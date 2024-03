Publication du profil statistique des artistes de Montréal en 2021 - 8 % de la main-d'oeuvre montréalaise liée à la culture : 20 900 artistes et 91 000 travailleuses et travailleurs culturels





MONTRÉAL, le 5 mars 2024 /CNW/ - Montréal est une ville de choix pour la communauté artistique québécoise : près de la moitié (48 %), soit 20 900 artistes professionnel?le?s, y travaillent. Leur revenu d'emploi médian est cependant beaucoup moins élevé que celui des travailleur?se?s de l'île. Les artistes avaient un revenu d'emploi médian de 17 400 $ en 2020, ce qui représente la moitié du revenu d'emploi médian de l'ensemble des travailleur?se?s de la métropole (35?600 $).

C'est ce que révèle le plus récent portrait statistique des artistes de Montréal , commandé par le Conseil des arts de Montréal. Réalisé par Hill Stratégies, ce portrait se base sur les données du dernier recensement fédéral, effectué en 2021.

Les artistes professionnel?le?s1 représentent 1,8 % de la main-d'oeuvre montréalaise, un pourcentage bien supérieur aux moyennes québécoise (0,9 %) et canadienne (1,0 %). Plus largement, les 91 000 travailleur?se?s dans le secteur des arts, de la culture et du patrimoine représentent 8 % de la population active de Montréal (1 148 000 personnes), soit près du double des moyennes québécoise (4,8 %) et canadienne (4,4 %).

« Montréal se démarque par le nombre d'artistes qui la choisissent pour y vivre et y créer, souligne Nathalie Maillé, directrice générale du Conseil des arts de Montréal. De plus, considérant qu'un travailleur ou une travailleuse sur 13 occupe une profession culturelle, un tel coeur créatif est une richesse distinctive pour notre métropole. Néanmoins, on constate encore que les artistes vivent dans des conditions précaires. Il est de notre responsabilité collective de mieux soutenir nos artistes afin de maximiser les impacts positifs de leur contribution inestimable à notre communauté. »

Quelques faits saillants

En additionnant les autres sources de revenus (y compris l'aide financière versée pendant la pandémie) aux revenus d'emploi, le revenu personnel médian des artistes passe à 35 600 $, ce qui demeure 21 % de moins que celui de l'ensemble des travailleur?se?s de Montréal (44?800 $ - toutes sources de revenus confondues).

Plus de 6 artistes professionnel?le?s sur 10 travaillent à titre indépendant, ce qui est cinq fois plus que pour l'ensemble des travailleur?se?s montréalais?e?s (14 %).

Parmi les artistes de Montréal, 55 % ont un baccalauréat ou un grade supérieur, un pourcentage plus élevé que l'ensemble des travailleur-se-s montréalais-e-s (44 %).

15 % des artistes sont des personnes issues de groupes racisés, soit bien moins que le pourcentage de l'ensemble des travailleur-se-s de Montréal (37 %).

______________________________ 1 On entend par « artistes professionne?le?s » les personnes ayant consacré plus d'heures à leurs activités artistiques qu'à toute autre occupation professionnelle.

Consultez l'étude complète: Un profil statistique des 20 900 artistes professionnel-le-s de l'île de Montréal .

Méthodologie et catégories professionnelles

Le portrait global inclut des gens qui travaillent dans différents secteurs de l'économie, que l'on peut classer soit dans l'un des dix groupes de professions artistiques, l'un des cinq groupes de leaders artistiques ou l'un des 52 groupes de professions culturelles.

L'analyse de Kelly Hill, président de Hill Stratégie, est axée sur les revenus médians plutôt que les revenus moyens pour offrir une perspective plus représentative de la situation des artistes. En effet, la moyenne peut être biaisée par une minorité de personnes ayant des revenus exceptionnellement élevés. Notons que les données de revenu tirées du recensement de 2021 portent sur l'année civile 2020, une période marquée par plusieurs épisodes de confinement et une diminution générale de l'activité artistique en raison de la pandémie.

À propos du Conseil des arts de Montréal

Offrant différentes formes d'accompagnement, le Conseil des arts de Montréal soutient l'innovation artistique et l'expression créative dans toute leur diversité pour faire rayonner les artistes et les organismes de création, de production et de diffusion montréalais. Il joue un rôle unique de catalyseur et contribue depuis 1956 à faire de Montréal une métropole culturelle vibrante, reconnue ici et ailleurs pour sa vitalité artistique.

SOURCE Conseil des arts de Montréal

5 mars 2024 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :