taiwan et en Inde en proposant des produits en édition limitée et en effectuant des dons.

LONDRES, 6 mars 2024 /PRNewswire/ -- A l'approche de la Journée Internationale des Droits des Femmes, Häagen-Dazs dévoile les cinq gagnantes exceptionnelles de The Rose Project, promotion 2023. Un appel à candidatures au niveau mondial a été réalisé pour mettre en lumière ces héroïnes qui oeuvrent parfois dans l'ombre et qui méritent d'être honorées.

Les lauréates de la promotion 2023 de The Rose Project sont Eunice Maia du Portugal, Jennifer Seifert et Karol Ivanna Aceves Flores du Mexique, Sarah Kandolo d'Afrique du Sud, et Yarett Piñeiro de Porto Rico. Chacune des gagnantes de la promotion 2023 recevra une part égale de la bourse de 100 000 $ USD pour l'aider à poursuivre son travail exceptionnel, libérer son potentiel ou contribuer à une cause qui la passionne.

The Rose Project se poursuivra pour une deuxième année. Les nominations sont ouvertes et peuvent être soumises jusqu'au 31 juillet 2024. Proposez la nomination d'une femme (ou vous-même !) qui mérite d'être reconnue. Rendez-vous sur https://iwd.haagen-dazs.global/.

Aurélie Lory, Directrice Générale des Boutiques Häagen-Dazs et membre du jury de The Rose Project, a déclaré : "En tant que marque fièrement cofondée par une femme, Häagen-Dazs s'engage à honorer cet héritage et à soutenir et autonomiser les femmes à tous les niveaux. The Rose Project est le concours parfait pour cela. Cette année, à l'occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, nous annoncerons nos cinq premières lauréates de The Rose Project. Nous espérons que les incroyables gagnantes de cette année inspireront d'autres femmes talentueuses et méconnues à partager leur propre histoire ou à proposer d'autres nominations cette année."

Häagen-Dazs s'engage à soutenir des oeuvres caritatives pour les femmes en Asie et en Europe, grâce à des produits spécialement conçus dans le cadre de The Rose Project. Parmi les oeuvres caritatives figurent le programme Change a Girl's Life de la fondation The Prince's Trust au Royaume-Uni, la fondation The Awakening à Taiwan et BAIF en Inde.

Pour plus d'informations sur les cinq gagnantes de la promotion 2023 et pour les nominations à The Rose Project 2024, rendez-vous sur https://iwd.haagen-dazs.global/ ou Instagram via @haagendazs_roseproject.

* Des femmes qui osent tout

Vidéo : https://mma.prnewswire.com/media/2349094/Winners_The_Rose_Project_Class_of_2023.mp4

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2348896/Haagen_Dazs_Rose_Project_2023.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2348897/Haagen_Dazs_Rose_Project_Vanilla.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2280511/4563937/Haagen_Dazs_the_Rose_Project_logo.jpg

6 mars 2024 à 03:00

