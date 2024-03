Les spécialistes canadiens du marketing en transition et les spécialistes du marketing issus de groupes sous-représentés recevront une formation sur des compétences très demandées par le biais d'une nouvelle plateforme innovante.





L'Association canadienne du marketing annonce aujourd'hui le lancement du programme Digital Marketing Skills Canada (DMSC). L'initiative DMSC est propulsée par Upskill Canada et fait partie des ententes de partenariat qui adoptent une approche axée sur l'industrie pour soutenir les travailleurs canadiens. Ces ententes aideront des milliers de travailleurs à trouver de nouvelles carrières grâce à la formation professionnelle et au placement dans certaines des industries qui connaissent la croissance la plus rapide au Canada.

L'Association canadienne du marketing (ACM), la plus importante association de marketing au Canada et le principal porte-parole de la profession, est fière de réunir le consortium DMSC - un groupe d'organisations de premier plan dans l'écosystème de la formation en marketing numérique, qui s'est engagé à perfectionner les compétences des Canadiens en vue de carrières en forte demande dans un marché en évolution rapide et à former la prochaine génération de talents en marketing au Canada.

Grâce au financement de l'Initiative de mise à niveau des compétences pour l'industrie d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED), plus de 15 000 travailleurs canadiens bénéficieront d'une approche novatrice en matière de formation professionnelle. Au coeur de l'initiative "Upskill Canada" se trouve le rôle des prestataires de formation communautaires, qui travaillent en étroite collaboration avec les employeurs locaux et nationaux afin d'identifier les ensembles précis de compétences recherchées par l'industrie. Le fait de doter les travailleurs de ces compétences créera de nouveaux parcours professionnels pour les Canadiens et permettra aux entreprises canadiennes de mieux se positionner face à la concurrence nationale et internationale.

DMSC est un réseau de compétences regroupant les trois meilleurs organismes de formation canadiens suivants:

L'AMC, un chef de file dans la conception et la prestation de programmes de perfectionnement accélérés, offrira son programme de spécialiste en marketing agréé, le seul titre professionnel en marketing au Canada. La formation s'adresse aux spécialistes du marketing ayant au moins cinq ans d'expérience progressive.

Jelly Academy, une organisation canadienne et autochtone qui forme des talents en marketing numérique, offrira une formation de haut niveau aux jeunes spécialistes du marketing et aux personnes qui débutent dans la profession. Son célèbre Atelier de marketing numérique permettra aux apprenants d'obtenir des certificats de Google, Meta, Hootsuite et autres.

Growclass est un cours primé et une communauté spécialisée dans le titre d'emploi qui connaît la croissance la plus rapide au Canada, le marketing de croissance. Il s'agit d'une formation de haut niveau pour les spécialistes du marketing de niveau intermédiaire, qui leur permettra d'élargir leurs compétences techniques en marketing et de trouver des opportunités de carrière à forte croissance.

Tous les programmes sont disponibles à l'échelle nationale et durent sept semaines. Le programme DMSC permettra à 1 200 personnes de se perfectionner d'ici mars 2025.

"Nous sommes très fiers d'élargir Upskill Canada avec notre deuxième groupe de travailleurs et de fournisseurs de services de formation. Il s'agit d'une autre étape importante, mais ce n'est qu'un début. Nous avons hâte de travailler avec nos partisans au sein du gouvernement et de l'industrie pour améliorer les compétences de nombreux autres Canadiens, afin qu'ils puissent occuper des postes très demandés au sein de la main-d'oeuvre moderne - et aider les entreprises à croissance rapide à atteindre leur plein potentiel." - Rhonda Barnet, PDG de Palette Skills, qui a été choisie par l'ISED pour gérer l'initiative Upskill Canada.

"La profession de marketing joue un rôle clé dans la création d'entreprises et contribue au PIB du Canada. Le programme novateur d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada accélère ce processus en permettant au consortium de Compétences en marketing numérique Canada de s'assurer que les spécialistes du marketing possèdent les compétences dont ils ont besoin pour prospérer dans les mois et les années à venir. L'Association canadienne du marketing et ses partenaires, Jelly Academy et Growclass, s'attachent principalement à soutenir les spécialistes du marketing en transition et les personnes issues de groupes sous- représentés en leur offrant des programmes de formation de pointe qui contribueront à préparer les spécialistes du marketing à l'avenir, ainsi qu'à l'économie et à la compétitivité du Canada. - Alison Simpson, présidente-directrice générale, Association canadienne du marketing.

Pour en savoir plus, visitez le site https://paletteskills.org/upskillcanadaprograms.

À propos de l'Association canadienne du marketing (ACM)

L'AMC est la voix du marketing au Canada et notre objectif est de défendre l'impact puissant du marketing. Nous sommes le catalyseur qui aide les spécialistes du marketing du Canada à prospérer aujourd'hui, tout en créant l'état d'esprit et l'environnement marketing de demain.

Nous offrons à nos membres, à l'échelle nationale, la possibilité de se développer professionnellement, de contribuer à la réflexion sur le marketing, de créer des réseaux solides et de renforcer le climat réglementaire propice à la réussite des entreprises. Notre titre de Chartered Marketer (CM) est la seule certification en marketing au Canada et signifie que les récipiendaires sont hautement qualifiés et compétents dans les meilleures pratiques, comme le reflète le Code canadien de déontologie et des normes en marketing. Nous représentons pratiquement tous les grands secteurs d'activité du Canada, ainsi que toutes les disciplines, tous les canaux et toutes les technologies du marketing. Notre Centre des consommateurs aide les Canadiens à mieux comprendre leurs droits et obligations. Pour en savoir plus, visitez le site thecma.ca.

À propos d'Upskill Canada

Upskill Canada est une plateforme nationale de talents qui aide les entreprises à croissance rapide à accéder aux talents dont elles ont besoin pour être concurrentielles et réussir à l'échelle mondiale, tout en créant de nouveaux cheminements de carrière qui permettent aux travailleurs d'accéder rapidement à des postes en forte demande. Upskill Canada ciblera toutes les régions du pays et soutiendra les employeurs basés au Canada, en mettant particulièrement l'accent sur les petites et moyennes entreprises (PME). Il s'attachera à renforcer les secteurs de croissance clés, notamment les technologies numériques, la cybersécurité, les technologies agricoles, la fabrication de pointe, les technologies propres et la biofabrication.

