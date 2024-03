L'initiative Tech Elevate de Connex donne un coup de pouce stratégique à l'emploi dans les domaines technologiques au Canada





Connex Telecommunications, un fournisseur de solutions innovantes à l'avant-garde des technologies de nouvelle génération, a le plaisir d'annoncer le lancement de Tech Elevate , l'initiative de Connex pour l'emploi dans le secteur des hautes technologies au Canada. L'extension de ce programme aux Provinces canadiennes de l'Atlantique est une mesure qui devrait stimuler l'économie locale et générer de nombreuses opportunités d'emploi.

Cette expansion stratégique, qui devrait contribuer à la création de 100 postes à temps plein dans des domaines liés aux technologies d'ici la fin de 2028, devrait injecter directement plus de 27 millions de dollars dans le PIB provincial au cours de la période considérée.

Sayan Navaratnam, PDG de Connex, s'est dit enthousiasmé par la présence élargie de la Société dans le Canada atlantique : « Nous sommes ravis d'augmenter notre présence dans cette région réputée pour sa main-d'oeuvre qualifiée et talentueuse. Nous nous engageons à investir et à générer ici un grand nombre d'opportunités d'emploi et à contribuer ainsi à la force globale de notre économie. »

Cette expansion s'aligne sur l'engagement déterminé de Connex à soutenir l'économie canadienne tout en fournissant des solutions technologiques de premier plan aux entreprises de tout le pays. Connex, qui s'appuie sur une technologie cloud de pointe, est spécialisée dans l'offre aux entreprises de robots numériques, de centres de contact, de solutions de collaboration, de sécurité et d'infrastructure. En exploitant l'IA et l'apprentissage automatique, l'analyse des données et d'autres technologies d'automatisation, Connex permet aux entreprises d'améliorer l'expérience client, d'optimiser leurs opérations et de parvenir à une croissance durable.

Peter Manickavasagar, chef d'exploitation de Connex, a ajouté : « En tant qu'entreprise canadienne, nous sommes très fiers de notre engagement à investir dans l'avenir de notre pays. Notre expansion aux Provinces de l'Atlantique témoigne de notre dévouement à cette cause. »

Fondée en 1996 et basée à Richmond Hill, en Ontario, Connex est un leader des solutions de communication, au service de clients multinationaux actifs dans des secteurs de premier plan tels que les grands établissements financiers, les compagnies d'assurance, les opérateurs de télécommunications, les institutions gouvernementales et diverses entreprises.

La Société recherche actuellement des candidats pour divers postes, notamment des postes de haute technologie liés à l'intelligence artificielle, à l'apprentissage automatique, au cloud, à l'analyse de données, au traitement du langage naturel, aux grands modèles de langage et au DevOps.

Les recrutements ont commencé et les opportunités d'emploi sont décrites sur le site internet de l'entreprise. Pour plus d'informations sur Connex et ses services, rendez-vous sur www.connexservice.ca .

