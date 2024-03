AVIS AUX MÉDIAS - Violence conjugale : des projets de maisons d'hébergement pour femmes stoppés. L'intervention du Premier ministre demandée





MONTRÉAL, le 5 mars 2024 /CNW/ - Les représentant.e.s des médias sont convié.e.s à un point de presse le 6 mars 2024, à 10h00, à Montréal.

Au cours de cette conférence de presse, on fera le point sur de nombreux projets de maisons d'hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants qui sont mis sur arrêt ou menacés partout au Québec à cause d'incohérences dans la façon de financer ces bâtiments.

La situation actuelle fragilise le continuum de services offerts aux femmes et exerce une pression financière insupportable pour les équipes qui portent ces projets, pour leur organisation.

L'Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale (Alliance MH2), le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale ainsi que la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes demandent l'intervention du Premier ministre afin qu'il entende l'urgence et prenne action pour protéger les femmes et les enfants victimes de violence conjugale.

Date : 6 mars 2024

Heure : 10H00

Lieu : chantier d'une maison en développement menacée

Pour des enjeux de sécurité envers les femmes victimes de violence conjugale, seuls les médias qui se seront inscrits et auront rempli l'entente de confidentialité obtiendront l'adresse.

