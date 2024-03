12Go dévoile le top 10 des meilleurs endroits pour les femmes voyageant seules en Asie





12Go a préparé un top 10 des meilleures destinations de voyage pour la Journée internationale de la femme. Cette liste est basée sur les données internes relatives aux billets, collectées par 12Go. Pour déterminer les meilleures destinations en Asie, la société a analysé les billets vendus au cours des six derniers mois pour des femmes voyageant seules. Vous trouverez tous les détails sur le site de 12Go.

La Thaïlande est en tête de liste, avec des endroits comme Chiang Mai, Bangkok et Chiang Rai qui sont des destinations culturelles de choix. Vient ensuite le Cambodge, avec comme destinations principales : Phnom Penh, Sihanoukville et Siem Reap. L'Indonésie, où des destinations telles que les îles Gili, Bali et Sanur proposent des vacances uniques à la plage, complète le top 3.

Les Philippines sont la quatrième meilleure destination de voyage, avec Cebu, Bohol et Manille offrant de belles vues et une cuisine remarquable. Le Laos se classe en cinquième position avec Vientiane, Vang Vieng et Pakse, révélant des trésors cachés dans la verdure luxuriante.

La sixième place revient au Viêt Nam. Pour les femmes qui voyagent en solo, le Viêt Nam offre une expérience extraordinaire. Ho Chi Minh Ville, Hanoi et Da Nang ont beaucoup à voir : des marchés animés, des temples mêlés à une nature sereine, etc.

La septième place revient au Sri Lanka, avec les meilleures destinations, y compris Kandy, Colombo et Nuwara Eliya, où les femmes voyageant seules peuvent explorer d'anciens temples, des plantations de thé luxuriantes ou se détendre sur des plages immaculées.

L'Australie occupe la huitième position, avec Sydney, Brisbane et Melbourne, mettant en avant diverses options culturelles et de loisirs. La neuvième place est occupée par le Japon avec Tokyo, Kyoto et Osaka, où les traditions anciennes et les technologies modernes sont idéalement combinées.

Enfin, à la dixième place, on trouve la Malaisie, avec Kuala Lumpur, Penang et Langkawi ? d'excellents endroits pour explorer différentes cultures, savourer une délicieuse cuisine de rue et s'émerveiller devant des merveilles architecturales.

Pendant ce temps, les destinations les plus populaires indiquent que les voyageuses solitaires visitent plus souvent des sites culturels et historiques. De plus, ces destinations offrent de nombreuses expériences passionnantes liées aux traditions et coutumes locales.

Que ce soit en visitant les marchés nocturnes de Bangkok ou en découvrant les ruines anciennes d'Angkor Wat, les expériences culturelles uniques continuent d'attirer des aventurières du monde entier. 12Go facilite la navigation à travers des paysages divers, permettant aux voyageurs de se focaliser sur le voyage lui-même. 12Go est un important portail de voyage en ligne qui propose des services de réservation de transport permettant aux voyageurs d'accéder facilement à divers bus, ferries, trains, transferts et vols.

