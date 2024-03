Laifen lance la brosse à dents électrique Laifen Wave, une nouvelle expérience révolutionnaire en matière de santé et de bien-être buccodentaires





La dernière innovation de Laifen en matière d'autosoins est désormais disponible à l'achat dans l'UE.

HONG KONG, 5 mars 2024 /PRNewswire/ -- Laifen , un leader reconnu dans le domaine des appareils de soins personnels, est heureux d'annoncer que sa brosse à dents électrique révolutionnaire à double action, la Laifen Wave , est maintenant disponible pour le public européen. La Laifen Wave est équipée d'un système de servomécanisme exclusif qui offre des oscillations ultra-larges de 60° sans précédent et jusqu'à 66 000 vibrations/min, multipliant par trois l'efficacité du brossage[1] pour des dents plus saines.

En prévision de la Journée mondiale de la santé buccodentaire le 20 mars, Laifen s'engage à contribuer à la sensibilisation à une bonne hygiène buccodentaire et à son impact sur la santé globale du corps. Sachant que de nouveaux appareils et pratiques en matière de santé et de bien-être sont au centre des préoccupations de nombreuses personnes, la Laifen Wave est conçue pour s'aligner sur la technique de brossage Bass recommandée par les dentistes et offrir d'excellents soins buccodentaires avec une formule complète.

Au coeur de l'innovation technologique de Laifen, l'accent est mis sur des solutions d'autosoins plus efficaces et intelligentes. L'efficacité de nettoyage de qualité supérieure de la Wave, son design homogène et sa personnalisation conviviale la distinguent des marques traditionnelles, offrant aux consommateurs une voie accessible vers une hygiène bucco-dentaire optimisée.

Les principales caractéristiques de Laifen Wave :

Oscillation de 60° combinée à des vibrations pour un nettoyage en profondeur

Aspect moderne, conception homogène en un seul bloc

Brossage entièrement personnalisable avec 3 réglages/10 niveaux, contrôlés par une application intuitive

Longue durée de vie de la batterie, chargement nettement plus rapide et faible niveau de bruit

Têtes de brosse antibactériennes premium

Certification TÜV et reconnaissance du produit :

La Laifen Wave a été certifiée par TÜV Rheinland pour ses performances en matière de sécurité. Entre autres récompenses et prix, le lancement de la Laifen Wave a fait forte impression au CES, puisqu'elle a été reconnue dans le classement des meilleurs produits du CES 2024 selon Phandroid , des meilleurs produits du CES 2024 selon TWICE , des 10 meilleurs appareils de santé et de fitness du CES 2024 selon PCMag , et parmi les 15+ meilleures technologies pour la maison intelligente selon The Hollywood Reporter . La Wave s'est distinguée par sa technologie de pointe, ses nombreuses possibilités de personnalisation, sa méthode de brossage inventive et son design élégant.

Détails des prix :

La Laifen Wave est désormais disponible sur laifen.eu et sur Amazon. Pour en savoir plus sur la Laifen Wave, veuillez consulter https://www.laifen.eu/pages/wave-electric-toothbrushes .

ABS (plastique) : 79,99 ?

79,99 ? Alliage d'aluminium : 89,99 ?

89,99 ? Acier inoxydable : 99,99 ?

À propos de Laifen

Fondée en 2019, Laifen Tech est une entreprise technologique innovante qui possède des années d'expérience en R&D et en fabrication. Aujourd'hui, les appareils et accessoires de soins personnels de pointe et efficaces de Laifen sont présents dans plus de sept millions de foyers dans le monde. Laifen remet constamment en question les normes de performance de l'industrie et s'engage à explorer en permanence de nouvelles possibilités et à développer de nouvelles technologies pour offrir aux utilisateurs du monde entier des expériences exceptionnelles.

Contact pour les médias :

[email protected]

[email protected]

[1] Le système de servomécanisme de Laifen peut générer jusqu'à 6,1 watts, ce qui est plus puissant qu'un moteur de vibration sonique classique qui ne peut atteindre que 2 watts.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2351116/20240229_133950.jpg

5 mars 2024 à 02:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :