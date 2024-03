Fujirebio Europe élargit son portefeuille avec le lancement du test innovant PreCursor-M AnoGYN (à des fins de recherche uniquement) pour les tests de méthylation dans les échantillons anaux





Fujirebio Europe et Self-screen B.V. annoncent aujourd'hui une extension de leur collaboration commerciale avec la distribution de l'essai moléculaire spécifique à la méthylation PreCursor-M AnoGYN de Self-screen B.V. Le test est destiné à la détection de l'hyperméthylation du promoteur des gènes ASCL1 et ZNF582 et est utilisé pour tester le statut de méthylations des échantillons anaux à des fins de recherche uniquement. Ce test complète le portefeuille de tests moléculaires associés au VPH de Fujirebio.

« L'éventail de tests du virus du papillome humain (VPH) de Fujirebio Europe continue de s'étoffer avec des solutions de test efficaces et précises, et nous sommes heureux d'ajouter ce nouveau test basé sur la méthylation à des fins de recherche uniquement à notre gramme de tests moléculaires », déclare Christiaan De Wilde, CEO, Fujirebio Europe. « Avec sa précision et sa fiabilité inégalées, le test innovant PreCursor-M AnoGYN représente une avancée significative pour les études dans le domaine de la prévention du cancer de l'anus. Nous voulions que nos clients aient accès à cet outil de recherche précieux le plus rapidement possible, ce qui stimule les avancées dans l'élimination des maladies liées au VPH. »

« Nous sommes très heureux du partenariat continu avec Fujirebio dans la distribution des tests VPH et des tests de méthylation de Self-screen », explique Michelle Meijer, directrice commerciale, Self-screen B.V. « Le PreCursor-M AnoGYN étend notre offre de produits VPH dans le domaine du cancer de l'anus. Également dans ce cancer lié au VPH, la méthylation semble prometteuse pour une utilisation future comme biomarqueur précis dans la stratification objective des risques des lésions anales. Le besoin médical grandissant pour des outils de diagnostic améliorés et plus fiables pour les cancers liés au VPH, tels que le cancer de l'anus, nous a conduits au développement du test PreCursor-M AnoGYN à des fins de recherche uniquement, qui est maintenant disponible par l'entremise de Fujirebio. »

À propos de la méthylation de l'ADN des cellules hôtes et du cancer de l'anus

L'incidence du cancer de l'anus augmente dans le monde entier. La majorité des cancers de l'anus sont des carcinomes squameux et sont, comme le cancer du col de l'utérus, principalement causés par une infection persistante à haut risque au VPH et précédés par des lésions intraépithéliales squameuses de haut grade. Par analogie avec le dépistage du cancer du col de l'utérus, le dépistage et le traitement des lésions intraépithéliales squameuses de haut grade pour prévenir le cancer de l'anus dans les groupes à haut risque font l'objet de discussions. La méthylation de l'ADN des cellules hôtes est une caractéristique épigénétique de la cancérogénèse induite par le VPH. Le test PreCursor-M AnoGYN est un outil éprouvé pour étudier plus en détail la méthylation de l'ADN des cellules hôtes dans la cancérogénèse anale et étudier son potentiel en tant que biomarqueur précieux pour la détection du (pré)cancer de l'anus.1-4

Veuillez contacter Fujirebio pour de plus amples renseignements à propos de la disponibilité locale du test.

À propos de Self-screen B.V.

Self-screen B.V. est une société avec une expertise approfondie dans la recherche translationnelle liée au VPH, le développement d'essais et la mise sur le marché de diagnostics in vitro (DIV).

Nous nous engageons en faveur du développement et de l'application clinique de tests moléculaires pour la détection précoce des (pré)cancers anogénital et des voies aérodigestives supérieures, au bénéfice des patients et des systèmes de santé du monde entier.

Notre objectif principal est le dépistage et la prévention du cancer du col de l'utérus. Self-screen met sur le marché deux tests DIV marqués CE cliniquement validés. Le HPV-Risk-Assay et le PreCursor-M+ Methylation Test, respectivement pour le dépistage et le triage, visent à soutenir le dépistage moléculaire complet du col de l'utérus et à aider le clinicien dans la prise en charge des femmes atteintes de NCI de haut grade. Le PreCursor-M AnoGYN à des fins de recherche uniquement a récemment été ajouté. Pour plus d'informations, visitez www.self-screen.nl.

À propos de Fujirebio

Fujirebio est un leader mondial dans le domaine des tests DIV de haute qualité. Nous avons plus de 50 ans d'expérience dans la conception, le développement, la production et la mise sur le marché mondial de produits DIV éprouvés.

Fujirebio se spécialise de longue date dans le développement d'une approche systématique de haute qualité et de biomarqueurs innovants. Nos gammes de produits DIV vont des tests manuels et automatisés spécialisés jusqu'à des solutions de test de laboratoire clinique de routine entièrement automatisées couvrant une variété d'états pathologiques.

Notre présence mondiale comprend des bureaux aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe et en Asie, ainsi qu'un vaste réseau de distribution international. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.fujirebio.com.

