La plupart des directeur·trice·s marketing ne saisissent pas le potentiel de l'IA au-delà de chatGPT, selon une nouvelle étude

NEW YORK, 05 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plus Compagnie, un réseau entrepreneurial d'agences de création tournées vers l'avenir, et Statista, une plateforme internationale de veille stratégique et d'intelligence des données, ont publié aujourd'hui un rapport conjoint construit à partir de réponses récoltées auprès de 200 directeur·trice·s marketing. L'étude portait sur les défis auxquels font face les répondant·e·s lors de l'implémentation et de l'exploitation des technologies de l'IA au-delà de la création de contenu, notamment en ce qui concerne les processus de prise de décisions plus sophistiqués dans un environnement connecté, mais sans témoins. Le rapport, intitulé Le marketing à l'ère de l'IA : Stratégies et mesures alimentées par l'intelligence prédictive, montre que 75 % des responsables marketing n'ont, à l'heure actuelle, toujours posé aucune action concrète pour s'adapter à la disparition prochaine des témoins et pour procéder, dans un tel contexte, à la mesure de leurs campagnes et offensives publicitaires. Cela démontre qu'ils et elles ont besoin d'accompagnement dans cette démarche.







« Ce chiffre n'a rien d'étonnant, étant donné le manque de solutions visant à mesurer l'audience dans le but d'évaluer la performance des investissements publicitaires ou encore à établir une mesure unique sur laquelle les acheteurs et les vendeurs de publicité s'accordent pour échanger des médias numériques », explique Michael Cohen, directeur international, données et analytique, à Plus Compagnie. « Bien que, selon l'étude, l'IA soit largement adoptée par les directeurs marketing (81 %), seulement 36 % des répondants l'utilisent pour créer des modèles d'attribution, alors que nous entrons dans une ère sans témoins », relate-t-il.

L'étude Plus Compagnie et de Statista est la première d'une série en deux parties qui explore l'utilisation de l'IA et son impact sur les performances marketing. L'étude a analysé les réponses de 200 directeur·trice·s marketing de moyennes et grandes entreprises oeuvrant dans six industries différentes : manufacturière (biens de consommation emballés), services financiers, commerce de détail et électronique, transport et logistique, hôtellerie,voyage et tourisme, et télécommunications. L'étude révèle notamment que 63 % des directeur·trice·s marketing sont enthousiastes à l'idée de s'initier à l'apprentissage automatique afin de mieux comprendre le comportement des clients.

Elle rapporte également que 53 % des expert·e·s en marketing interrogé·e·s anticipent une augmentation éventuelle des rôles créatifs grâce à l'IA, contrairement aux appréhensions répandues.

« Les directeurs marketing se trouvent dans une période excitante grâce à l'IA et à son potentiel apparemment illimité », déclare Brett Marchand, PDG de Plus Compagnie. « À quoi ressemblera le service marketing de l'avenir? L'une des raisons pour lesquelles cette étude est importante est qu'elle révèle aux directeurs marketing qu'ils ne sont pas seuls à avoir besoin d'en apprendre davantage sur l'IA. Il s'agit d'un vaste domaine que tout le monde apprivoise. La seule erreur est de ne pas avancer avec l'IA », prévient-il.

Pour obtenir plus d'informations et une analyse numérique sur l'adoption de l'IA par les directeur·trice·s marketing, consultez les résultats complets de l'étude ici .



À propos de Plus Compagnie

Fondée en 2021, Plus Compagnie est un réseau entrepreneurial d'agences de création tournées vers l'avenir, chacune apportant sa propre expertise et bénéficiant des capacités collectives du réseau représentant 15 pays en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique. Ce partenariat unique, fondé sur la conviction que tout est possible, tire parti de la motivation sans borne pour produire une magie créative alimentée par une compréhension innée de la culture, de la technologie et des données. Parmi les agences de Plus Compagnie figurent We Are Social et ses partenaires The Narrative Group (TNG), Socialize, Hello, Kobe et Metta, Cossette, Citoyen, Mekanism, All Inclusive Marketing (AIM), Aperture1, Camp Jefferson, Cossette Média, Impact Recherche, Jungle, K72, Level Eleven, Magic Circle Workshop, Make My Day, Middle Child, Mindshaker, Munvo, Septième, Visionnaire, Zapiens et 55rush. Plus Compagnie compte plus de 3 000 employé(e)s réparti(e)s dans 12 pays en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique. Une alliance basée sur la collaboration, et non sur la compétition. Nous sommes partenaires de vos aspirations.

À propos de Statista

Statista est l'une des principales plateformes de veille stratégique et d'intelligence des données au monde offrant aux entreprises des quatre coins de la planète la possibilité de prendre des décisions éclairées et basées sur des faits. En donnant accès à des données, des analyses et des tendances sur 80 000 sujets provenant de 40 000 sources oeuvrant dans plus de 170 industries différentes, Statista.com est devenu la référence en matière de statistiques et de rapports ainsi qu'en termes d'insights sur les marchés, les consommateur·trice·s et les entreprises. Fondée en 2007 en Allemagne, Statista emploie environ 1 400 personnes réparties sur 13 sites dans le monde.

