Revendeur officiel autorisé de JMGO : une grande promotion de vente du N1 Ultra a lieu le 5 mars

BERLIN, 6 mars 2024 /PRNewswire/ -- Les revendeurs autorisés officiels de JMGO organiseront une vente passionnante dans l'UE le 5 mars chez geekbuying , geekmaxi, geekbuying.pl, et geekmall ! En tant que partenaire JMGO, nous vous proposons des prix exceptionnels et des produits de haute qualité. Le modèle phare N1 Ultra est très abordable à seulement 1 699 ?, soit une réduction de 26 % par rapport au prix normal. Les N1 et N1 pro sont également à 749 ? et 999 ?.

Une qualité de projection époustouflante saluée par les médias sociaux

La série JMGO N1 se compose de projecteurs intelligents, N1 Ultra , N1 Pro et N1 , qui adoptent la dernière machine laser triple couleur émettant des lasers rouges, verts et bleus. Grâce à la machine laser tricolore, la série N1 offre une image lumineuse et fidèle à la réalité avec 800 à 2 200 lumens CVIA et 110 % du gamut ultra-large BT.2020 avec la plus grande précision (Delta E<1), dépassant de loin les projecteurs LED. La luminosité plus élevée vous permet de profiter d'une image nette même avec la lumière allumée. En outre, la série N1 élimine efficacement plus de 96 % des taches de lumière et atteint une uniformité de luminosité de plus de 95 %, ce qui permet d'obtenir des détails extraordinaires. De plus, la série N1 présente un cardan flexible permettant l'inclinaison verticale et le pivotement horizontal avec une seule main, ce qui est très pratique et ne nécessite pas de support supplémentaire.

Parmi les 3 modèles, le N1 Ultra a reçu le plus d'éloges pour ses performances inégalées et a connu un grand succès lors du précédent projet de financement participatif de 45 jours sur Kickstarter. Il offre une grande image en qualité 4K UHD avec une luminosité impressionnante de 2 200 lumens CVIA. Le N1 Ultra a été salué par les médias, notamment par les critiques reconnus de Forbes, CNET, Trusted Reviews et plus encore. « Beaucoup plus lumineux que la concurrence, le JMGO N1 Ultra fait un pas en avant en termes de qualité, offrant des images 4K lumineuses et éclatantes », a déclaré Trusted Review.

À propos de JMGO

Fondé en 2011, JMGO est un pionnier dans l'innovation de projecteurs intelligents dotés d'une technologie optique de pointe, comme les machines laser tricolores MALCtm auto-développées, l'empilement laser modularisé et le réducteur dynamique de taches de lumière, pour des expériences visuelles impressionnantes et réalistes.

