Kinaxis s'associe à des leaders du secteur non lucratif pour accélérer l'impact social et environnemental

Kinaxis® Inc. (TSX : KXS), la plateforme leader pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui des collaborations avec deux organisations à but non lucratif de premier plan ? Women Who Code et la Fondation Ellen MacArthur ? en vue d'accélérer la vision de la société de préserver les ressources de la planète et d'enrichir l'expérience humaine. Les partenariats ont été annoncés dans le nouveau Rapport de durabilité 2023 de la société, qui met en exergue les derniers indicateurs ESG (Environnemental, social et gouvernance) pour coïncider avec les divulgations et rapports financiers annuels.

Kinaxis travaillera avec Women Who Code, qui a pour mission d'autonomiser les femmes dans leur diversité afin qu'elles puissent exceller dans les carrières technologiques, et la Fondation Ellen MacArthur, qui plaide pour la création d'une économie circulaire afin d'éliminer les déchets et la pollution, de faire circuler les produits et matériaux et de régénérer la nature.

Les deux organisations visent essentiellement à appuyer et promouvoir les innovateurs et acteurs du changement pour résoudre certains des problèmes mondiaux les plus urgents, ce qui reflète la manière dont Kinaxis aborde la résolution des complexités de la chaîne logistique.

« Women Who Code et la Fondation Ellen MacArthur se sont toutes deux engagées à créer un monde dans lequel le seul facteur limitant est votre propre imagination. Nous ne pourrions être plus heureux d'étudier comment nous pouvons travailler avec ces organisations, alors que la résilience et la durabilité de la chaîne logistique revêtissent une importance accrue dans notre nouvelle ère de bouleversements sans fin », a déclaré John Sicard, président et chef de la direction de Kinaxis. « Notre ambition de propulser les chaînes d'approvisionnement partout dans le monde est grande et nous savons que nous ne pouvons pas tout faire seuls, raison pour laquelle des collaborations avec des organisations partageant les mêmes idées sont aussi essentielles pour nous aider à faire progresser une économie circulaire et un futur socialement responsable pour tous. »

Women Who Code fournit aux ingénieurs, développeurs, scientifiques des données, architectes, designers et autres technologues les outils, ressources et opportunités dont ils ont besoin pour croître et réussir dans leurs carrières technologiques connexes. Conformément à l'engagement de la société de façonner un avenir plus inclusif et équitable pour les femmes dans le secteur de la technologie, Kinaxis collaborera avec l'organisation en intensifiant ses efforts de recrutement de membres, établissant un nouveau programme de mentorat et fournissant des ressources suscitant de l'intérêt pour les carrières dans la chaîne logistique.

En devenant membre du réseau de la Fondation Ellen MacArthur, Kinaxis collaborera avec le vaste réseau de leaders et praticiens de l'économie circulaire de l'organisation en vue de faire avancer les pratiques circulaires dans l'industrie et de s'impliquer dans des projets de recherche novateurs, conçus pour favoriser l'innovation à grande échelle. S'éloignant du modèle linéaire ?extraire, fabriquer, jeter', l'économie circulaire donne aux entreprises l'occasion de repenser leurs chaînes logistiques pour répondre à ces besoins, mais aussi de réduire les coûts et les émissions de gaz à effet de serre.

M. Sicard a ajouté : « En tant que plus important consommateur unique des ressources naturelles de la Terre ? qu'il s'agisse des matériaux utilisés pour fabriquer des objets, des ressources nécessaires pour entreposer quelque-chose ou des émissions produites pour expédier quelque-chose ? les chaînes logistiques sont sur le point d'avoir un impact positif important, pas seulement parce que les réglementations l'exigent. »

Avec plus de 40 000 utilisateurs dans plus de 100 pays, Kinaxis collabore avec certaines des plus grandes marques mondiales dans des secteurs comme les biens de consommation courante, l'automobile, la haute technologie et les sciences de la vie. Sa technologie basée sur l'IA et sa technique brevetée d'exécution simultanée permettent aux entreprises d'organiser leur réseau de chaîne d'approvisionnement de bout en bout, depuis la planification stratégique jusqu'à la livraison du dernier kilomètre. La technologie de Kinaxis aide des entreprises qui fournissent au secteur agricole 40 % des tracteurs dans le monde, aide à garder plus de 110 milliards de dents propres chaque année et garantit que plus de 35 millions d'animaux domestiques sont nourris avec des repas nutritifs chaque année.

De plus amples détails sur les nouveaux partenariats et sur le programme de dons d'entreprise de la société sont disponibles dans le Rapport de durabilité 2023.

Pour en savoir plus à propos de Kinaxis et de ses solutions de gestion de la chaîne logistique, veuillez visiter Kinaxis.com.

À propos de Kinaxis

Kinaxis est un leader mondial de la gestion moderne de la chaîne d'approvisionnement. Nous servons les chaînes d'approvisionnement et les personnes qui les gèrent au service de l'humanité. Des marques mondiales renommées font confiance à notre logiciel pour fournir la souplesse et la prévisibilité nécessaires pour se diriger dans la situation actuelle de volatilité et de bouleversement. Nous combinons notre technique brevetée d'exécution simultanée avec une approche de l'IA centrée sur l'humain pour permettre aux entreprises de toutes tailles d'organiser leur réseau de chaîne d'approvisionnement de bout en bout, depuis la planification stratégique pluriannuelle jusqu'à l'exécution à la seconde près et la livraison au dernier kilomètre. Pour plus d'actualités et d'informations, rendez-vous sur le site kinaxis.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

5 mars 2024 à 17:10

