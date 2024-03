Le satellite de démonstration « PYXIS » d'Axelspace programmé pour le lancement





Le satellite de démonstration PYXIS d'Axelspace Corporation (Axelspace) devrait être lancé le 4 mars 2024 (PST).

Annonce d'Axelspace

https://www.axelspace.com/news/pyxislaunch/

Le lancement est programmé comme suit :

Date de lancement : 4 mars 2024 (PST)

Véhicule de lancement : Falcon 9

Mission du lancement : Transporter-10

Site de lancement : Vandenberg Space Force Base (Californie, États-Unis)

Orbite : Orbite héliosynchrone, altitude de 500 à 600 km

Opérateur de lancement : SpaceX (Space Exploration Technologies Corp.)

*Le planning pourrait être modifié en raison d'autres facteurs tels que les conditions météorologiques.

PYXIS effectuera les missions suivantes en orbite.

Démonstration du système polyvalent de bus* pour AxelLiner Démonstration des capteurs pour les bus de prochaine génération AxelGlobe (GRUS) Démonstration d'un système expérimental de radio par satellite par le groupe SONY

PYXIS : https://www.axelspace.com/assets/pdf/history/pyxis_en.pdf

*Le système de bus est le système fondamental d'exploitation des satellites, englobant des fonctions cruciales telles que le contrôle d'attitude et l'alimentation électrique.

La plateforme satellitaire polyvalente et la démonstration en orbite d'un mécanisme de désorbitation déployable sont basées sur les résultats obtenus dans le cadre des projets suivants, subventionnés par l'Organisation pour le développement des énergies nouvelles et des technologies industrielles (NEDO).

Développement et démonstration de bus CubeSat et Microsatellite à usage général (Exercices 2023-2026)

*Ce projet a été dirigé par le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie de 2021 à 2022

*Ce projet a été dirigé par le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie de 2021 à 2022 Programme de soutien aux entreprises pour le développement de composants spatiaux (exercice 2020-2021)

Profil de l'entreprise

Axelspace Corporation

Emplacement : Tokyo, Japon

Président-directeur général : Yuya Nakamura

Les principales activités commerciales comprennent : l'observation de la Terre avec des microsatellites ; la proposition de solutions utilisant des microsatellites ; la conception et la fabrication de microsatellites et de composants connexes ; dispositifs de lancement de microsatellites ; soutien opérationnel et mise en service.

URL : https://www.axelspace.com/

AxelGlobe : https://www.axelglobe.com/en

AxelLiner : https://www.axelspace.com/solution/

