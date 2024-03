Essentia Matelas Biologigues, dévoile Grateful Eight : Le matelas canadien révolutionnaire pour un sommeil plus sain





MONTREAL, QC, Canada, le 5 mars 2024 /CNW/ -- Essentia Matelas Biologigues, la marque de matelas éco-luxe leader au Canada, est ravie de dévoiler sa dernière innovation, le matelas en latex biologique Grateful Eight, juste à temps pour le Mois de la Sensibilisation au Sommeil. Fabriqué avec fierté au Canada, ce nouvel ajout à la gamme Essentia incarne l'engagement de la marque envers une qualité exceptionnelle, un design axé sur la santé et la praticité financière.

Depuis près de deux décennies, Essentia est à l'avant-garde de l'innovation en matière de sommeil, redéfinissant continuellement le confort et le bien-être dans l'industrie du sommeil. Fondée en 2005 par Jack Dell'Accio, la marque est devenue synonyme de technologies de pointe, notamment sa mousse organique brevetée Beyond Latextm, établissant de nouvelles normes de confort de matelas biologiques.

Le matelas en latex biologique Grateful Eight est le dernier témoignage de l'engagement d'Essentia à fournir aux Canadiens les matelas les plus sains et les mieux cotés sur le marché. Doté d'un mélange spécial de mousse de latex biologique, ce matelas offre une sensation médium qui convient parfaitement à ceux qui recherchent un soutien, un contour et juste ce qu'il faut de rebond. Avec sa construction entièrement en latex, le Grateful Eight est le gage de qualité intransigeante d'Essentia - avec des matériaux certifiés biologiques, un design innovant sans ressort et hypoallergénique, exempt de laine et de rembourrage en fibre. Le matelas en latex biologique Grateful Eight offre une valeur exceptionnelle sans compromis sur la qualité ou le confort.

"Dans le monde d'aujourd'hui, où les consommateurs de bien-être passifs sont de plus en plus conscients des toxines dans leur environnement quotidien, y compris les matelas sur lesquels ils passent plus de huit heures, il est crucial d'offrir une alternative plus saine", déclare Jack Dell'Accio, fondateur d'Essentia Matelas Biologigues. "Nous sommes fiers de présenter le matelas en latex biologique Grateful Eight comme une solution pour ceux qui recherchent un matelas qui non seulement priorise leur santé et leur bien-être, mais qui est également plus accessible en termes de prix."

Alors qu'Essentia célèbre son 19e anniversaire, le lancement du matelas en latex biologique Grateful Eight marque une autre étape dans le parcours d'innovation de la marque et son engagement à offrir aux Canadiens la meilleure expérience de sommeil possible.

Le matelas en latex biologique Grateful Eight est exclusivement disponible sur le marché canadien, reflétant l'attachement d'Essentia à ses racines canadiennes et sa mission continue de révolutionner la façon dont les gens dorment.

Pour plus d'informations sur Essentia Matelas Biologigues et le matelas en latex biologique Grateful Eight, veuillez visiter https://myessentia.ca

À propos d'Essentia Matelas Biologigues

Essentia Matelas Biologigues, est le seul matelas en mousse de latex à réponse lente au monde conçu pour le meilleur sommeil jamais vu. La marque éco-luxe est dédiée à la création d'un environnement de sommeil qui prolonge les cycles de sommeil profond et REM de 20 %. Cela est rendu possible en éliminant les stimulants du sommeil, ce qui n'est réalisable que grâce à la technologie brevetée d'Essentia. De plus, ses matelas sont exempts de toxines nocives, d'allergènes et de dégagements gazeux présents dans les matelas synthétiques, permettant ainsi aux clients de bénéficier pleinement des avantages pour la santé du sommeil sans se nuire ni nuire à l'environnement. Non toxique et certifié biologique, la technologie brevetée vegan d'Essentia nous amène à consacrer notre énergie à vos nuits pour que vous puissiez dever la vôtre dans vos journées les plus dynamiques. Offrant des solutions de sommeil innovantes, haut de gamme et saines, plébiscitées par les athlètes professionnels et les gourous de la santé, la mousse de latex naturel brevetée et la technologie de moulage d'Essentia abordent le confort et la santé sans compromis. Pour en savoir plus, visitez https://www.myessentia.ca

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2078628/Essentia_Organic_Mattress_Logo.jpg

SOURCE Essentia Organic Mattress

5 mars 2024 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :