Les oeuvres financées de l'« Image Possibilities Coproduction Plan » attirent l'attention à l'échelle internationale

BEIJING, le 4 mars 2024 /CNW/ -- Au cours des derniers jours, une collection de documentaires décrivant des histoires chinoises a attiré l'attention d'auditoires internationaux et de professionnels de l'industrie. Ces documentaires s'inscrivent dans le cadre d'une initiative connue sous le nom de « Image Possibilities Coproduction Plan » (IP PLAN), publié par China Review Studio, qui vise à encourager la collaboration entre les réalisateurs internationaux pour créer des documentaires axés sur des thèmes chinois et ainsi favoriser une interaction et des échanges accrus.

L'IP PLAN a suscité l'attention et la participation enthousiastes de l'industrie internationale du film et de la télévision, y compris des experts de renommée internationale et de jeunes réalisateurs émergents. Dans le contexte de plus en plus conservateur qui règne dans l'industrie mondiale du film et de l'information, le projet transmet le message que les réalisateurs de films chinois sont désireux de collaborer en tant que partenaires et amis avec des collègues du monde entier, pour entreprendre des productions conjointes.

Malcolm Clarke, deux fois lauréat d'un Oscar, a été invité à servir comme juré pour l'IP PLAN. Il a déclaré que cela reflète le désir de la Chine de mieux comprendre la complexité de la communication mondiale. Malcolm Clarke a insisté sur l'importance de bien comprendre et apprécier la Chine, le peuple chinois et leurs réalisations.

Le célèbre documentariste britannique Michael Wood a déclaré que l'IP PLAN aide à réduire l'ignorance et à contrer les préjugés culturels croissants dans le monde.

Selon des informations accessibles au public, l'IP PLAN vise à favoriser des échanges culturels efficaces et à améliorer la compréhension mutuelle par la collaboration internationale. Il vise à promouvoir les initiatives culturelles mondiales tout en favorisant une perspective de la civilisation qui met l'accent sur l'égalité, l'apprentissage mutuel, le dialogue et l'inclusion.

