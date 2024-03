AGA assurances collectives se félicite de l'investissement de TA pour soutenir la croissance de la plateforme





AGA assurances collectives (AGA), l'un des principaux promoteurs et administrateurs de régimes d'assurance collective et de retraite personnalisés à travers le Canada, annonce aujourd'hui avoir reçu un important investissement de croissance de TA Associates (TA), une société mondiale de capital-investissement de premier plan. TA s'est associé à l'équipe de direction d'AGA qui restera en fonction et continuera d'être des actionnaires majeurs d'AGA. Novacap, une société de capital-investissement nord-américaine de premier plan qui a investi dans l'entreprise en 2020 à partir de son premier fonds de services financiers, effectuera la transition de sa position de propriétaire dans le cadre de la transaction.

Travaillant en partenariat avec des compagnies d'assurance et des promoteurs de régimes, AGA fournit des services de courtage et de conseil, en plus des services de tiers parti administrateur et de tiers parti payeur. Aujourd'hui, AGA compte six succursales au Canada et plus de 300 employés, desservant plus de 2 700 clients, ce qui comprend plus de 200 000 participants au régime et plus d'un milliard de dollars de primes d'assurance et d'actifs collectifs de retraite. Depuis 2020, la Société a réalisé cinq acquisitions stratégiques, passant de chef de file régional à national, et projette de poursuivre l'expansion de l'activité par le biais d'une croissance organique et de fusions et acquisitions.

« Nous restons déterminés à offrir à nos clients des solutions et des services d'avantages inégalés sur le marché, tout en poursuivant nos investissements dans les outils technologiques et l'automatisation des processus afin de faire de l'expérience AGA la meilleure de sa catégorie. Nous prévoyons poursuivre notre stratégie d'acquisition et d'intégration de sociétés d'assurance collective à travers le Canada, dans le but de faire d'AGA le chef de file canadien en matière d'avantages sociaux », déclare Martin Papillon, président directeur général d'AGA.

« AGA s'est imposé comme l'un des principaux fournisseurs de solutions collectives d'avantages sociaux et de retraite sur le marché canadien et offre une proposition de valeur convaincante à ses clients-partenaires », déclare Clara Jackson, administratrice de TA. « Nous sommes ravis de soutenir Martin, Chantal et le reste de l'équipe d'AGA dans leur expansion continue et leur prochaine phase de croissance. Nous nous réjouissons à la perspective de travailler en étroite collaboration avec l'équipe AGA pour stimuler la croissance organique, tirer parti de la plateforme de fusions-acquisitions de la société et soutenir son objectif de fournir des solutions inégalées », ajoute Todd Crockett, directeur général de TA.

« Nous sommes extrêmement fiers du partenariat conclu avec AGA au cours des quatre dernières années et de leur transformation en un fournisseur national de solutions d'avantages sociaux de premier plan. Nous leur souhaitons un succès pérenne lors de leur prochaine phase d'expansion », déclare Marcel Larochelle, associé directeur chez Novacap.

Les clauses financières de la transaction n'ont pas été divulguées.

À propos d'AGA assurances collectives

AGA assurances collectives est un chef de file canadien de l'élaboration et l'administration de régimes d'assurance collective personnalisés et de régimes de retraite collectifs. Fondé il y a plus de 45 ans, AGA assurances collectives dessert aujourd'hui plus de 2 700 clients, accompagne plus de 200 000 membres dans la gestion et l'arbitrage de leurs réclamations et gère plus d'un milliard de dollars de primes et d'actifs de retraite collectifs. Pour en savoir plus, visitez www.aga.ca.

À propos de TA Associates

TA est une société de capital-investissement mondiale de premier plan axée sur l'accélération de la croissance dans des entreprises rentables. Depuis 1968, TA a investi dans plus de 560 entreprises dans ses cinq secteurs cibles : la technologie, les soins de santé, les services financiers, les services aux particuliers et les services aux entreprises. Tirant parti de son expertise approfondie et de ses ressources stratégiques, TA collabore avec des équipes de direction du monde entier pour aider les entreprises de haute qualité à offrir une valeur durable. La société a levé à ce jour 65 milliards de dollars de capitaux et compte plus de 150 spécialistes de l'investissement dans ses bureaux de Boston, Menlo Park, Austin, Londres, Bombay et Hong Kong. De plus amples informations sur TA sont disponibles sur www.ta.com.

À propos de Novacap

Fondé en 1981, Novacap est une société de capital-investissement nord-américaine de premier plan avec plus de huit milliards CAD d'actifs sous gestion qui a investi dans plus de 100 sociétés de plateformes et finalisé plus de 150 acquisitions complémentaires. En appliquant son approche sectorielle depuis 2007 dans les secteurs industriels, les télécoms, les services financiers et les infrastructures numériques, l'expertise approfondie de Novacap peut accélérer la croissance de l'entreprise et créer de la valeur à long terme. Avec des équipes d'investissement et d'exploitation expérimentées et dédiées et avec un capital substantiel, Novacap dispose des ressources et des connaissances nécessaires pour construire des entreprises de classe mondiale. Novacap dispose de bureaux à Montréal, Toronto et New York.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.novacap.ca.

5 mars 2024 à 20:00

