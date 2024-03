Des agences primées unissent leurs forces et forment The Plus Group





LONDRES, 5 mars 2024 /PRNewswire/ -- The Plus Group, un nouveau groupe d'agences indépendantes, a récemment été créé. Il réunit trois agences primées, PRM, NaF (NEEDaFIXER) et SPANDY, ainsi qu'un nouveau membre, THEM AGAIN. Ce groupe a pour vocation d'apporter une approche transformatrice et complète de la narration de marque. Basé à Londres et soutenu par des bureaux régionaux à Dubaï, Riyad, New York et Athènes, The Plus Group s'enorgueillit d'une présence mondiale, avec des équipes opérant dans plus de 100 pays.

Le principe selon lequel la collaboration permet d'obtenir de meilleurs résultats est au coeur de l'éthique de The Plus Group. Cette conviction est résumée dans sa formule axée sur la synergie : « PRM+NaF+SPANDY x THEM AGAIN = THE PLUS GROUP ». Cette combinaison unique promet une gamme de services plus intégrée que celle que chaque agence pourrait fournir indépendamment. The Plus Group adopte également une approche « NOUS+VOUS », qui privilégie une dynamique de partenariat avec les clients afin d'obtenir des résultats exceptionnels. L'offre du groupe comprend le développement de stratégies de marketing et de communication, l'élaboration de campagnes novatrices et la production de films et de contenus de marque de haute qualité.

Au coeur de la stratégie de The Plus Group se trouve GEN+, une équipe diversifiée et expérimentée de plus de 3 000 professionnels de plus de 60 nationalités. GEN+ est une nouvelle génération d'experts, animée par le « pouvoir du plus », qui sait allier la vision globale à l'expertise locale pour répondre efficacement aux besoins d'un large éventail de marchés.

Chaque agence au sein de The Plus Group apporte son expertise distincte. PRM offre des compétences en matière de communication stratégique et de marketing, NaF (NEEDaFIXER) est connue pour produire des films primés et des contenus narratifs attrayants, SPANDY excelle dans la fourniture de talents et THEM AGAIN apporte une nouvelle vague d'innovation et de créativité.

The Plus Group est impatient de former des partenariats avec des marques à la recherche de méthodes de narration novatrices. Avec un large éventail de services et une perspective globale, le groupe est bien positionné pour répondre aux besoins variés des clients dans un marché en évolution rapide.

« Le lancement de The Plus Group témoigne de notre engagement à redéfinir le marketing des marques, a déclaré Sofia Panayiotaki, PDG du groupe The Plus Group. La combinaison des forces uniques de nos agences nous permet d'offrir une gamme complète de services sous un même toit. Nous sommes fiers d'avoir réuni une équipe mondiale capable de proposer des offres aussi complètes et nous sommes enthousiastes à l'idée du travail futur que nous créerons en tant que GEN+, animé par le pouvoir du plus. »

Les marques qui souhaitent améliorer leur marketing sont invitées à contacter The Plus Group à l'adresse [email protected] pour découvrir comment la vaste expertise du groupe peut les aider.

