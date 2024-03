Oatey acquiert Durgo et renforce sa présence sur les marchés de la plomberie en Europe et en Asie





Oatey Co. (Oatey), un chef de file du secteur de la plomberie depuis 1916, annonce aujourd'hui que sa filiale a acquis Aktibolaget Durgo (Durgo), un promoteur spécialisé et fabricant de vannes d'admission d'air et d'autres vannes de régulation de pression basé à Stockholm, en Suède.

Depuis plus de 100 ans, Durgo est un leader de la fabrication et une marque de renom dans le secteur de la plomberie en Europe et en Asie. Avec un engagement indéfectible en faveur de la tradition artisanale suédoise, l'entreprise a également adopté une technologie de pointe pour continuer à atteindre des normes élevées de qualité et de sécurité.

« Nous sommes extrêmement heureux d'intégrer Durgo, ses talents d'exception et ses capacités de fabrication à notre entreprise alors que nous continuons d'étendre notre présence mondiale », déclare Neal Restivo, CEO, Oatey.

« Depuis sa création en 1921, Durgo s'engage dans le développement et la fabrication de précision pour fournir des produits de haute qualité à nos clients », déclare Hans Widell, directeur général, Durgo. « Nous nous réjouissons à la perspective de poursuivre notre tradition artisanale au sein d'Oatey, une entreprise qui partage notre engagement envers la qualité et l'excellence. »

Pour de plus amples renseignements à propos de Durgo, rendez-vous sur durgo.se.

À propos d'Oatey Co.

Depuis 1916, Oatey fournit des produits fiables et de haute qualité aux secteurs de la plomberie résidentielle et commerciale, avec un engagement à garantir la qualité, à instaurer la confiance et à améliorer les conditions de vie. Aujourd'hui, Oatey exploite un réseau complet de fabrication et de distribution pour fournir des milliers de produits aux constructeurs, aux entrepreneurs, aux ingénieurs et aux bricoleurs du monde entier.

Oatey est basé à Cleveland, dans l'Ohio, et a des installations aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Chine et aux Pays-Bas. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.oatey.com, composez le (800) 321-9532 ou suivez Oatey sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

4 mars 2024 à 17:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :