AWS lance une région d'infrastructure au Royaume d'Arabie saoudite





Amazon Web Services (AWS), une société d'Amazon.com (NASDAQ : AMZN), a annoncé aujourd'hui le lancement d'une région d'infrastructure AWS dans le Royaume d'Arabie saoudite en 2026. Cette nouvelle région AWS offrira aux développeurs, aux startups, aux entrepreneurs et aux entreprises, ainsi qu'aux organismes de santé, d'éducation, de jeux et à but non lucratif, un plus grand choix pour exécuter leurs applications et prendre en charge les utilisateurs finaux à partir de centres de données situés dans le Royaume d'Arabie saoudite, en veillant à ce que les clients qui souhaitent conserver leur contenu dans le pays puissent le faire. Dans le cadre de son engagement à long terme, AWS prévoit d'investir plus de 5,3 milliards de dollars (environ 19,88 milliards de riyals saoudiens) en Arabie saoudite. Pour plus d'informations sur AWS Global Infrastructure, rendez-vous sur aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure.

« L'annonce d'aujourd'hui soutient la transformation numérique du Royaume d'Arabie saoudite avec les plus hauts niveaux de sécurité et de résilience disponibles sur l'infrastructure cloud AWS, aidant à servir la demande en croissance rapide pour les services de cloud à travers le Moyen-Orient », déclare Prasad Kalyanaraman, vice-président des services d'infrastructure chez AWS. « La nouvelle région AWS permettra aux organisations d'exploiter tout le potentiel du cloud et de construire avec des technologies AWS telles que le calcul, le stockage, les bases de données, l'analyse et l'intelligence artificielle, transformant ainsi la façon dont les entreprises et les institutions servent leurs clients. Nous sommes impatients d'aider les institutions, les startups et les entreprises d'Arabie saoudite à fournir des applications basées sur le cloud pour accélérer la croissance, la productivité et l'innovation et stimuler la création d'emplois, la formation de compétences et des opportunités éducatives. »

« Ce partenariat avec AWS et leur annonce d'une région AWS, soutenue par un investissement de 5,3 milliards de dollars, ouvre une nouvelle ère d'excellence technologique et d'innovation pour le Royaume », déclare Abdullah Alswaha, ministre des communications et des technologies de l'information du Royaume d'Arabie saoudite. « Cette région de cloud témoigne d'un engagement ferme en faveur de la recherche, de l'innovation et de l'autonomisation des entrepreneurs afin d'assurer la prospérité de notre région et du monde entier. »

La nouvelle région AWS comprendra trois zones de disponibilité au lancement, s'ajoutant aux 105 zones de disponibilité existantes réparties dans 33 régions géographiques à travers le monde. Avec l'annonce d'aujourd'hui, AWS prévoit de lancer 18 zones de disponibilité et six régions AWS supplémentaires en Malaisie, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, au Royaume d'Arabie saoudite, en Thaïlande et dans le cloud souverain européen d'AWS. Les régions AWS sont composées de zones de disponibilité qui placent l'infrastructure dans des emplacements géographiques séparés et distincts. Les zones de disponibilité sont situées suffisamment loin les unes des autres pour assurer la continuité des activités des clients, mais suffisamment proches pour fournir une faible latence aux applications à haute disponibilité qui utilisent plusieurs zones de disponibilité. Chaque zone de disponibilité dispose d'une alimentation, d'un refroidissement et d'une sécurité physique indépendants et est connectée par l'intermédiaire de réseaux redondants à latence ultra-faible. Les clients AWS axés sur la haute disponibilité peuvent concevoir leurs applications pour qu'elles s'exécutent dans plusieurs zones de disponibilité afin d'obtenir une tolérance aux pannes encore plus grande.

AWS offre le portefeuille de services le plus large et le plus profond, y compris en termes d'analyse, d'intelligence artificielle (IA), de calcul, de base de données, d'Internet des objets (IoT), d'apprentissage automatique (ML), de services mobiles, de stockage et d'autres technologies de cloud. Les clients, qui vont des startups aux entreprises en passant par les organisations du secteur public et les organismes à but non lucratif, pourront utiliser les technologies avancées du leader mondial du cloud pour stimuler l'innovation, répondre aux préférences en matière de résidence des données, obtenir une latence plus faible et répondre à la demande de services de cloud dans le Royaume d'Arabie saoudite et dans l'ensemble du Moyen-Orient.

L'engagement d'Amazon dans le développement des compétences numériques

Pour soutenir la croissance de l'adoption du cloud à travers le Royaume d'Arabie saoudite, AWS continuera à développer ses programmes de formation et contribuera à accélérer l'objectif Vision 2030 du Royaume d'Arabie saoudite, qui consiste à donner aux femmes les moyens d'accroître leur participation à la main-d'oeuvre. Afin de soutenir cet objectif, AWS lance un nouveau programme de perfectionnement, « AWS Saudi Arabia Women's Skills Initiative », en partenariat avec Skillsoft Global Knowledge. AWS formera gratuitement jusqu'à 4 000 femmes à l'AWS Cloud Practitioner Essentials par le biais de formations en classe avec des professionnels certifiés AWS. Cette initiative a pour but d'aider les femmes à démarrer une carrière dans le cloud computing.

AWS continuera en outre d'investir dans la formation continue des étudiants, des développeurs locaux et des professionnels techniques, des professionnels non techniques et de la prochaine génération de leaders informatiques au Royaume d'Arabie saoudite par le biais d'offres telles qu'AWS Academy, AWS Educate, AWS re/Start et AWS Skill Builder. Ces offres aident les apprenants de tous horizons et de toutes expériences à se préparer à des carrières dans le cloud. Qu'il s'agisse de cours d'enseignement supérieur, de programmes de développement de la main-d'oeuvre à temps plein ou de contenus d'apprentissage interactifs basés sur des jeux, AWS Training and Certification offre aux individus une formation selon les méthodes qu'ils aiment pour apprendre.

AWS établira deux nouveaux centres d'innovation et fournira aux startups du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord un mentorat technique et des formations sur les technologies AWS telles que l'IA et le ML. AWS proposera également des bourses pour financer la recherche des étudiants diplômés ainsi que des abonnements gratuits à AWS Skill Builder pour un maximum de 4 000 personnes travaillant pour des petites et moyennes entreprises établies dans le Royaume d'Arabie saoudite. AWS Skill Builder est un centre d'apprentissage numérique qui propose plus de 600 cours gratuits dans 14 langues et couvre plus de 30 services AWS, du niveau élémentaire au niveau avancé. En élargissant son engagement en faveur de la formation numérique gratuite, AWS contribuera à accélérer le nombre de candidats diversifiés qui entrent dans le vivier de talents. En s'appuyant sur cet engagement, AWS continuera également à développer ses programmes de formation et à accélérer l'objectif Vision 2030 du Royaume d'Arabie saoudite, qui consiste à donner aux femmes les moyens d'accroître leur participation à la main-d'oeuvre.

L'AWS Academy fournira aux établissements d'enseignement supérieur des programmes de cloud computing prêts à l'emploi qui préparent les étudiants à obtenir des certifications reconnues par l'industrie et à occuper des emplois dans le cloud très demandés. Onze établissements d'enseignement supérieur du Royaume d'Arabie saoudite ont intégré les cours de l'AWS Academy à leurs programmes, notamment le College of Telecom and Electronics, le Communications and Information College de Riyad, le Digital Technical College for Girls de Riyad, la King Khalid University, la Majmaah University, la Prince Mohammad Bin Fahd University, et bien d'autres encore. AWS s'est engagé à éliminer les obstacles à l'enseignement des compétences de cloud computing, en investissant des centaines de millions de dollars pour offrir une formation gratuite sur le cloud computing à 29 millions de personnes dans le monde d'ici à 2025.

Dans le cadre d'un engagement continu à contribuer au développement des compétences numériques, AWS et Amazon ont récemment lancé l'Amazon Academy, visant à fournir une formation et des certifications dans la technologie du cloud, la logistique et le commerce de détail dans le Royaume d'Arabie saoudite. Cette initiative complète le programme de développement des capacités humaines de l'objectif Vision 2030 du Royaume d'Arabie saoudite et vise à former plus de 30 000 citoyens saoudiens et à fournir 35 000 bons de certification, et offrira également 100 opportunités de stage. L'Amazon Academy proposera des formations et des certifications transformatrices, gratuites pour les participants, afin d'élever les compétences demandées et d'équiper les talents saoudiens pour les emplois du futur. Le programme permettra à la prochaine génération de jeunes, d'entrepreneurs et de professionnels saoudiens, à tous les stades de leur carrière, de réussir dans des domaines très demandés tels que le cloud computing, la logistique et le leadership. Le ministère des communications et des technologies de l'information du Royaume d'Arabie saoudite (MCIT) collaborera avec Amazon dans le cadre de l'initiative Future Skills du MCIT afin d'encourager les talents saoudiens à s'inscrire à l'académie de développement des compétences, qui est gérée par Saudi Digital Academy (SDA) et TUWAIQ Academy. L'Amazon Academy associe l'expertise technologique et opérationnelle mondiale d'Amazon à sa compréhension du paysage des talents saoudiens pour déployer une formation de pointe. Les certifications dans le cadre du parcours de cloud computing comprendront des niveaux de base et avancés à spécialisés à travers l'architecture cloud, l'IA, le ML, l'analyse de données et d'autres certifications technologiques prêtes à l'emploi visant à propulser les professionnels et les entreprises vers un avenir numérique.

De plus, dans le cadre de son engagement continu à contribuer à l'amélioration des compétences des femmes, Amazon a lancé un programme d'embauche d'associées, créant ainsi des opportunités d'amélioration des compétences et permettant aux femmes du Royaume d'Arabie saoudite de se lancer dans des carrières réussies dans la logistique du commerce électronique.

Les clients accueillent favorablement la région AWS au Royaume d'Arabie saoudite

Les organisations du Royaume d'Arabie saoudite font partie des millions de clients actifs qui utilisent AWS dans plus de 190 pays à travers le monde. Les entreprises du Royaume d'Arabie saoudite choisissent AWS pour innover, réduire les coûts et accélérer les délais de lancement. Les organisations du Royaume d'Arabie saoudite qui choisissent AWS pour exécuter leurs charges de travail afin d'accélérer l'innovation, d'accroître l'agilité et de réaliser des économies incluent Abdul Latif Jameel, Almarai, Almosafer, Al Naghi Group, Jahez, Mobily, Red Sea Global, Saudi Telecom Group, Seera Holding Group, et bien d'autres encore.

Abdul Latif Jameel est un réseau d'entreprises internationales diversifiées, vieux de près de 80 ans, qui façonne l'avenir de ses principaux secteurs : la mobilité, l'énergie et l'eau, les services financiers, les investissements et la santé. Ce réseau est présent dans plus de 35 pays. « L'annonce de la création d'une nouvelle région AWS en Arabie saoudite est un événement important. Les technologies avancées d'AWS ont le potentiel de débloquer des gains d'efficacité significatifs pour les entreprises en Arabie saoudite et dans la région, soutenant ainsi les objectifs de l'objectif Vision 2030 », a déclaré Hassan Jameel, président adjoint et vice-président d'Abdul Latif Jameel. « Nous avons choisi AWS en 2023 comme fournisseur de cloud privilégié d'Abdul Latif Jameel. Faire équipe avec AWS alimente notre transformation numérique continue et stimule davantage l'innovation et l'orientation client dans nos principaux secteurs. »

Almarai est l'une des plus grandes entreprises laitières verticalement intégrées au monde et l'une des plus grandes entreprises de production et de distribution de produits alimentaires et de boissons au Moyen-Orient. L'entreprise possède 11 marques différentes, dont l'une des plus grandes flottes de transport du Moyen-Orient. « C'est un grand jour pour la technologie dans le Royaume. L'établissement d'une région AWS en Arabie saoudite représente une étape importante qui révolutionnera sans aucun doute le paysage de l'informatique en nuage », déclare Faisal AlNasser, DSI d'Almarai. « L'association des services de cloud de pointe d'AWS et de l'énorme potentiel du Royaume d'Arabie saoudite contribuera à la croissance et au développement de l'économie en permettant aux entreprises d'accéder à des solutions de cloud évolutives, sécurisées et fiables. Nous avons adopté une politique de priorité au cloud, et avec cette annonce et les portes qu'elle ouvrira, nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec AWS afin d'accélérer nos initiatives numériques et d'améliorer notre efficacité opérationnelle. »

Almosafer est une plateforme de voyage intégrée dont les activités couvrent tous les secteurs verticaux de l'industrie du voyage et du tourisme et qui est l'une des principales sociétés de voyage du Royaume d'Arabie saoudite. Almosafer est à l'avant-garde de la fourniture d'expériences à destination, en provenance et au sein du Royaume d'Arabie saoudite pour les loisirs, les affaires et le tourisme religieux. « Nous sommes impatients d'accueillir AWS en Arabie saoudite. Cela nous permettra sans aucun doute de tirer parti des technologies de cloud computing d'AWS afin d'améliorer nos avantages commerciaux mutuels », déclare Muzzammil Ahussain, directeur général d'Almosafer. « En tant que leader mondial du cloud, AWS a fait partie intégrante du parcours numérique d'Almosafer et nous sommes convaincus que l'arrivée d'AWS dans la région s'accompagnera de solutions encore plus innovantes et agiles qui nous permettront de stimuler la croissance dans le secteur des voyages et du tourisme en Arabie saoudite. »

Al Naghi Group est l'un des plus grands conglomérats spécialisés dans les secteurs de l'automobile, des biens de consommation et de la vente au détail en Arabie saoudite. « Nous adressons nos plus vives félicitations à AWS pour cette formidable annonce. C'est vraiment un pas dans la bonne direction étant donné le potentiel du Royaume et les grandes opportunités qu'il offre », déclare Zakaria Elnaggar, DSI d'Al Naghi Motors. « Nous sommes impatients d'explorer les possibilités offertes par cette nouvelle région et nous nous réjouissons de tirer parti des services cloud d'AWS pour accélérer notre parcours de transformation numérique. »

Etihad Etisalat (Mobily) fournit des services sans fil intégrés pour trois secteurs principaux, à savoir les particuliers, les entreprises et les transporteurs. Elle possède l'un des plus grands réseaux sans fil en termes de couverture dans le Royaume d'Arabie saoudite, ainsi que dans la région. « Aujourd'hui est une occasion spéciale pour Mobily, car nous accueillons un leader de l'industrie, AWS, qui a une force inégalée dans le cloud computing au sein du Royaume d'Arabie Saoudite », déclare Salman Bin Abdulaziz Al Badran, directeur général de Mobily. « Cela marque une étape importante dans notre engagement continu à fournir à nos clients des solutions de pointe et à renforcer les entreprises dans le Royaume. En tirant parti de la connaissance approfondie du marché local et de l'infrastructure robuste de Mobily avec l'expertise mondiale d'AWS, nous créons des opportunités pour fournir des solutions B2B et B2C innovantes qui révolutionnent l'expérience numérique. En utilisant l'IA générative, les technologies de nouvelle génération, et en explorant leur plein potentiel avec AWS, nous visons à débloquer de nouvelles possibilités commerciales pour fonctionner plus efficacement, atteindre des publics plus larges et, en fin de compte, contribuer aux objectifs ambitieux de l'objectif Vision 2030 du Royaume. »

Red Sea Global s'appuie sur les concepts et les technologies les plus innovants pour réaliser des projets qui améliorent activement le bien-être des clients, des communautés et des environnements. Red Sea Global exploite des destinations touristiques responsables et régénératrices qui visent à améliorer l'offre du Royaume d'Arabie saoudite en matière de tourisme de luxe et de durabilité, en se surpassant pour non seulement protéger l'environnement naturel, mais aussi l'améliorer pour les générations futures. « Nous sommes ravis de voir le premier fournisseur mondial de cloud, AWS, réaliser des investissements importants en Arabie saoudite. Chez Red Sea Global, nous pensons que cet investissement important dans l'infrastructure numérique améliorera encore plus la mise en oeuvre de projets d'hôtellerie et de tourisme durables dans la région. Cette collaboration souligne l'importance des projets Vision 2030 et montre comment l'Arabie saoudite continue d'attirer des entreprises de premier plan comme AWS pour faire partie de sa croissance et de son développement », déclare John Pagano, directeur général de Red Sea Global. « La profondeur et l'étendue des services AWS, qui vont des technologies d'infrastructure aux innovations de pointe comme l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle, nous donneront les moyens de transformer nos applications existantes et de construire de nouvelles solutions en toute simplicité. Cet investissement massif dans l'infrastructure numérique améliorera encore plus nos projets de durabilité et d'hospitalité dans la région. »

stc Group fournit des services dans le domaine des TIC. Il construit, gère, exploite et entretient des réseaux, des systèmes et des infrastructures de télécommunications fixes et mobiles. Le groupe s'engage dans l'IoT, la technologie financière et la cybersécurité. « L'investissement d'AWS en Arabie saoudite représente une approbation retentissante du secteur technologique florissant du Royaume. L'Arabie saoudite se transforme en centre numérique prééminent de la région, soutenu par une économie florissante et une population jeune et férue de technologie », déclare Olayan M. Alwetaid, directeur général de Saudi Telecom Group. « Cet investissement, associé au travail de Saudi Telecom Group, va accélérer l'objectif du Royaume de devenir l'une des nations les plus connectées et les plus numérisées du monde. »

Les partenaires AWS accueillent eux aussi favorablement la nouvelle région AWS

Le réseau de partenaires AWS (APN) est une communauté mondiale qui met à profit les technologies, les programmes, l'expertise et les outils AWS pour créer des solutions et des services pour les clients. Ensemble, les partenaires et AWS fournissent des solutions innovantes, résolvent des défis techniques, remportent des marchés et apportent une plus grande valeur ajoutée aux clients. Les partenaires AWS du Royaume d'Arabie Saoudite incluent Adobe, AppSquadz, Cognizant, DXC Technology, Genesys, Kyndryl, LTMindtree, SAP, Trend Micro Incorporated, Zain, et bien d'autres encore. Pour la liste complète des partenaires AWS, rendez-vous sur aws.amazon.com/partners.

« Genesys s'engage à approfondir son empreinte au Moyen-Orient et à apporter son expérience et son innovation en matière d'IA à la région, comme l'a récemment souligné l'ajout de nouvelles capacités de médias sociaux publics qui permettront aux entreprises locales de répondre aux attentes d'une base de consommateurs férus de numérique », déclare Tony Bates, directeur général et président du conseil d'administration de Genesys. « De nombreuses organisations basées en Arabie saoudite font aujourd'hui confiance aux solutions Genesys, tandis que notre collaboration avec AWS visant à étendre notre capacité de cloud va nous permettre de fournir à encore plus d'entreprises les bases nécessaires à leur transformation numérique, en les préparant à réussir dans l'ère de l'IA. Notre collaboration de longue date avec AWS est essentielle pour offrir à nos clients une résilience commerciale et leur permettre de répondre aux exigences locales en matière de confidentialité, de résidence et de protection des données là où ils opèrent afin qu'ils puissent offrir des expériences définissant la fidélité et se différencier sur le marché mondial. »

« SAP et son écosystème de partenaires, tels qu'AWS, s'engagent à soutenir les objectifs numériques Vision 2030 de l'Arabie saoudite, et nous collaborons depuis longtemps pour permettre aux entreprises de fonctionner plus efficacement et de mieux utiliser leurs données », déclare Ahmed AlFaifi, vice-président principal de SAP Middle East Africa ? North. « Cette extension de notre partenariat contribuera à stimuler la transformation numérique des entreprises saoudiennes, pour créer à terme un réseau d'entreprises intelligentes, durables et évolutives. Nous sommes certains que cette collaboration profitera énormément aux clients de SAP dans le Royaume, en favorisant l'innovation et en augmentant le déploiement de solutions numériques de pointe qui répondent aux besoins locaux et contribuent à l'impressionnant programme de diversification et de transformation économique du pays. »

« Le Royaume émerge comme une plaque tournante pour les technologies de nouvelle génération, avec une stratégie de priorité au cloud axée sur la stimulation de la croissance par l'innovation. Cela continue d'attirer des activités d'envergure mondiale, y compris le lancement d'AWS, et nous sommes impatients de travailler avec AWS pour débloquer de nouvelles opportunités dans le domaine du cloud computing, de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique », déclare Sultan Bin Abdulaziz AlDeghaither, directeur général de Zain. « Ce partenariat va faire progresser nos solutions primées et permettre à nos clients de bénéficier pleinement de l'IA générative et des fonctionnalités de ville numérique. Cela s'aligne sur notre objectif stratégique visant à étendre notre écosystème numérique pour autonomiser les communautés et protéger l'environnement tout en façonnant l'avenir de la productivité des entreprises et en accélérant la transition vers une économie durable et numérique. »

Engagement envers la durabilité

Amazon s'est engagé à devenir une entreprise plus durable et à atteindre la neutralité carbone dans l'ensemble de ses opérations d'ici 2040, 10 ans avant l'Accord de Paris, dans le cadre du Climate Pledge. Amazon a cofondé The Climate Pledge et est devenu son premier signataire en 2019. Dans le cadre de son engagement Climate Pledge, Amazon est en bonne voie pour alimenter ses opérations avec 100 % d'énergie renouvelable d'ici 2025, cinq ans avant l'objectif initial de 2030. Consultez la méthodologie publique d'Amazon pour en savoir plus sur son approche. Amazon a été désignée plus grande entreprise acheteuse d'énergie renouvelable au cours des quatre dernières années consécutives, une position qu'elle occupe depuis 2020, selon Bloomberg New Energy Finance. Amazon compte désormais plus de 500 projets d'énergie renouvelable dans 27 pays. De plus, AWS sera « water positive » d'ici 2030, renvoyant plus d'eau aux communautés qu'elle n'en utilise dans ses opérations directes.

À propos d'Amazon Web Services

Depuis 2006, Amazon Web Services est le cloud le plus complet et le plus largement adopté au monde. AWS n'a cessé d'étendre ses services pour prendre en charge pratiquement toutes les charges de travail de cloud et propose désormais plus de 240 services complets de calcul, stockage, bases de données, mise en réseau, analyse, apprentissage automatique et intelligence artificielle (IA), Internet des objets (IoT), mobile, sécurité, hybride, développement, déploiement et gestion d'applications et de médias à partir de 105 zones de disponibilité dans 33 régions géographiques, avec des plans annoncés pour 18 zones de disponibilité supplémentaires et six régions AWS supplémentaires en Malaisie, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, au Royaume d'Arabie saoudite, en Thaïlande et dans le cloud souverain européen AWS. Des millions de clients, y compris les startups à la croissance la plus rapide, les plus grandes entreprises et les principales agences gouvernementales font confiance à AWS pour alimenter leur infrastructure, devenir plus agiles et réduire les coûts. Pour en savoir plus sur AWS, rendez-vous sur aws.amazon.com.

À propos d'Amazon

Amazon est guidé par quatre principes : une obsession pour les clients plutôt que pour les concurrents, une passion pour l'invention, un engagement en faveur de l'excellence opérationnelle et une réflexion à long terme. Amazon s'efforce d'être l'entreprise la plus centrée sur le client, le meilleur employeur et le lieu de travail le plus sûr de la planète. Les avis des clients, les achats en un clic, les recommandations personnalisées, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la technologie Just Walk Out, Amazon Studios et The Climate Pledge ne représentent que quelques-unes des innovations introduites par Amazon. Pour plus d'informations, visitez : amazon.com/about and follow @AmazonNews.

